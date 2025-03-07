XXL-TEST: AVM Evolution PAS 5.3 Streaming-Vorverstärker, PC 5.3 Power Conditioner und Ovation SA 8.3 Lite Endstufe

Vom renommierten Hause AVM haben wir eine äußerst unterhaltsame HiFi-Kette zum Test erhalten. Aus dem badischen Malsch, Heimat der exklusiven HiFi-Komponenten-Manufaktur, tritt der mit Röhren ausgestattete Vorverstärker Evolution PAS 5.3 in Cellini Chrom an (8.890 EUR, Alu-Silber oder Alu-Schwarz 7.990 EUR), ihm zur Seite steht die XXL-Stereoendstufe AVM Ovation SA 8.2 ME, die vor einiger Zeit in Ovation SA 8.3 Lite umbenannt wurde (12.990 EUR in Alu-Silber oder Alu-Schwarz, Cellini Chrom gegen Aufpreis - 14.980 EUR). Als besondere Ergänzung kommt noch der hochentwickelte Stromreiniger Power Conditioner PC 5.3 (5.990 EUR in den Standardausführungen, Cellini Chrom gegen Aufpreis - 6.890 EUR). Zunächst stellen wir die einzelnen Komponenten ausführlich vor.

Power Conditioner PC 5.3

Power Conditioner PS 5.3

Mit dieser Komponente, das geben wir gern zu, tun wir uns etwas schwer. Ohne in Frage stellen zu wollen, dass eine optimale Stromversorgung einem reinen Klangbild zuträglich ist, so ist es doch zunächst krass, welche finanzielle Investition der Power Conditioner PC 5.3 im Sinne perfekter Stromaufbereitung verschlingt - ab 5.990 EUR (Cellini Chrom gegen Aufpreis). Allerdings, so muss man auch ergänzend hinzufügen, hat AVM auch einiges getan, was sich tatsächlich nach einer wirkungsvollen Option anhört.

Innenleben des Power Conditioners

Im Detail

Kurz zur Idee dahinter. AVM offeriert mit den Modellen PC 3.3 und dem PC 5.3 (mit mehr Anschlüssen) erstmals derartige Komponenten. Die Themen Netzstromfilterung und Netzstromsäuberung sollen, so verspricht der Hersteller, mit neuem Konzept angegangen werden. Tief- und hochfrequente Störungen werden von der edlen HiFi- oder Mehrkanal-Kette ferngehalten, was zu einem reineren, unverfälschten Klang führt. Ein weiteres Problem, nämlich die gegenseitige Beeinflussung angeschlossener Devices, wird ebenfalls minimiert. Wenden wir uns dem PC 5.3 nun im Detail zu.

Beginnen wir von vorne mit den Merkmalen. Ein DC-Filter direkt am Geräteeingang der Power Conditioner entfernt unerwünschte DC-Anteile aus dem Stromnetz, an das der jeweilige Haushalt angeschlossen ist. Störendes mechanisches Trafobrummen gehört durch diese Maßnahme der Vergangenheit an. Ferner verfügt das Device über eine individuelle HF-Netzfilterung inklusive Gleichtaktdrosseln und Folienkondensatoren. Sie ist für jeden Eingang separat ausgeführt. Dadurch wird erreicht, dass die gegenseitige Beeinflussung der verbundenen Devices auf ein absolutes Minimum herabgesetzt wird. Das Übersprechen von Störungen der angeschlossenen Gerätschaften wird gekonnt unterdrückt.

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Der PC 5.3 ist exzellent verarbeitet und ein hochentwickeltes Gerät

Natürlich denken die Experten bei AVM auch an das Thema Sicherheit, gerade bei teuren HiFi- oder Mehrkanal-Ketten ausgesprochen wichtig. Daher findet sich am Eingang eine aktive Phasenerkennung, die sicherstellt, dass eine Aktivierung der Ausgänge lediglich dann erfolgen kann, wenn PE (Schutzleiter) angeschlossen sowie die Netzphase korrekt ist. Ist dies nicht der Fall, wird mittels des integrierten 256 x 64 Pixel OLED-Displays eine Fehlermeldung ausgegeben. Ein Überspannungsschutz für N und L gegen PE (Schutzleiter) ist ebenso vorhanden wie ein RSD Circuit Breaker, der zum Zurücksetzen des Power Conditioners verwendet wird und sich auf der Unterseite befindet (Fehlerstromschutz, Überstromschutz). Wird der RSD Circuit Breaker ausgelöst, erfolgt eine Meldung übers Display. Die LO-Power-Ausgänge für die Quellgeräte sind zusätzlich über extern zugängliche Schmelzsicherungen abgesichert. Zudem gibt es einen Überspannungsschutz gegen bis zu 6.000 A in 30 msec.

