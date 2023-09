XXL-IFA-SPECIAL: Der Nubert-Stand in Halle 1.2 - unter anderem mit der nuControl X Vorstufe und einem nuPro-Setup

Nubert hat die derzeit interessantesten Produkte des Portfolios mit auf die IFA nach Berlin gebracht, genauer gesagt in die Halle 1.2, an den Stand 201. Stereo und Surround - beide akustischen Ausprägungen wurden präsentiert, und das Interesse des IFA-Publikums war groß.

nuControl X und nuPower A

Ganz klares Highlight war die auf der High End 2023 im Mai erstmalig präsentierte nuControl X Streaming-Vorstufe, die auf 4.490 EUR kommt. Wir konnten die nuControl X auch gleich in Verbindung mit der genialen nuPower A (3.990 EUR) und der nuVero 140 in einem hochklassigen Stereo-Setup hören. Titel von Rock bis Techno - und die Nubert-Kombination wankt und weicht nicht. Immer volle Kontolle, immer grandiose Präzision, selbst im akustischen Mischmasch der Halle 1.2 auf der IFA konnte sich Nuberts Kombinatiion immer durchsetzen. Klar, "echte Test-Eindrücke" kann man nicht sammeln unter solchen Bedingungen, aber was die nuVero 140 für Pegel abkönnen und wieviel Kraft die nuPower A freisetzt, das beeindruckt schon. Die nuControl X spielt die Rolle der über alles erhabenen Zentrale perfekt. An Streaming-Features stehen unter anderem Apple AirPlay 2, Amazon Music oder TIDAL bereit. Ausgestattet mit einem iMX8 DSP-Prozessor mit enormer Rechnenleistung, stehen immer genug Ressourcen für alle Operationen bereit. Ausgestattet ist die edle Komponente auch mit einer ESS Pro Wandlerkette mit durchgängiger 32-Bit-Verarbeitung.

Display

Punkte sammelt das Flaggschiff auch mit einem vollparametrischen EQ mit 7 Bänden, einem variablen Hochpass, einer Nubert-typisch dynamisch arbeitenden Loudness und mit einer hochwertigen Raumeinmessung nach Nubert-Standard (neues Einmesssystem X-Room Calibration Advanced). Natürlich präsentiert sich diese Kommandozentrale als voll netzwerktauglich, ausgestattet mit WLANN sowie Bluetooth aptX Low Latency und aptX HD sowie mit AAC, da bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Gestreamt wird auch DSD512, zudem gibt es ein hochklassiges Bassmanagement zur Entzerrung angeschlossener aktiver Subwoofer. Das sehr nobel daherkommende Aluminium-Gehäuse beherbergt vorn zentral ein 4 Zoll messendes, farbiges Touchscreen-Display. Umfangreiche Anschlüsse, unter anderem mit Phono MM/MC und symmetrischen XLR-Terminals, vervollständigen das Konzept. Als "externe Soundkarte" mit bis zu 868 kHz/32-Bit kann die nuControl X zusammen mit PC oder Notebook verwendet werden.

Extrem aufwändiger Aufbau der nuPower A

Anzeige



Die exzellente nuPower A ist eine extrem kräftige Stereoendstufe, die 1.150 Watt pro Kanal an 4 Ohm bereit stellt und damit eine unglaubliche Pegelfestigkeit und akustische Souveränität erreicht, die man nur selten erleben kann. Monobetrieb ist per Schalter auf der Rückseite ebenfalls möglich, dann stehen schier unfassbare 2.200 Watt zur Verfügung. Ein enorm performantes 2.300 Watt-Netzteil und sowie Cinch- als auch XLR-Eingänge sind weitere Pluspunkte. Die nuPower A setzt auf eine klassische Class AB-Verstärkerstruktur.

Das Stereo-Setup mit der nuVero 140

Bleibt die pro Paar 4.790 EUR kostende nuVero 140 - diese Hightech-Standbox wirkt nur im Vergleich zur noch größeren nuVero 170 klein. Ansonsten handelt es sich hier um einen ausgewachsenen und klangstarken Standlautsprecher mit innovativen Technologien. Bei Nubert war er in der wunderschönen rubinroten Ausführung im Einsatz. Satte 25 Hz Tiefgang, ein zweifaches D'Appolito-System und die 3,5 Wege-Technik sorgen für außergewöhnliche akustisch Höhenflüge. Die Ausstattung gestaltet sich umfassend: Klangwahlschalter, Bi-Wiring-Schalter sowie ein asymmetrischer Hochtöner ist nur ein Auszug aus der langen Liste der besonderen Features. Die nuVero 140 ist made in Germany und begeistert, wie man auch auf der IFA wieder erkennen konnte, durch die feine Verarbeitung.

Hier zu den Artikeln:

Auf der nächsten Seite tauchen wir in die Surround-Welt ein und zeigen Bilder der nuVero in Brillantblau (limitierte Farbe, nur für nuVero 60 und nuVero 170).

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Aktivlautsprecher