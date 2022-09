VIDEO-PREVIEW: Nubert nuGo! ONE - Das mobile Sound-System mit Bluetooth und DAB+ auf der IFA 2022 in Berlin

Nubert hatte auf der IFA 2022 in Berlin erstmals einen Stand und neben der äußerst leistungsfähigen Soundbar-Neuheit nuPro XS-8500 RC, die zusammen mit den brandaktuellen Smart-Home-Lautsprechern nuPro XI-2000 RC vorgeführt wurde, auch den neuen nuGo! ONE im Gepäck. Der Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und FM-Tuner, integriertem Wecker und Powerbank-Funktion verspricht hohe Vielseitigkeit und natürlich den typischen, ehrlichen Nubert-Sound. Mit 2 x 21 Watt Nennleistung, echtem Stereo-Aufbau und unterstützenden Passivradiatoren bringt er zweifellos die entsprechende Basis für eine hohe akustische Performance mit. Nach unserem Exklusiv-Preview und noch vor dem offiziellen Produktlaunch im Winter haben wir vor Ort auf der IFA erneut einen Blick auf den nuGo! ONE geworfen. Die Ergebnisse dazu im obigen Video.

Der Nubert nuGo! ONE ist aktuell für 249 Euro vorbestellbar!

