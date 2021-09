News

Amazon: 4K Ultra HD Blu-rays mit Sofort-Rabatt

Amazon bietet im Rahmen der "September-Angebote" ein Ultra HD Blu-ray-Sparpaket für 50 EUR an. Wer Ultra HD Blu-rays im Wert von mindestens 75 EUR einkauft, erhält einen Sofort-Rabatt von 25 EUR, der am Ende der Bestellung an der Kasse abgezogen wird. Zur Auswahl stehen über 270 4K-Filme zu regulären Einzelpreisen ab 7,99 EUR:

weitere Aktionen:

Marvel 3 für 2 Aktion mit Ultra HD Blu-rays (bis 16.09.)

Weitere Angebote:

