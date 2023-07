XXL-PREVIEW: Samsung 11.1.4-Soundbar-System HW-Q995GC - akustisches Talent mit Q Symphony

Die Samsung HW-Q995C ist ein 11.1.4 Soundbar-Subwoofer-System mit Wireless Rears im Lieferumfang. Insgesamt stehen satte 656 Watt an Leistung bereit. Auf den aktiven Subwoofer entfallen 200 Watt davon. Der Preis direkt im Samsung Store liegt derzeit bei 1.359 EUR, was nicht zu viel für ein voll ausgestattetes System ist, schließlich kann man hier auf beachtlichem Level Mehrkanal-Inhalte, inklusive Inhalten in Dolby Atmos sowie DTS:X, genießen.

Soundbar

Das Samsung Soundbar-System HW-Q995C entstammt dem Modelljahr 2023 und verfügt über die Option, DTS:X und Dolby Atmos auch wireless übertragen zu können. Insgesamt sind nicht weniger als 22 Lautsprecher integriert.

Wireless Rears

Mit Top Firing-Modulen

Aktiver Wireless-Subwoofer

Die beiden kompakten Wireless Rear-Speaker sind im 4.0.2 Layout gehalten. Hinzu kommt ein drahtloser aktiver Subwoofer mit 8-Zoll-Basschassis. Mittels der Q Symphony-Funktion kann das System mit einem entsprechend kompatiblen Samsung-Fernseher zusammenarbeiten. Nutzt man Q Symphony, arbeiten das Audiosystem des TVs und das Soundbar-System nahtlos zusammen.

Mit der SpaceFit Pro-Funktion kann die Soundbar auf die Verhältnisse im Hörraum angepasst werden. Integriert in die Soundbar sind Amazon Alexa sowie Apple AirPlay 2. Auch "Tap Sound" ist ein spezielles Feature. Während man einen Sonf auf dem Smartphone (geht nur bei Android-Smartphones) abspielt, kann man es an die Soundbar halten, und der Song wird anschließend von der Soundbar wiedergegeben. Das System verfügt über einen aktiven Sprachverstärker, dieser erkennt störende Geräusche im Umfeld des Fernsehers und passt die Stimmen durch entsprechende Anhebung an, sodass stets optimale Verständlichkeit garantiert ist.

Mit dabei ist auch Adaptive Sound Pro. Hier passt die Soundbar die Klangcharakteristik aufs gerade aktuelle Quellmaterial an. Der Game Mode Pro sorgt für intensiven 3D Sound beim Gaming, wegen den nach oben abstrahlenden Lautsprechern, der Acoustic Beam-Technologie und dem kraftvollen Bass wird hier ein intensives Klangerlebnis geboten - verspricht Samsung. Natürlich gehören Bluetooth 4.2 und ein WLAN-Modul sowie zahlreiche Netzwerkfunktionen, die unter anderem die Verwendung von Tidal Connect und Spotify Connect beinhalten, dazu.

HDMI-Slots, zwei Eingänge, ein Ausgang

Optischer Digitaleingang

Anschlussseitig gibt es zwei HDMI-Eingänge sowie einen HDMI-Ausgang inklusive eARC. Weiter vorhanden ist ein optischer Digitaleingang.

Fernbedienung

Auch im Lieferumfang enthalten ist eine gut verarbeitete, kompakte Fernbedienung, auf der alle für den Betrieb relevanten Bedienelemente vorhanden sind.

