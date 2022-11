XXL-TEST: LG DS90QY - 5.1.3 Dolby Atmos Soundbar System mit MERIDIAN Klangtechnologie

Soundbar-Systeme mit hoher Performance sind ein Trend, den es bereits seit einigen Jahren gibt. Passend dazu haben wir von LG Electronics die 5.1.3 Dolby Atmos Soundbar DS90QY für einen Einzeltest erhalten. Die LG Soundbar inklusive dem Wireless Subwoofer ist für 1199,99 EUR direkt im Onlineshop des Hersteller bestellbar und ist ausschließlich in der von uns getesteten grauen Farbvariante erhältlich. Derzeit läuft bis zum 13.12. noch eine Cashbackaktion bei LG, bei der sich bei unseren Testkandidaten 150 EUR gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sparen lassen.

Im Lieferumfang befindet sich neben der Soundbar ein Wireless-Subwoofer mit seitlicher Treibereinheit. Wem das 5.1.3 nicht genügt, der kann die LG Soundbar DS90QY mit den optional erhältlichen SPQ8-S-Lautsprechern erweitern, um die Ausgabe auf 7.1.3-Kanal zu maximieren.

Die LG Soundbar unterstützt natürlich die objektbasierten Audiotechnologien Dolby Atmos- und DTS:X. Um ein intensives Dolby-Atmos Erlebnis zu ermöglichen, verfügt die Soundbar nicht über zwei, sondern gleich drei Top-Firing Module, um Deckenreflektionen zu nutzen. Weiterhin besitzt die DS90QY die (nicht wirklich benötigte) IMAX Enhanced-Unterstützung. IMAX Enhanced ist kein zusätzlicher Soundmodus, sondern kann nur in einer kompletten IMAX Enhanced-kompatiblen Kette bei Verwendung von nativer IMAX Enhanced-Software verwendet werden.

Die LG Soundbar wurde laut Unternehmensangaben so konzipiert, um eine optimale Performance in Verbindung mit kompatiblen LC Smart-TVs sicherzustellen. So verfügt die DS90QY über "TV Sound Mode Share", dabei nutzt diese den Soundprozessor des TVs, um das Quellmaterial sorgfältig und zugleich schnell zu analysieren - mit anschließender akustischer Optimierung.

Auch die MERIDIAN Klangtechnologie wurde in die DS90QY integriert. Zahlreiche LG Produkte wurden von dem britischen Audiopionier bereits optimiert und feingetunt. Um den Klang bestmöglich an den Raumgegebenheiten anzupassen, verfügt die DS90QY über die "Al Room Calibration". Mittels eines internen Mikrofons wird der Raum analysiert und moderne Algorithmen sorgen dabei für eine verbesserte Klangleistung der Soundbar. Ein WiFi-Modul ist integriert, zudem werden AirPlay 2, Bluetooth 5.0, Spotify Connect sowie High-Res Audio mit einer Abtastrate von bis zu 24 Bit/96kHz unterstützt.

Soundbar

Frontansicht der Soundbar

Nun möchten wir uns die Einzelkomponenten etwas genauer ansehen und wir beginnen mit der Soundbar. Sie hat eine Länge von 120 cm, eine Höhe von 6,3 cm und eine Tiefe von 13,5 cm und bringt knappe 5 kg auf die Waage. Durch die stattlichen Abmessungen eignet sich die DS90QY bestens für TV-Größen ab 55 Zoll. Die Soundbar ist im Farbton Dark Steel Silver gehalten, auf der Oberseite findet sich ein gebürstetes Finish. Die Lautsprecherchassis werden von einen Akustikstoff mit Kunststoffgeflecht in grau/schwarz geschützt. Die Leistung des Systems gibt LG mit kraftvollen 570 Watt an.

Auch das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung wird bei LG Electronics groß geschrieben. So hat UL die LG Soundbars als ECV-Produkt (Environmental Claims Validation/Validierung von Umweltaussagen) eingestuft, weil die oberen und unteren Teile des Soundbar-Gehäuses aus recyceltem Kunststoff bestehen. Der Akustikstoff an Front und an den Seitenwangen wurde aus recycelten Plastikflaschen hergestellt und ist nach dem Global Recycled-Standard zertifiziert. Aber auch bei der Verpackung wurde Rücksicht auf die Umwelt genommen, so besteht der Innenteil der Verpackung aus recyceltem und geformtem Zellstoff, anstatt Styropor oder Kunststoff.

Das Thema Sprachsteuerung ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr im Fokus. Einige Anwender schwören darauf, andere werden ein solches Feature nie nutzen. Trotzdem wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass die DS90QY über die Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri verfügt. Somit lassen sich die Lautstärke oder auch der Lieblingstitel mit der eigenen Stimme suchen oder verändern.

Die LG Soundbar DS90QY gibt 4K-Inhalte, einschließlich HDR und Dolby Vision, selbstverständlich wieder.

Ebenfalls an Board, die MERIDIAN Klangtechnologie

Auch wenn nicht der Prozessor eines kompatiblen LC Smart-TVs bereitsteht: Mittels AI Sound Pro analysiert der intelligente Algorithmus der LG Soundbar den aktuellen Inhalt, um die Klangqualität anzupassen und zu optimieren, ganz gleich, ob es um Nachrichten, Filmwiedergabe oder Musikwiedergabe geht. Weiterhin kann der Nutzer folgende Klangeffekte auswählen: Music with MERIDIAN, Standard, Cinema, Clear Voice, Sports, Game sowie Bass Blast.

