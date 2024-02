XXL-SPECIAL: Die World Of Samsung 2024 in Offenbach mit Neuheiten zu Neo QLED, OLED, Audio- und Lifestyle-Devices

Aktuell findet in Offenbach die World Of Samsung 2024 statt. Wir hatten die Gelegenheit zu einem ausführlichen Rundgang vor Ort und konnten uns zahlreiche Neuheiten näher anschauen.

Das Jahr 2024 steht für Samsung ganz klar im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Eine leistungsfähige AI-Struktur wird direkt in neue 2024er Gerätegenerationen integriert. Das sorgt, so verspricht das Unternehmen, für mehr Konnektivität, eine brillante Bildqualität, einen überraschend guten Sound und für mehr Personalisierungsmöglichkeiten.

Gliederung:

Seite 1: Überblick, Neo QLED 8K

Seite 2: Neo QLED 4K, QLED 4K

Seite 3: 4K OLED 2024

Seite 4: Tizen Betriebssystem 2024 und Micro LED

Seite 5: Lifestyle-Produkte 2024

Seite 6: Audio-Produkte 2023

Seite 7: Samsungs Schwerpunkte 2024 und unser Fazit

Überblick

Neuer NQ8 Prozessor im QN900D

Technologievielfalt: 4K OLED und Neo QLED 8K

Ganz besonders fokussiert Samsung die 2024er Neo QLED 8K Modelle und hier besonders die Top-Linie. Nur in der Modellreihe QN900D kommt der NQ8 AI Gen3 Prozessor zum Einsatz. In den Neo QLED 4K Modellen des Jahres 2024 gibt es natürlich ebenfalls weiter optimierte Prozessoren. Samsungs OLED-Modelle, die auf der QD-OLED-Technologie basieren, werden in diesem Jahr mit nochmals helleren Panels ausgeliefert. Schon seit der ersten Samsung QD-OLED-Generation war die enorme Helligkeit ein großer Pluspunkt dieser "Mischtechnologie", die die Vorzüge von OLED-Panels mit der von Quantum Dot-Panels verbindet. Auch im Lifestyle-Segment pusht Samsung 2024 weiter. Hier gibt es als Highlight den personalisierbaren Lautsprecher Music Frame und den ersten kabellosen 8K-Beamer "The Premiere 8K".

Anzeige



Neo QLED 8K

Neo QLED 8K

QN900D in 75 Zoll

Auch für uns besonders interessant sind die neuen Neo QLED 8K-TVs des Jahrgangs 2024. Optisch, so kennen wir es von Samsung, fein aufbereitet, machen sie schon ausgeschaltet eine Menge her. Das Premium-Design sorgt dafür, dass die Neo QLED 8K-Modelle auch im anspruchsvollen Wohnambiente eine glänzende Figur hinterlassen.

QN900D - seitliche Perspektive

Rahmen

Im Detail

Anzeige



Das sogenannte "Infinity Air Design" gipfelt in einer Bildschirmtiefe von lediglich 12,9 mm beim 65-Zöller aus der QN900D-Serie. Integriert in die QD900-Modelle ist der "Mystic Floating Stand", der suggeriert, der 8K-TV würde "schweben".

Tadelloser Blickwinkel

Visuell stellt sich die immer wiederkehrende Frage, ob man denn einen 8K-TV braucht. Das können wir nicht beantworten, das muss der potentielle Käufer tun. Fest steht für uns lediglich, dass die Geräte technisch auf allerhöchstem Stand sind und dies auch beim ersten Kennenlernen eindrucksvoll dokumentieren: Satte, nuancierte Farben treffen auf einen gigantischen Gesamt- und einen überragenden Detailkontrast. Die Plastizität des Bildes zeigt sich weiter optimiert, man hat den Eindruck, bis in die hintersten Ebenen ins Bild hinein schauen zu können. Klar, auf einer Veranstaltung wie der World Of Samsung ist es schlichtweg unmöglich, eine komplett brauchbare Einschätzung abzugeben, was die Performance angeht. Aber für eine erste Richtungsanzeige eignen sich solche Eindrücke durchaus.

