"David Bowie: Rock 'N' Roll Star!" erscheint als Blu-ray Audio & CD-Set

Parlophone veröffentlicht "David Bowie: Rock 'N' Roll Star!" im Juni auf Blu-ray Disc, CD und LP. Das Set mit 5 CDs und einer Blu-ray Audio umfasst die Enstehung der Kunstfigur "Ziggy Stardust" im Zeitraum von 1971 bis zum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars"-Album 1972 und enthält u.a. 29 bislang unveröffentlichte Titel und Live-Aufnahmen.

Die Blu-ray mit Hi Res Audio und DTS HD MA 5.1-Abmischungen (96 kHz / 24 Bit) enthält eine Version des Ziggy Stardust-Albums mit dem Titel "Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)" mit einer alternativen Reihenfolge sowie vier nicht auf dem Album veröffentlichten Songs. Zusätzlich sind in dem Set zwei Bücher u.a. mit Anmerkungen und Notizen dabei.

Die Schallplatte enthält eine Auswahl von 14 alternativen Aufnahmen und wurde im Half Speed Mastering-Verfahren produziert.

Tracklisting Blu-ray/CD

Track List *zuvor unveröffentlicht.

Disc 1

So Long 60s (San Francisco Hotel recording) * Hang On To Yourself (early demo) * Lady Stardust (demo) Ziggy Stardust (demo) Star (Aka Stars) (demo) * Soul Love (demo and DB spoken notes) * Starman (demo 1 excerpt) * Starman (demo 2) * Moonage Daydream (The Arnold Corns version) Hang On To Yourself (The Arnold Corns version) Looking For A Friend (The Arnold Corns version – rough mix) * Haddon Hall Rehearsals Segue: Ziggy Stardust / Holy Holy / Soul Love * Star (Aka Stars) (Haddon Hall rehearsal) * Sweet Head (Haddon Hall rehearsal) *

Disc 2

Sounds Of The 70s: John Peel Session recorded on 11th January, 1972 and broadcast on 28th January, 1972

Ziggy Stardust * Queen Bitch * Waiting For The Man * Lady Stardust * Sounds Of The 70s: Bob Harris Session recorded on 18th January, 1972 and broadcast on 7th February, 1972 Hang On To Yourself Ziggy Stardust Queen Bitch Waiting For The Man Five Years Old Grey Whistle Test Performance Filmed on 7th February, 1972 and broadcast on 8th February, 1972 except ‘Oh! You Pretty Things’ which was not broadcast until 1982. Oh! You Pretty Things (take 1) Queen Bitch Five Years

Disc 3

Sounds Of The 70s: John Peel Session recorded on 16th May, 1972 and broadcast on 23rd May, 1972

White Light/White Heat Moonage Daydream Hang On To Yourself Suffragette City Ziggy Stardust Johnnie Walker Lunchtime Show Session recorded on 22nd May, 1972 and broadcast from 5th – 9th June, 1972 Starman Space Oddity Changes Oh! You Pretty Things Sounds Of The 70s: Bob Harris Session recorded on 23rd May, 1972 and broadcast On 19th June, 1972 Andy Warhol Lady Stardust White Light/White Heat Rock ‘N’ Roll Suicide Top Of The Pops Performance Filmed on 5th July, 1972 and broadcast on 6th July, 1972 Starman

Disc 4

Round And Round The Supermen (Ziggy session version) Holy Holy (Ziggy session version) Velvet Goldmine (Ziggy session outtake) Starman (original single mix) John, I’m Only Dancing (original single version) Recorded Live At The Music Hall, Boston. Recorded on 1st October, 1972 The Supermen Changes Life On Mars? My Death * John, I’m Only Dancing

Disc 5

Looking For A Friend (The Arnold Corns version 2022 mix) * Hang On To Yourself (early Ziggy session take) * Star (take 5 alternative version) * Lady Stardust (take 1 alternative version) * Shadow Man (Ziggy session version) * The Supermen (Ziggy session version 2023 Mix) * Holy Holy (Ziggy session version alternative mix) * Round And Round (alternative mix) It’s Gonna Rain Again (Ziggy session outtake) * Looking For A Friend (Ziggy session version) * Velvet Goldmine (Ziggy sessions outtake 2022 mix) * Sweet Head (Ziggy sessions outtake 2022 mix) * Starman (Top Of The Pops version 2022 mix) John, I’m Only Dancing (alternative Trident Studios version) * I Can’t Explain (Trident Studios version) * Bonus Mix Moonage Daydream (2003 instrumental mix)

Blu Ray Audio

THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS Original album mix (96khz/24bit Stereo)

THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS AND EXTRAS 2003 5.1 Mixes (DTS-HD Master Audio 5.1 - 96khz/24bit)

WAITING IN THE SKY (BEFORE THE STARMAN CAME TO EARTH) Early Ziggy Stardust album tracklisting – December 1971 (96khz/24bit PCM stereo)

THE SINGLES (96khz/24bit PCM stereo)

OUTTAKES AND ALTERNATIVE VERSIONS (96khz/24bit PCM stereo)

