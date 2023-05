High-End-Preview: Nubert trumpft mit Streaming-/DAC/Vorverstärker nuControl X auf - technische Merkmale plus Höreindrücke

Nubert präsentiert auf der High End 2023 eine Neuheit, wie es sie in der Geschichte des schwäbischen Unternehmens noch nie gab: Der Vorverstärker/DAC/Streamer nuControl X geht völlig neue Wege und hat sich zur Aufgabe gemacht, der in diesem Segment bereits etablierten Konkurrenz gehörig einzuheizen. Für die ganze Technik, die verbaut wurde, scheint der Preis von 4.490 EUR äußerst fair.

Nubert setzt in dieser Vorstufe erstmals auf die X-Room Calibration im "Vollformat", die also nicht nur den Bassbereich, wie bislang, bei der Raumkorrektur abdeckt, sondern den ganzen Frequenzbereich, und das mit durchgängig 32-Bit Genauigkeit.

Zudem stehen dank Apple AirPlay 2 und Google Chromecast sowie WLAN/Ethernet-Einbindung plus modernstes Bluetooth mit aptX HD und aptX Low Latency eine Vielzahl aktueller Streaming-Optionen bereit, inklusive dem Zugriff auf nahezu alle relevanten Musik-Streaming-Services wie Amazon Music, Spotofy Connect oder Tidal.

Ebenfalls verfügt der nuControl X die Nubert-eigenen Funkprotokolle X-Connect und X-Connect Surround. Dadurch kann die nuControl X in bestehende Stereo- und Surround-Setups problemlos integriert werden. Mittels USB lassen sich USB-Sticks oder anderes Speichermedien als Abspielquelle verwenden sowie die nuControl X am PC als externe Soundkarte verwenden, mit einer Übertragungsrate von 32 Bit und 768 kHz. Überhaupt wird, dank exzellenter DACs in Premium-Qualität, eine D/A-Wandlung von bis zu 768 kHz/32-Bit garantiert.

Nicht nur Fans des Musik-Streamings, auch Liebhaber von Vinyl sind beim nuControl X dank des Phono MM/MC Eingangs richtig untergebracht.

Anspruchsvolle Hörer werden die Möglichkeit schätzen, sämtliche DSP-Parameter separat für alle Kanäle einzustellen. Zu den weiteren Funktionen und Ausstattungsmerkmalen, gehören ein siebenbändiger parametrischer Equalizer, eine klassische Bass-Höhen-Klangregelung inklusive Loudness-Schaltung, Presets und anpassbare Einstellungen für alle möglichen Bereiche, drei Aufnahmeausgänge, über die sich alle Quellen in höchster Qualität abgreifen lassen, sowie ein digitaler Signalprozessor mit zwei konfigurierbaren Filterbänken, die eine Entzerrung jedes angeschlossenen Schallwandlers ermöglichen. Die möglichen Einstellungen umfassen die Flankensteilheit, Phase und Trennfrequenz sowie die Signalverzögerung für sämtliche Kanäle. Zur problemlosen Einbindung in jegliche Wiedergabesysteme stehen die gängigen analogen und digitalen Audioanschlüsse zur Verfügung.

Großer Touchscreen

Das 4 Zoll große TFT-Farb-Touchscreen-Display veranschaulicht dabei sämtliche Einstellungen visuell. Mit zum Lieferumfang gehört außerdem eine hochwertige Fernbedienung aus Aluminium.

