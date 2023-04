News

Denon optimiert Tonqualität mit selbstlernender Nura-Technologie

Die selbstlernende Nura-Technologie zur Messung otoakustischer Emissionen wird Teil der Denon Produktfamilie. Mit der maßgeschneiderten Sound-Implementierung sollen Kunden ihre Lieblingsmusik so genießen können, als säßen sie in der ersten Konzertreihe. In Kombination mit Denons Sound-Engineering-Erfahrung und der Nura-Technologie für personalisiertes Hören soll ein insgesamt besseres Hörerlebnis für Verbraucher möglich werden.

„Die Technologie von Nura ergänzt sich perfekt mit Denons Mission, menschliche Erfahrungen durch akustische Innovationen zu erweitern“, so Trip Randall, Denon Brand President. „Wir engagieren uns seit 113 Jahren für Sound-Engineering und wissen, dass personalisierte Audiotechnik die Zukunft darstellt. Die Entwicklung mit Nura ist der nächste logische Schritt, da wir weiterhin Innovationen für die anspruchsvollsten Audiokonsumenten entwickeln und die Grenzen des Möglichen erweitern."

Nura wird dabei in die Masimo Adaptive Acoustic Technology (AAT) Plattform integriert, um die 30-jährige Erfahrung von Masimo bei der Signalverarbeitung mit der Akustiktechnik der Masimo-Audiogeschäftsbereiche kombiniert. So sollen einzigartige, von Mensch zu Mensch unterschiedliche Hörkomplexe berücksichtigt werden. Masimo AAT erstellt für jeden Anwender ein angepasstes Hörprofil auf seinem individuellen Hörvermögen. Durch die entsprechende Klanganpassung soll kein instrumentales Detail und keine Feinheit ungehört bleiben.

Das erste Produkt von Denon, das mit Masimo AAT ausgestattet ist, soll voraussichtlich Mitte 2023 vorgestellt werden.

