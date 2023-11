XXL-SPECIAL: Perlisten präsentiert das S7t Limited Edition-Flaggschiff bei Audio Reference in Hamburg

Audio Reference lud kürzlich in die exklusiven Hörstudios nach Hamburg ein, um die Premiere eines neuen, besonders exklusiven Perlisten Standlautsprechers zu feiern. Nur zwei Jahre nach der Markteinführung des S7t Flaggschiffs und der gesamten THX-Dominus zertifizierten S-Serie gibt es ganz neu die S7t Limited Edition. Die Sonderedition ist auf insgesamt 50 Paare limitiert und unterscheidet sich durch verschiedene Merkmale vom ursprünglichen Modell. Neben dem attraktiven Carbonfaser-Design und Entkopplungsfüßen von IsoAcoustics wurden viele Elemente des Lautsprechers überarbeitet und optimiert, um die S7t Limited Edition zu etwas optisch und akustisch Außergewöhnlichen zu machen. Wer demnach eines der 50 Paare erwirbt, kann sich sicher sein, einen Standlautsprecher der optischen und akustischen Extraklasse zu besitzen.

Teile des Perlisten-Teams aus den USA und aus Dänemark waren direkt in Hamburg vor Ort, um das neue Modell in Deutschland vorzustellen. Man ruht sich demzufolge keinesfalls auf den Lorbeeren aus, die das bisherige Sortiment eingebracht hat. Dennn Perlisten feiert große Erfolge, was auch die enorme Akzeptanz auf der diesjährigen High End in München eindrucksvoll unterfüttern konnte.

Stattdessen werden die teils revolutionären Technologien kontinuierlich weiterentwickelt und stecken nun in der jüngsten Schöpfung der Lautsprecherschmiede. Die vier Tieftöner pro Lautsprecher haben die Ingenieure weiter verbessert, und während man beim eigens entwickelten DPC-Array die vorhandenen Chassis und die Ansteuerung beibehalten hat, wurden alle drei Schallwandler an einen massiven Aluminiumkühlkörper gekoppelt, der die Belastbarkeit auf ein völlig neues Niveau anhebt. Auch bei der Frequenzweiche wurde Hand angelegt. Absolut exklusiv ist natürlich das sportlich-luxuriös wirkende Karbon-Kleid der limitierten Edition. Den letzten Schliff gibt zweifellos die stolze Signatur von Perlisten CEO Dan Roemer auf jedem Lautsprecher.

Perlisten S7t Limited Edition

Optimiertes DPC-Array

Anschlussterminal mit persönlicher Unterschrift von Perlisten CEO Dan Roemer

Anzeige



CNC-gefräste DPC-Einheit

DPC-Array in der S7t Limited Edition von unten

Das DPC-Array (Directivity Pattern Control) ist Herzstück jedes Perlisten-Lautsprechers. Bei der S7t-Limited hat die kompromisslose Technologie ein Update erhalten: Das Array wird mit einer 5-Achsen CNC-Fräse aus einem massiven 40mm starken Aluminiumblock gefertigt und anschließend eloxiert. Hieraus ergeben sich nicht nur optische Vorteile: Das Aluminium-DPC dient hier, wie bereits oben angesprochen, als massiver Kühlkörper für die drei Schallwandler im Array. In Kombination mit den bereits vorhandenen Alukühlkörpern der einzelnen Hochtöner wird die Belastbarkeit drastisch erhöht und die thermische Kompression der Einheiten reduziert. Insgesamt wird eine gleichbleibende Temperatur und konstante Signalausgabe aller Antriebseinheiten garantiert - für perfekten Einsatz auch bei höchstem Pegel.

