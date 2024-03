News

Cambridge Audio und DeLorean präsentieren Evo 150 Sonderedition

Der Cambridge Audio Evo 150 All-in-One-Verstärker ist ab sofort auch in einer DeLorean Edition in gebürstetem Metallgehäuse erhältlich, die dem ikonischen Fahrzeug aus den "Zurück in die Zukunft"-Filmen DMC-12 nachempfunden ist und entsprechend Tribut zollt.

In Kooperation mit DeLorean will das überarbeitete Gehäusedesign Automobilgeschichte ins Wohnzimmer bringen. Schon das Originalmodell ist mit zwei unterschiedlichen Seitenwangen im Lieferumfang ausgestattet, die einfach austauschbar sind. Auch die Sonderedition bringt zwei "Karosserie-Kits" mit: Mit zwei DeLorean-Themenoptionen geht man entweder auf eine Nostalgie-Reise in die 80er-Jahre mit einem Design, das Frontgrill und die klassischen Logos des DMC-12 widerspiegelt, oder es geht zurück in die Zukunft mit gebürsteten Metallpaneelen, die das futuristische Logo des kommenden DeLorean Ultra-Luxus-Sportwagens zeigen, für den Cambridge Audio das Sound Design entwickelt.

„Von Anfang an wurde die Beziehung zwischen unseren beiden Marken von einer mutigen Einstellung und einer emotionalen Verbindung zur Musik, die wir alle lieben, genährt“, sagt James Johnson-Flint, Eigentümer von Cambridge Audio. „DeLorean weckt echte Leidenschaft und spiegelt die Cambridge-Philosophie zur Musik in allen Facetten wider. Diese Sonderedition eines unserer beliebtesten Produkte zeigt den Evo 150 in aller Pracht und zeigt die Designattribute, die DeLorean so ikonisch gemacht haben.“

Die Anschlüsse und Ausstattung des Evo 150 bleibt natürlich auch der DeLorean Edition vollständig erhalten. 150 Watt Hypex NCore Class-D-Verstärkung, XLR- und Cinch-Schnittstellen, ein Phono-Vorverstärker, der ESS Sabre DAC, die hauseigene StreamMagic-Plattform, bidirektionales Bluetooth mit aptX HD und weitere Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition ist ab April im Webshop von Cambridge Audio und im Fachhandel erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 2.499,00 Euro (UVP).

