XXL-TEST: Vollverstärker Rotel Michi X3 + B&W 805 D4 Regallautsprecher - höchste Performance für 14.500 EUR Komplettpreis?

Bei HIFI-REGLER hatten wir die Möglichkeit, zwei Bowers & Wilkins und zwei Rotel Michi-Kombinationen zu testen. Zum einen die kleinste Standbox B&W 804 D4 (14.000 EUR Paarpreis) mit der Rotel Michi Vor-Endstufenkombination (Vorverstärker P5, 4.150 EUR/Endstufe S5, 7.000 EUR) sowie den B&W 805 D4 Regallautsprecher (8.800 EUR Paarpreis) zusammen mit dem kleineren der beiden Rotel Michi Vollverstärker, dem X3 für 5.700 EUR. Darüber rangiert noch der X5 für 7.600 EUR. Wir starten hier mit dem Test der "kleinen" Kombination, die auch schon einen enormen Wert von insgesamt 14.500 EUR repräsentiert. Für diesen Betrag kann man zurecht viel erwarten - ob diese hohen Erwartungen in der Praxis erfüllt werden, klärt unser Test.

Rotel Michi X3

Michi X3

Der Rotel Michi X3 versprüht hinsichtlich seiner Gestaltung einen edlen Charme. Dass die Front komplett in hochglänzender Optik gehalten ist, mag zwar jedes Staubkorn sichtbar machen, gut aussehen aber tut es. Zwei Drehregler und mittig ein hochauflösendes Display - das war's. Keine Spielereien, keine überflüssigen Bedienelemente.

Dass die gediegene Erscheinung von einer hochwertigen Technik im Geräteinneren ergänzt wird, darf man bei dem Kaufpreis auch erwarten. Im Falle des Michi X3 stehen satte 2 x 250 Watt Dauerleistung an vier Ohm an, die mittels klassischer Class AB-Verstärkung erzeugt werden. Das reicht auch für größere Hörräume und anspruchsvolle Boxen.

Im Inneren agiert ein großer, sorgfältig geschirmter und von Rotel selbst gebauter Ringern-Transformator. Dieser sorgt für eine hervorragende Stromlieferfähigkeit. Treten bei ohnehin hohem Grundpegel noch zusätzliche Leistungs-Peaks auf, so werden diese vonn Elektrolyt-Kondensatoren mit großem Fassungsvermögen abgefangen.

Im Inneren des Michi X3 arbeiten darüber hinaus Performance Premium-D/A-Konverter. Bis zu 768 kHz/32-Bit werden verarbeitet - praktisch alle HiRes-Audio-Dateien können somit verarbeitet werden (über den PC-USB-Eingang, denn Netzwerk-Streaming-Funktionen besitzt der Michi X3 nicht).

Rückseite

Die reichhaltige Anschlussbestückung ist ein weiterer Vorzug des Michi X3. Symmetrische XLR-Eingänge, Bluetooth mit aptX und AAC, Phono MM Eingang und der PC-USB-Eingang sind einige der vorhandenen Anschlussformen.

Bowers & Wilkins 805 D4

805 D4

Die aktuelle 800er D4-Lautsprecherserie bringt zahlreiche hochwertige Kennzeichen mit.Lieferbar sind die eleganten Highend-Boxen in Schwarz glänzend, Weiß, Satin Rosenut und in Satin Walnuss.

Zählen wir einige der "Spezialitäten" auf.

Mittel-/Tieftöner

Continuum-Membran™, FST™ & biomimetische Aufhängung: Acht Jahre an Forschungs- und Entwicklungsarbeit stecken in der Continuum-Membran. In den Lautsprechern der 800er D4-Baureihe setzt man sie für den Mittelton- und für den Tiefmitteltonbereich ein. Klanglich soll sie, verspricht B&W, durch eine klare, homogene und detailreiche Wiedergabe überzeugen. Bowers & Wilkins hat die Vorzüge der Continuum-Membran mit einer zusätzlichen Neuerung in Bezug auf ein wichtiges Merkmal für die Führung des Chassis kombiniert: Der Gewebezentrierspinne. Bislang widmete man diesem Bauteil keine so große Aufmerksamkeit - das ist nun nicht mehr so. Bei der neuen "biomimetischen Aufhängung" verbaut B&W anstatt einer konventionellen Gewebezentrierspinne ein schlankes Aufhängungssystem. Mit der Neuentwicklung wird die gesamte Leistungsfähigkeit der Membran deutlich verbessert. Nicht erwünschter Luftdruck, den eine konventionell aufgebaute Gewebespinne erzeugen kann, konnte merklich herabgesetzt werden. Daher kommen nicht berechenbare Effekte aufgrund der B&W Neuentwicklung praktisch nicht mehr vor. Mehr akustische Reinheit und eine saubere Räumlichkeit sowie eine feine Wiedergabe sämtlicher klanglicher Strukturen sind hörbare Folgen.