Display

Das Display ist in der Lage, zahlreiche Funktionsabläufe anzuzeigen, wie beispielsweise ob die Netzphase OK ist, die Netzfrequenz 50/60 Hz, die fortlaufende Messung und Anzeige der aktuellen Netzspannung, die kontinuierliche Überwachung der Netzqualität auf DC in/out, in Form einer Balkengrafik dargestellt, und die Messung der HF-Anteile, die ebenfalls per Balkengrafik präsentiert werden. Eine numerische Anzeige der Aktivität des Conditioners in einer Range von 0 bis 100 Prozent steht ebenfalls zur Verfügung. Auch akustisch kann die Aktivität dokumentiert werden, der sich separat aktivieren lässt. Zusätzlich finden sich Demo-Tasten für DC und HF: Hier wird der DC- und der HF-Filter überbrückt, zum direkten Hörvergleich.

Rückseite komplett

Was befinden sich am PC 5.3 für Anschlüsse? An Ausgängen stehen vier Power Outlets bis 16A für Voll- und Endverstärker bereit. Hinzu kommen gleich acht Low-Power-Outlets, die für Quellgeräte mit geringerem Strombedarf vorgesehen sind (bis 2A). Diese sind separat abgesichert und auf der Geräterückseite zugänglich.

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Poweramp Steckdosen

Anschlüsse für Quellgeräte

Netzeingang

Ein High Power-Netzteil als Plattenspieler-Versorgungsanschluss (15V/4A, maximal mit 60 Watt belastbar) und beim PC 5.3 galvanisch getrennt (ist beim kleineren Modell PC 3.3 nicht der Fall) kommt hinzu. Die Ausgänge sind sequenziell geschaltet (Low-Power, Power 1, Power 2), damit Einschaltströme begrenzt werden - dies verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen der Haussicherungen. Der Netzeingang ist eine 16A Hochstrom-Netzbuchse.

Genau wie alle anderen Komponenten unseres Systems ist auch der PC 5.3 erstklassig verarbeitet und glänzt mit einer vorzüglichen Materialqualität. Langzeitstabiles Aluminium kommt beim Gehäuse zum Einsatz, das Display ist sauber in die Frontblende integriert und auch die Rückseite dokumentiert den hohen qualitativen Standard der Komponente.

Endstufe AVM Ovation SA 8.3 Master Edition Lite

Schon die Abmessungen zeigen, dass man vor der Ovation S 8.3 Lite durchaus Respekt haben sollte

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Sie startete auf der High End 2024 als Ovation SA 8.2 Master Edition, wurde dann aber einige Monate später in Ovation SA 8.3 Master Edition Lite umbenannt. Ganz gleich, wie dieses massiv gefertigte Stück Noblesse auch heißt, die Leistungswerte sind beeindruckend. 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm sorgen dafür, dass dem Endverstärker auch in größeren Locations und bei enormer Lautstärke nicht „die Luft ausgeht“.

Symmetrischer Aufbau der Zweikanal-Endstufe

Platinenlayout

ELKO-Bank für höchste Leistungsfähigkeit bei plötzlichen Dynamikspitzen

Detailaufnahme

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Der Class A/B-Verstärker verfügt über 24 MOSFET-Transistoren pro Kanal, was dazu führt, dass Stromstärken von bis zu 60 Ampere realisiert werden können. Also kann die Endstufe auch plötzlich auftauchende Impulsspitzen souverän handhaben, und die Dynamik, darauf freuen wir uns bereits jetzt, wird überragend sein. Die Signalführung ist zur Gänze DC-gekoppelt, die Eingangsstufe ist transistorbasiert. Für eine unter praktisch allen Umständen stabile Stromversorgung steht der 1.000 VA-Ringkerntransformator gerade. Im Sinne optimaler Leistungsfähigkeit wurden zwei separate Netzteile eingebaut. Wenn bei hohem Pegel plötzliche Leistungsspitzen auftauchen, greifen die Elektrolytkondensatoren mit 136.000 Microfarad pro Kanal. Daher sind Impulsspitzen von bis zu 450 Watt kurzzeitig möglich, und zwar an 8 Ohm, an 4 Ohm sogar bis zu 900 Watt.

Power-Knopf

Display-Button

Das Display ist auch dimmbar

Kühlrippen

Jede Einzelheit, hier an der Rückseite, verdeutlicht, wie hochwertig AVM vorgeht

Rückseite komplett

Anschlussfeld

Stromanschluss

Wie die anderen Bestandteile unserer Kette verfügt auch die Endstufe über ein sehr elegantes, hochwertiges und bestens verarbeitetes Aluminiumgehäuse. Es ist in silberner oder schwarzer Ausführung zu haben, gegen Aufpreis steht eine Variante in Cellini Chrom bereit. Die Ovation SA 8.3 Lite bringt zudem ein Display mit, das auch dimmbar ist, und eine Fernbedienung befindet sich ebenfalls im Lieferumfang des klangstarken Schmuckstücks.

Die AVM-Manufaktur hat bei der SA 8.3 Lite ganze Arbeit geleistet

Satte 42 kg wiegt die Endstufe, die mit 420 nun Länge, 432 mm Tiefe sowie 253 mm Höhe beeindruckende Abmessungen aufweist. Die Endstufe wird, auch das unterstreicht den Anspruch des Hauses AVM, in einem hochwertigen Flight Case ausgeliefert.

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