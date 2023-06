XXL-IMPRESSIONEN: Dan D'Agostino Relentless-Ultra High End-HiFi bei Audio Reference in Hamburg

Bei Audio Reference in Hamburg hatten wir ein weiteres Mal die Möglichkeit, ein Stereo-Setup der Extraklasse hören zu dürfen. Als Lautsprecher fungierten die Wilson Audio WAMM Master Chronosonic, über die wir schon ausführlich berichtet hatten. Diesmal nun hörten wir diese Ausnahme-Schallwandler mit Elektronik von Dan D'Agostino, und zwar aus der Relentless-Serie.

Relentless Monoblock

Relentless-Monoblock

Besagter Monoblock ist, ohne zu übertreiben, ein Monument der Endstufentechnik. Dan D'Agostino hat sich mit dieser Konstruktion sozusagen ein Denkmal gesetzt, denn sie ist das Ergebnis von Dans Wunsch nach einem Verstärker, der seine harmonische Integrität und sein weitläufiges Klangbild von 0 Watt bis 1.500 Watt beibehält - eigentlich eine "Mission Impssible", möchte man denken. Es sollte ein ein Verstärker sein, der so leistungsstark ist, dass er jeden Lautsprecher zu seiner bestmöglichen Leistung antreibt, völlig unerheblich, wie anspruchsvoll die Last ist, die er darstellt.

Sicht von oben

Um dieses finale Ziel zu erreichen, war Dan praktisch jedes Mittel recht. Überdimensioniert anstatt nur großzügig, mühelos anstatt nur souverän, kolossal anstatt nur beeindruckend - in Zahlen ausgedrückt heißt das: Mit seinem 5,5-Kilowatt-Netzteil, das etwa 100 Endgeräte versorgt, liefert der Relentless Monoblock ohne jede Mühe 1.500 Watt an 8 Ohm - und wenn er an eine 220-Volt-Steckdose angeschlossen wird, verdoppelt er seine Leistung auf unfassbare 3.000 Watt an 4 Ohm und 6.000 Watt an 2 Ohm, und das alles bei der gleichen musikalischen Gelassenheit, die er bei nur 1 Watt bietet.

Layout im Detail

Der High End-Verstärker verwendet eine Topologie auf komprmisslosem Referenzniveau, die auf einer Präzisions-Eingangsstufe basiert, die eine nahezu perfekte Balance zwischen den positiven und negativen Komponenten des Signals aufrechterhält. Sämtliche Verzerrungsartefakte, die auf einer Hälfte des Signals auftreten, erscheinen auch auf der anderen Hälfte und heben sich somit gegenseitig auf - so könnte man, ganz salopp beschrieben, die Grundlage beschreiben. Die Verstärkungsschaltungen stellen sicher, dass die Leistung des Relentless Monoblocks nicht schwankt, ganz gleich, wie hoch die Anforderungen auch sind. Eine globale Gegenkopplung wird nicht verwendet und ist auch nicht erforderlich, da die offene Linearität des Verstärkers diese leistungsraubende Technik überflüssig macht.

Seitliche Perspektive

Das Herzstück des Netzteils ist ein Transformator, der aus mehreren zusammengeschalteten Sektionen besteht, die alle vergossen und mit einer Metallabschirmung ausgestattet sind. Dieses spezielle Layout reduziert das Transformatorrauschen auf praktisch Null und baut für die Audioschaltungen einen effektiven Schutzwall vor dem Magnetfeld des Transformators auf. Der Transformator zeichent sich für eine speziell entwickelte Gleichrichterschaltung und eine 600.000-Mikrofarad/100-Volt-Kondensatorbank verantwortlich. Ein clever konstruierter Halter erdet jeden Kondensator mechanisch, um Vibrationen zu vermeiden. Ein Langsamstart-Schaltkreis aktiviert die Stromversorgung stufenweise, so dass die Gefahr des Auslösens von Schutzschaltern durch kapazitive Einschaltvorgänge gar nicht erst auftreten kann.

Noblesse im Detail

Das sogenannte "Super-Rail"-Konzept von Dan D'Agostino nutzt die extremen Ressourcen dieses Netzteils maximal aus. Super Rail verwendet höhere Spannungsschienen in den Abschnitten, die vor der Endstufe befinden, was den Verstärker effektiv "auflädt" und die volle Leistungsfähigkeit der Ausgangsspannungsschienen ausschöpft - dies optimiert die Dynamik, setzt die Verzerrungen herab und sorgt für eine noch bessere Kontrolle der angeschlossenen Lautsprecher.

Der durchdacht konstruierte Kühlkörper des Relentless Monoblocks kombiniert Kupfer und Aluminium in Form einer hocheffizienten thermischen Einrichtung, die die Wärme von den angeschlossenen Geräten ableitet. Das ausgeklügelte elliptische Design erweitert den Venturi-Kühlkörper, der erstmals in der Momentum-Serie verwendet wurde, und stellt sicher, dass der Relentless Monoblock auch bei voller Nennleistung sicher und zuverlässig läuft. Thermischer, Kurzschluss- und Gleichstromschutz sind in einer nicht-invasiven, aber umfassenden Verteidigung gegen jegliche externe Systemfehler enthalten.

Solider Stand

Das komplette Chassis des Relentless Monoblocks ist aus massivem Aluminium gefräst, was eine erstklassige Abschirmung, thermische Stabilität und Vibrationsdämpfung gewährleistet. Besonders exakte Fräsungen garantieren, dass das gesamte Chassis ohne sichtbare Befestigungselemente fest zusammenpasst.

Leistungsmesser

Der Leistungsmesser des Relentless Monoblocks misst mehr als 8 Zoll im Durchmesser. Der Bereich und die Reaktion des Messgeräts passen sich automatisch an den Pegel des eingehenden Signals an, so dass es leicht abzulesen ist, unerheblich, wie leise oder laut die Musikpassage ist.

Lautsprecherkabel-Anschlüsse

In der Tradition der Momentum-Verstärker von Dan D'Agostino Audio Systems bietet der Relentless Monoblock einen einzigen symmetrischen XLR-Eingang. Die Lautsprecheranschlüsse werden über massive Polklemmen aus vergoldetem Messing hergestellt.

Insgesamt setzt diese gigantische Maschine Maßstäbe bei Verarbeitung, Materialqualität und Leistungsstärke. Das kann man natürlich in Anbetracht des Kaufpreises auch erwarten, aber der Relentless Monoblock demonstriert schlichtweg eindrucksvoll, was maximal machbar ist an feinster Verstärkertechnik.