Mit Highend-Prozessor

Anzeige



Der QN900D ist, wie schon einführend erwähnt, mit dem NQ8 AI Gen3 Highend-Prozessor ausgestattet. Die Eckdaten lesen sich vielversprechend. Die neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) arbeitet doppelt so schnell wie beim entsprechenden Vorgänger. Die Anzahl der neuronalen Netze, die zur Verfügung stehen, hat sich verachtfacht: Von 64 auf 512, das ist wahrhaft ein riesiger Sprung. Aber wozu nutzt das in der Praxis? Ganz einfach: Jedes Bild aus jeder Quelle wird plastisch, exakt, scharf und detailgetreu abgebildet. Niedriger auflösende Inhalte werden mit dem 8K AI Upscaling Pro entsprechend behandelt. Der QN900D kommt in 85 Zoll auf 10.999 EUR in 75 Zoll auf7.799 EUR und in 65 Zoll auf 5.799 EUR.

AI spielt beim QN900D eine große Rolle

Samsung hat natürlich noch weitere Features einsatzbereit für 2024. So den "AI Motion Enhancer Pro". Dieser ist für eine überragende Bildqualität bei Sportereignissen zuständig. Die verzerrte Darstellung des Balls bei Übertragungen von Champions League und Bundesliga gehört nun der Vergangenheit an. Aber auch für die optimale Darstellung anderer Sportarten eignet sich diese Funktion. Automatisch wird die Sportart, die gerade anliegt, erkannt, und mittels Deep Learning-Technologie wird das richtige Muster für die passende Wiedergabe ausgewählt.

Exzellente visuelle Tiefe

Wir haben Samsungs Real Depth Enhancer schon immer geschätzt. Wirkungsweise ist hier, dass Motive, die das menschliche Auge als dominant im Bild wahrnimmt, besonders klar umrissen dargestellt werden, während in den hinteren Bildebenen nichts verändert wird. Bei der neuesten Version werden Details dem Bild hinzugefügt, und dank AI-basierter Ansteuerung der Mini-LEDs kann auch der Kontrast weiter gesteigert und die Plastizität optimiert werden.

Akustisch möchte die Top-Linie natürlich ebenfalls für Begeisterung sorgen. Daher haben die Samsung Audio-Entwickler voll zugeschlagen. Die 2024er Variante von Q Symphony ist auch in anderen neuen Serien zu finden. Prinzipiell funktioniert Q Symphony folgendermaßen: Das Lautsprechersystem des TVs arbeitet für eine besonders umfassende, beeindruckende und räumlich dichte akustische Präsentation mit einer entsprechend kompatiblen Samsung Soundbar zusammen. Bei der 2024er Ausführung von Q Symphony ist es nun möglich, mehrere kabellose Lautsprecher und natürlich auch eine Soundbar zu verbinden. Automatisch werden alle Audio-Komponenten, die angeschlossen sind, miteinander synchronisiert.

Der "Active Voice Amplifier Pro" ist ein von Samsung entwickelter AI-Booster für Dialoge, der ebenfalls wie visuelle Optimierer auf Deep Learning-Algorithmen setzt - die Wiedergabegüte von Dialogen und Stimmen wird verbessert. Zudem werden Stimmen vom Rest der akustischen Kulisse getrennt, bei gleichzeitiger Verstärkung der Gesprächsanteile. Unabhängig von der aktuellen Hörlautstärke kann man Gesprächen besser folgen.

QN800D

Als zweite Neo QLED 8K-Baureihe ist 2024 der QN800D im Angebot. Er besitzt nicht die höchste 8K Prozessor-Ausbaustufe im Vergleich zum QN900D, aber auch er macht ein sehr feines, außergewöhnlich detailreiches. helles und farbechtes Bild.

QN800D mit breitem Blickwinkel

Detail am Rahmen

Typische Samsung Remote

Rückseite

Vielleicht, aber so genau kann man das auf der "World Of Samsung" definitiv noch nicht sagen, ist der QN900D nochmals dreidimensionaler, plastischer hinsichtlich der Darstellung. Wir haben selten einen TV mit einem so "greifbaren" Bild gesehen.

Der QN800D ist in drei Bildschirmdiagonalen lieferbar

Der QN800D ist in drei Diagonalen lieferbar. 85 Zoll für 7.999 EUR, 75 Zoll für 5.699 EUR und 65 Zoll für 4.199 EUR.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7

Tags: Fernseher