James Wans "Malignant" jetzt in 4K mit HDR zum Streaming und Details zur Blu-ray Disc

Warner bietet "Malignant" jetzt in 4K & HDR als vorgezogenen "Heimkino-Premiere" zum Streaming an. Der Horror-Thriller von James Wan ist rund sechs Wochen nach dem deutschen Kinostart u.a. bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Amazon bietet den Film neben dem Kauf auch zum Verleih an. Dafür wird bei Apple neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützt.

Die Blu-ray Disc von "Malignant" wird am 23.12.2021 veröffentlicht und auch als Steelbook erhältlich sein. Die Blu-ray Disc ist laut Warner mit einem englischen DTS HD MA 5.1-Mix sowie einer deutschen Dolby Digital 5.1-Tonspur ausgestattet. Als Bonus-Material ist das Making of-Featurette "Malignant: James Wans Visionen" dabei. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

