XXL-TEST: Bluesound Node Nano 030 - ultrakompakter, hochmoderner Streamer für 349 EUR

Der neue Bluesound NODE NANO Streamer für fair erscheinende 349 EUR sieht elegant aus und ist hinsichtlich seiner Abmessungen ultrakompakt. Er offeriert zahlreiche moderne sowie praktische Merkmale, um vorhandene HiFi-Komponenten und Heim-Audiogeräte bereit für zeitgemäßes Streaming zu machen.

Lieferumfang

Hochwertige und durchdachte Entwicklungsansätze standen bei der Konzeption des NODE NANO im Zentrum aller Bemühungen. Eine große Expertise hinsichtlich der Entwicklung klangstarker Audiokomponenten kommen, so verspricht des der Hersteller, im neuen NODE-Streamer voll zur Geltung. Auch beim NODE NANO Modell, das eher als Einstieg in die Bluesound Streamer NODE-Produktpalette gesehen wird, finden sich schon entsprechende Merkmale. Diese umfassen beispielsweise einen äußerst transparenten Signalweg mit einem intelligent gestalteten Schaltungslayout. Jedes einzelne Bauteil wurde bis ins Detail optimiert, um eine möglichst gute akustische Qualität zu liefern.

Die fürs Betriebssystem BluOS typische Flexibilität zeichnet auch den NODE NANO aus. Angefangen von beliebten Musikstreaming-Diensten wie Amazon Music, Tidal und Spotify bis hin zu persönlichen Musikbibliotheken mit Tausenden von Tracks in HD-Qualität ist hier vieles auf einfachem sowie komfortablem Wege möglich. Apple AirPlay 2 und aptX Adaptive Bluetooth gehören ebenfalls zur Ausstattung. Der NODE NANO ist zudem in der Lage, kabellos mit Bluesound-Lautsprechern und anderen Stereokomponenten zusammen zu arbeiten, um BluOS im Multiroom-Verbund einsetzen zu können. Unterstützt durch aktuelle Dual-Band-Wi-Fi-Technologie kann in jedem Raum des Hauses ohne Ausfälle oder Unterbrechungen gestreamt werden.

Erwähnenswert wäre auch die nahtlose Integration: Der NODE NANO ist so konzipiert, dass er nahtlos mit Stereokomponenten oder mit AV-Devices zusammenarbeiten kann. Wichtige Smart-Home-Steuerungssysteme wie Control4, Crestron, ELAN, RTI und mehr werden auch unterstützt.

DAC und Anschlüsse

Rückseite

Der NODE NANO (N030) ist mit einem präzisen ESS SABRE® DAC (mit Hyperstream® IV-Technologie) ausgestattet, der kompatibel zu 192 kHz24-Bit-Signalen ist und mit modernster Schaltungstechnik versehen wurde. Der NANO wurde, wie eigangs schon erwähnt, in erster Linie entwickelt, um bestehende Stereo- oder Audiosysteme Streaming-fähig zu machen. Das äußerst kompakte und zeitlose Design stellt sicher, dass er praktisch überall Platz findet. Ausgestattet ist er mit hochwertigen analogen und digitalen Ausgängen für RCA, Koaxial, Optisch und USB.

Verarbeitung

Saubere Verarbeitung der Anschlusssektion

Seitliche Ansicht

Ausgezeichnete Detailverarbeitung

Der NODE NANO präsentiert sich in sauberer Verarbeitungsqualität, das betrifft die Vorder- und die Rückseite, auf der die Anschlüsse allesamt präzise eingepasst sind und präzise sitzen.

Beleuchtetes Touch-Bedienpanel

Oberseite

Unterseite

Außerdem offeriert der NODE NANO ein beleuchtetes Front-Touchpanel zur schnellen Steuerung und den Zugriff auf bis zu fünf programmierbare Presets - das sieht gut aus und wirkt fertig, zudem erleichtert diese Funktion die Handhabung weiter. Eine Fernbedienung befindet sich nicht im Lieferumfang.