Modifizierte Tieftöner

Die enorme Bassgewalt des Standardmodells wurde bei der S7t Limited Edition nochmals verbessert

Schon das Standardmodell S7t ist im Bassbereich eine Macht. Auf dieser Grundlage setzten sich die Entwickler das ambitionierte Ziel, die Tieftoneinheiten für die S7t Limited Edition nochmals zu optimieren. Mit der neu gestalteten Schwingspule und Magnet wird nun 20% mehr lineare Auslenkung erreicht, wobei die Gesamtinduktivität weiter reduziert wurde. Das ermöglicht ein sekundärer Kurzschlussring, der als großer Kühlkörper innerhalb des Antriebs dient und über ein smartes Montagesystem aus Aluminiumbefestigungen mit dem externen Kupferkühlkörper verbunden ist, sowie neu gestaltete Schwingspulenwicklungen. Der lineare Hub, die Verzerrung, thermische Kompression, das Einschwingverhalten und die Klarheit im Mitteltonbereich - alles profitiert von den genannten Verfeinerungen.

Das Membranmaterial bleibt hingegen mit TeXtreme-Kohlefaser zur Standardversion der S-Serienlautsprecher identisch. Mit TeXtreme erreicht Perlisten eine 30% geringeres Gewicht als herkömmliche Karbonfasern gleicher Dicke, wobei die Festigkeit durch den einzigartigen Prozess des Verflechtens mit mehreren Schichten erhöht wird.

Maximale Präzision

Aufbau bei Audio Reference in Hamburg

Anzeige



Perlisten setzt laut eigenen Angaben ausschließlich auf absolut perfekte Komponenten für die S7t Limited Edition. Komponenten, die diesen Anspruch nicht zu 100 Prozent erfüllen, werden kompromisslos aussortiert. Jedes Lautsprecherpaar und jede Frequenzweiche wird in Madison, USA auf 0,5dB genau von Hand abgestimmt. Die Paare werden präzise abgeglichen, zertifiziert und diese Messungen werden auch den Kunden zur Verfügung gestellt.

Perlisten CSO Lars Johansen: „Die S7t Limited Edition stellt etwas Außergewöhnliches dar und stellt neue Dimensionen für unsere globale Präsenz in der Audioindustrie vor. Jede einzelne Komponente wurde optimiert und das Gehäuse wurde mit abgerundeten Kohlefaser-Platten über HDF-Seitenwänden ausgestattet. Einfach gesagt, die Limited Edition ist unser Meisterstück und bringt dem Perlisten-Team neuen Ruhm ein.”

Exklusives Design

Seitliche Ansicht der Sonderedition

Die S7t Limited verfügt über gerundete Seitenplatten aus hochwertiger Carbonfaser, die sehr elegant, aber auch sportlich modern wirken. Akustisch vorteilhaft ist die Tatsache, dass die Platten für eine moderate Erhöhung des Gehäusevolumens um 8 Prozent sorgen, ohne dabei die benötigte Stellfläche für den Lautsprecher zu vergrößern. Dank mehr Platz können auch die Möglichkeiten des erweiterten Auslenkungsbereiches der neu entwickelten Tieftöner voll ausgeschöpft werden.

Anzeige



Optimale Entkopplung

Neuer Sockel und neue Standfüße, in Zusammenarbeit mit IsoAcoustics entwickelt

Perlisten hat die bereits überragende Tieftonperformance des S7t in der limitierten Edition weiter perfektioniert. Um dieser gesteigerten Leistung gerecht zu werden, ist der Bedarf an Stabilität und Entkopplung extrem wichtig. Der Hersteller griff hier auf die Expertise von IsoAcoustic zurück. Auf Grundlage der patentierten IsoAcoustic-Technologie wurde exklusiv für die S7t Limited Edition ein maßgeschneidertes Entkopplungssystem entwickelt, das ein hohes Maß an Isolierung bietet und seitlichen Bewegungen und Schwingungen praktisch komplett widersteht. Interne Reflektionen werden abgeschwächt. Der massive, 18kg schwere Stahlsockel soll zudem eine tadellose Erdung des Lautsprechergehäuses sorgen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Perlisten S7t Limited Edition ist auf insgesamt 50 Paare begrenzt. Die UVP beträgt 30.000 Euro pro Paar.

Weitere Bilder inklusive Explosionszeichnungen und Innenaufnahmen der Frequenzweiche finden Sie auf Seite 2!

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Lautsprecher