XXL-SPECIAL: Wohin steuert der Markt bei Smart-TVs, Beamern, Soundbars und bei AV-Receivern/Verstärkern + passenden Lautsprechern?

In den letzten Jahren gab es nicht viele echte Innovationen in den Bereichen Smart TV, Beamer, Soundbars und Lautsprechersysteme. Trotzdem, so finden wir, ist eine Einordnung wichtig, um festzustellen, in welche Richtung sich diese Marktsegmente bewegen. Hier folgt unsere persönliche Einschätzung.

Smart-TVs

Samsung Q950 in 98 Zoll auf der IFA 2023

LG 4K OLED der M3 Serie (mit Zero Connect Box) in bis zu 97 Zoll (IFA 2023)

Hier geht der Trend zu großen Bildschirmdiagonalen ab 75 Zoll. Galten früher 55 und 65 Zoll als Gardemaß, sind heute, z.B. bei Samsung, Screen-Diagonalen von bis zu 98 Zoll angesagt.

Immer leistungsfähigere Prozessoren

Klarer Trend zu immer leistungsfähigeren Prozessoren mit KI. KI ist auf verschiedenen Gebieten sehr aktiv: Bildverbesserung, Tonoptimierung, Steigerung des Bedienkomforts.

Auch Philips setzt bei den oberen Mittelklasse- und Top-Baureihen auf OLED-Technologie

OLED ab der unteren Mittelklasse klar auf dem Vormarsch, es gibt, gerade bei den Top-Marken, immer weniger LCD-basierte TVs. Nur Samsung hält an den ultrahellen unbd kontrastarken Neo QLED-TVs in der Oberklasse fest.

Metz blue MOD9001 - gelungener 42 Zoll-OLED

77 Zoll-Riese, Modelljahr 2023: LG OLED77G39LA

OLED mit mittlerweile sehr guter Auswahl an Bilddiagonalen, von 42 bis 83 Zoll (vereinzelt 97 Zoll).

Samsung QN900D (8K-Modell Jahgang 2024)

Das Thema 8K hat nicht die große Bedeutung, 8K-TV-Modelle werden immer weniger, Samsung hält trotzdem daran fest, bei LG kaum noch Tendenzen in Richtung 8K wahrzunehmen. Das liegt natürlich auch am fehlenden Content, trotz zahlreicher Versuche blieb hier ein Durchbruch für den Massenmarkt bislang aus, und aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich dies in näherer Zukunft drastisch ändern wird.

Gaming wird immer wichtiger, hier bei Panasonic

Bei Samsung gehören KI und Gaming zusammen

LG rüstet seine OLED-TVs mit den neuesten Gaming-Features über HDMI aus

Gaming wird immer wichtiger: HDMI 2.1 Features wie ALLM, VRR etc. ebenso wie eigene Bildmodi fürs Gaming plus Gaming-Zentrale für alle Gaming-Einstellungen auf einen Blick, cloudbasiertes Gaming ist in die Streaming-Unit des Smatz-TVs integriert, HDR-Gaming ist ein Thema, und High Frame Rate 120 Hz ist für eine optimale Darstellung beim Gaming ein klarer Trend, auch HGiG und die Kompatibilität zu High End-Grafikkarten von AMD und Nvidia.

Im Fokus steht auch, was sehr begrüßenswert ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen trotzdem in beachtlichem Umfang das Erlebnis "Smart TV" genießen können.

Außer für eine ältere Zielgruppe werden klassische Ausstattungsmerkmale wie der TV-Tuner immer unwichtiger.

Ultrakurzdistanz-Projektoren und konventionelle Beamer

Ultrakurzdistanz-Beamer (hier Laser TV von Hisense) werden immer beliebter

Das Device ist kompakt und einfach unterzubringen

Integrierte Smart TV-Plattform

Stark im Kommen sind Ultrakurzdistanz-Projektoren, zum Beispiel "Laser TV" von Hisense. Hier bekommt der Käufer ein kompaktes, praktisches Device, das im minimalen Abstand vor einer für diesen Zweck geeigneten Leinwand aufgestellt wird. Vorzüge: Sehr Platz sparend, und trotz der sehr kurzen Distanz ist echtes Großbild (z.B. 100 Zoll) möglich. Vorzug vieler Ultrakurzdistanz-Beamer, die auch z.B. von LG und Sony angeboten werden, ist das einfache, vom klassischen TV her bekannte Handlung. Smart TV-Plattformen sind oft an Bord, es gibt sogar Modelle mti TV-Tuner. Die Preise sind human (auch wenn man die zwingend benötigten Leinwand hinzurechnet), und die Bildqualität ist mittlerweile richtig gut. Auch das Thema "Helligkeit" und "Kontrast-Differenzierung" haben die Top-Anbieter im Griff.

Immer noch Referenzklasse: JVCs D-ILA-Projektoren

Kaum noch eine Rolle spielen klassische Beamer, ganz gleich, mit welcher Lampen- und Basistechnologie für die Bilderzeugung. Nur im absoluten Einsteigersegment, bei portablen Beamer-Lösungen (LG & Samsung sind hier z.B. recht aktiv) und im Oberklasse- und absoluten High End Bereich (JVC, Sony, Barco z.B.) ist noch etwas Bewegung.