"Tweeter On Top"

Ein typisches B&W-Merkmal ist der ausgelagerter Hochtöner, der in einem äußerst aufwändigen Gehäuse untergebracht ist ("Tweeter On Top-Konzept"). Dadurch agiert der hochleistungsfähige Diamanthochtöner völlig unbeeinflusst von potentiellen Störungen. Das Gehäuse wird, wie schon bei der Vorgängerserie 800 D3, aus einem einzigen Aluminiumblock gefräst. Bei der neuen Generation wurde es aber länger - knapp 30 cm. B&W verspricht, dass durch diese Verbesserungen der Klang räumlich authentischer und nochmals geschliffener wird. Gleichzeitig wurde die Motoreinheit des Hochtöners überarbeitet, für höchste Belastbarkeit und ein stressfreies, souveränes Klangbild.

Extrem aufwändige Gehäusekonstruktion

Gehäuse in umgekehrter Bauform und die B&W Matrix-Technologie: Die Matrix schon über 30 Jahre lang eine zentrale Technologie von Bowers & Wilkins, die stetig weiterentwickelt wurde. Ziel der Technik ist es, die akustischen Eigenschaften des Gehäuses zu optimieren. Bei den Matrix-Verstrebungen erfolgt die effektive Versteifung des Gehäuses, indem die Gehäusewände des Lautsprechers in jeder Richtung mit ineinandergreifenden Platten versehen werden. Der 805 D4 Regallautsprecher wurde mit der Einführung der neuen D4 Baureihe ebenfalls mit einem Gehäuse in umgekehrter Bauform versehen. In Vorgänger-Baureihen war diese Konstruktion nur bei den größeren Standboxen der 800 Serie Diamond implementiert. Nun ist bei der 805 D4 an der Innenseite des Gehäuses eine robuste Aluminiumplatte verbaut, welche störende Resonanzen an der Schallwand minimiert. Auch werden die Matrix-Verstrebungen im Inneren bei der aktuellen Generation aus einem besonders festen Holz hergestellt. Vorher setzte B&W auf MDF. Ergänzt wird das Konzept dadurch, dass bestimmte, hoch belastete Punkte zusätzlich mit Aluminium verstärkt werden. Die Schallwandler der 800 D4-Serie besitzen eine Platte auf der Gehäuseoberseite, die aus Aluminium gefertigt wurde und nicht mehr wie in früheren Generationen aus Holz hergestellt ist. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Gesamtstabilität des Lautsprechergehäuses aus. Die Chassis sind auch bei der neuen Serie wieder in extrem robusten Aluminiumeinfassungen verbaut, die an der Schallwand befestigt wurden. Die mit streng selektierten Bauteilen ausgerüsteten Frequenzweichen werden an äußerst festen Aluminiumstützen an der Gehäuserückseite montiert.

Wenden wir uns allen Daten zur Zweiwege-Bassreflex-Konstruktion B&W 805 D4 zu. Mit einer Höhe von 440 mm, einer Breite von 240 mm und einer Tiefe von 373 mm ist der edle Lautsprecher auch bei nicht allzu viel vorhandenem Platz gut unterzubringen. Das Gewicht pro Box liegt bei 15,55 kg. Die technischen Merkmale umfassen den 25 mm Diamantkalotten-Hochtöner, das Tweeter-on-Top-Design mit massivem Gehäuse, den 165 mm Continuum™ Tief-/Mitteltöner, den Antiresonanz-Plug, die Matrix™ Technologie und die Flowport-Bassreflexöffnung. Der Frequenzumfang reicht von 34 Hz bis 35 kHz, der Frequenzgang von 42 Hz bis 28 kHz (+/- 3 dB). Die Empfindlichkeit beträgt 88 dB (2,83 Vrms, 1 m), die Impedanz (Nominal) liegt bei 8 Ohm (Minimum 3,0 Ohm). Der Hersteller rät zu einer Verstärkerleistung von 50 W - 120 W an 8 Ω (unverzerrt). Mehr Leistung, wie im Falle des Michi X3, schadet bei sorgfältigem Umgang mit den edlen Boxen aber defintiv nicht. Lieferbar ist die 805 D4 in den Ausführungen Schwarz glänzend, Weiß, Satin Rosenut sowie Satin Walnuss.