LCD-Display an der Front der Soundbar

Etwas außerhalb des Mittelteils an der Front des Soundriegels befindet sich ein LC-Display. Dieses informiert über die Lautstärke, den gewählten Eingang, oder auch den ausgewählten Klangmodus. Das Display ist sehr einfach gehalten, erfüllt aber seinen Zweck und ist gut ablesbar sowie dimmbar.

Rechter Dolby Atmos Top-Firing Speaker

Auch im Mittelteil der Oberseite befindet sich ein Top-Firing Modul für Dolby Atmos

Bedienelemente sowie Mikrofone für die Sprachsteuerung

Auf der Oberseite der Soundbar, über dem dritten Dolby Atmos Speaker, sind Berührungssensoren für eine direkte Steuerung am Gerät sowie die Mikrofone für Sprachsteuerung & Co. untergebracht. So finden wir hier Berührungssensoren für das Ein- sowie Auschalten des Systems, die Eingangswahl, zwei Lautstärkeregler sowie ein Touchelement für ein Pausieren bzw. Starten der Wiedergabe. Ein Sensor für das Bluetooth-Pairing befindet sich dort ebenso sowie ein Sensor für direkten Zugriff auf die WLAN Funktionen. Die Touchsensoren reagieren sehr sensibel und schnell auf unsere Berührungen.

Stoffbespannung aus recycelten Plastikflaschen

Rückseite der Soundbar

Wenden wir uns nun der Rückseite der Soundbar zu. Wie meist üblich, zeigt sich diese von der aufgeräumten Seite. Im Mittelteil ist ein Teil der Anschlusssektion untergebracht, dort befinden sich zwei HDMI-Eingänge für externe Zuspieler wie z.B. Blu-ray- Player oder Spielkonsolen. Weiterhin im Mittelteil untergebracht ist ein HDMI-Port für die Verbindung zum TV, dieser unterstützt eARC und ARC.

Im Mittelteil der Soundbar ist auch ein optischer Digitaleingang vorhanden, um einen TV auf klassischem Weg anzuschließen. Im linken Teil der Rückseite lokalisieren wir einen HDMI-Eingang, um beispielsweise einen Blu-ray-Player oder eine Spielekonsole anzuschließen. Daneben befindet sich der HDMI-Ausgang, um die Soundbar mit dem TV zu verbinden. Dieser unterstützt eARC sowie ARC. Weiterhin befindet sich in der Anschlusssektion ein USB-Anschluss, um einen weiteren Zuspieler anzuschließen oder ein USB-Speichergerät zu verbinden.

Optischer Digitaleingang

Weitere Anschlüsse

Fernbedienung im Hochglanzfinish

Im Lieferumfang der DS90QY enthalten ist eine Fernbedienung in schwarzem Hochglanzfinish. Mittels der Remote kann das Soundsystem ein- sowie ausgeschaltet werden, die Lautstärke reguliert, der Eingang ausgewählt, sowie eine Mute-Funktion aktiviert werden. Weiterhin sind Taster für das Bluetooth-Pairing sowie Multifunktionstaster auf der Remote vorhanden. Betätigt man den Taster "Klangeffekte", der sich unter der Lautstärkeregekung befindet, können die unterschiedlichen DSP-Betriebsarten wie zum Beispiel Al Sound Pro, Standard, Music, Cinema, Clear Voice, Sports, Game sowie Bass Blast ausgewählt werden.

Beim Bedienelement Klang-Abstimmung (zu finden links unten) ist es möglich, zahlreiche Parameter des Soundsystems zu verändern. Hier sind Apnassungen den Pegel des Subwoofers sowie den Pegel der Treiber der Soundbar betreffend möglich. Wird der Knopf mit dem Zahnrad gedrückt, wird das Einstellungsmenü der DS90QY aufgerufen. Hier finden sich weitere Parameter (Night Modus, eine Auto Power Funktion sowie die Surround Funktion) und können bei Bedarf aktiviert werden.

Subwoofer

Wireless Subwoofer in der seitlichen Ansicht

Der drahtlose aktive Subwoofer harmoniert hervorragend mit der Designsprache der Soundbar. So ist die Frontansicht, die Oberseite sowie ein Teil der Rückseite in Dark Silver Grey gestaltet, inklusive gebürsteten Oberflächenfinish. Die Kanten weisen eine gute Verarbeitungsqualität auf. Die beiden Außenseiten sind ebenfalls im gleichen Farbton gehalten, aber ohne das gebürstete Oberflächenfinish. Auf der rechten Außenseite ist der Tieftöner untergebracht, der von einem Kunststoffrahmen inklusive Stoffbespannung geschützt wird. Mit Abmessungen von 20 cm Breite, knapp 41 cm Höhe und einer Tiefe von knapp 41 cm fügt sich der Basstreiber harmonisch in das Wohnzimmerambiente ein.

Seitliche Treibereinheit

Rückseite des Wireless Subwoofer

Wenden wir uns nun der Rückseite des Subwoofers zu. Diese präsentiert sich aufgeräumt und unspektakulär. So befindet sich auf der Rückseite lediglich der Stromanschluss sowie im oberen Teil, ein Taster für das manuelle Verbinden zur Soundbar sowie eine Status-LED.

Oberflächenfinish in Dark Grey Silver und gebürsteter Optik

Saubere Kantenverarbeitung

Aufgesetztes Bassreflexrohr an der Front

