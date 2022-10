XXL-SPECIAL: Lautsprecher Teufel - unsere große Übersicht über besonders empfehlenswerte Third Party-Produkte

Lautsprecher Teufel ist seit Jahrzehnten ein Begriff für hervorragende akustische Produkte. Nicht nur für klassische Schallwandler, wie ganz am Anfang, sondern auch für Bluetooth-Speaker, Aktivlautsprecher, Kopfhörer aller Art und moderner All-In-One- sowie Streaming-Lösungen. Doch das Portfolio der Berliner geht weit über das eigene Sortiment hinaus. Teufel ist mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt für Anwender geworden, die ihre gesamte Stereolösung oder Mehrkanal-Anlage aus einer Hand beziehen möchten. In diesem Special stellen wir daher die besten Third Party-Produkte vor, die man bei Lautsprecher Teufel einkaufen kann. Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Heimkino & Mehrkanal

Denon AVR-X2800H DAB

Besonders heiße Denon Neuheiten hat Teufel natürlich im Store. Starten wir mit dem Siebenkanal-AV-Receiver AVR-X2800 DAB für 999 EUR, der mit sehr umfangreicher Ausstattung, Dolby Atmos/DTS:X Decoding und flexiblen Verwendungs- sowie Anschlussoptionen auftrumpfen kann.

Mit Heos-Modul

Erst kürzlich haben wir den Denon AVR-X2800H ausführlich getestet - es handelt sich hier um die ansonsten völlig baugleiche Variante ohne digitalen DAB-Radiotuner.

Aufbau innen

Umfangreiches Anschlussangebot

Mit der kräftigen, detailreichen und lebendigen Auslegung passt der AVR-X2800H DAB sehr gut zu Teufels Lautsprechern. Er ist mit einem neuen, grafisch attraktiven HD-GUi ausgestattet, verfügt über ein Heos-Modul, Apple AirPlay 2 und die Kompatibiltät zu Apple Siri, Amazon Alexa und Google Assistant.

Neues HD-GUI und Assistent für die erste Einrichtung

Audyssey Einmessmikrofon im typischen Design

Die klassisch-analogen Endstufen mobilisieren bis zu 150W/Kanal. Sechs HDMI Eingänge (3 davon 8K-kompatibel) und 2 Ausgänge sind vorhanden. Mittels Audyssey MultEQ XT kann das Lautsprechersystem eingemessen werden.

Denon AVC-X3800H

Der AVC-X3800H ist ebenfalls im Sortiment der Berliner. Er besitzt neun eingebaute Endstufen mit bis zu 180W/Kanal. Decodiert werden nicht nur Dolby Atmos sowie DTS:X ud IMAX Enhanced, sondern auch Auro-3D-Signale können nativ verarbeitet werden. Die drei Audio-Upmixer Dolby Surround, DTS Neural:X und das hervorragende Auro-Matic sind ebenfalls vorhanden, dank "Cross Upmixing" kann der Anwender selbst entscheiden, welchen Audio-Upscaler er für das jeweilige Material verwenden möchte.

Rückseite

Hochwertiger Aufbau innen

Ein Heos-Modul und eine komplett 8K-fähige HDMI-Sektion neuester Spezifikation (6 Eingänge, 3 Ausgänge) sind ebenso selbstverständlich wie das 11.4 Decoding der Vorstufe - wer demnach noch eine externe Stereoendstufe anschließt, kann nochmals größere Lautsprecher-Setups verwenden.

Modernes HD-GUI

Das moderne HD-GUI, das Heos-Modul, Apple AirPlay 2 und die Kompatibilität zu allen drei Sprachassistenten ist selbstverständlich auch hier Besatandteil der Ausstattung. Wir halten den AVC-X3800H für ein besonders verheißungsvolles Gerät, denn für 1.599 EUR wird hier schon echtes Oberklasse-Flair geboten.

Komplettangebot: CUBYCON + Denon AVR-X1700H DAB "5.1-Set"

Das ist mal ein Deal: Für sage und schreibe 1.499,99 EUR (statt 2.044,96 EUR) gibt es bei Teufel im Store ein komplettes Mehrkanal-Set in ausgezeichneter Qualität. Third Party Produkt ist hier der kompakt bauende, aber sehr leistungsstarke Siebenkanal-AV-Receiver Denon AVR-X1700, der auch bei uns im Test überzeugen konnte.

Assistent für die erste Einrichtung

Sauberer Aufbau innen

Mit Decoding für Dolby Atmos sowie DTS:X, Heos-Modul und einem Assistenten für die einfache Ersteinrichtung ist der 1700er ein ausgereifter und universell einzusetztender AV-Receiver.

Fernbedienung

Teufel T8, wahlweise als Front- oder Downfire-Subwoofer zu verwenden

Elektronik

Dazu ergänzt Teufel die aufwändigen, ultrakleinen, aber klanglich absolut performanten CUBYCON Satelliten und den T8 Subwoofer mit 100 Watt und 200 mm Tieftöner - gerade fürs Wohnzimmer-Heimkino ist dieses Paket eine überragende Lösung.

