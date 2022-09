XXL-PREVIEW: Nubert nuPro XS-8500 RC plus Decken-/Wandlautsprecher nuPro XI-2000 RC - Surround-Sound höchster Klasse

Nubert ist dieses Jahr auf der IFA in Berlin, genauer gesagt in Halle 1.2. Hier hatten wir auch die Gelegenheit, das neue Top-Sounddeck nuPro XS-8500 RC (1.969 EUR) und die Messeneuheit, die Prototypen der Decken-/Wandlautsprecher namens XI-2000 RC, im Surround-Setup Probe zu hören. Die nuPro XS-8500 begeistert uns mit satten 820 Watt maximaler Leistung, Decoding für Dolby Atmos udn DTS:X, der X-Room-Calibration für die Einmessung des Bassbereichs bis 160 Hz per App und die Steuerung der Unit über die Nubert X-Remote (Bluetooth-basiert). Dank der Kompatibilität zu X-Connect Surround können Wireless-Lautsprecher wie eben die erwähnten nuPro XI-2000 RC Verbindung mit dem nuPro XS-8500 RC aufnehmen.

nuPro XS-2000 RC Prototyp ohne Gehäuse, hier sieht man die Technik optimal

Aufwändige Konstruktion

Chassisbestückung

Chassis für die tiefen Frequenzen

Technik im Detail, Teil 1

Technik ikm Detail, Teil 2

Mitteltöner nuPro XS-8500 RC

Hochtöner im Detail

Saubere Kantenverarbeitung

Hochauflösendes Display

Die Verarbeitung der XXL-Soundbar ist überaus wertig, mit abgerundeten, akkurat gearbeiteten Ecken und sauber eingelassenen Treibern. Die Hochleistungschassis mit großem Hub für die Mitteltonwiedergabe, die Hochtöner mit High-Tech für Brillanz im oberen Teil des Frequenzspektrums und die dedizierten Basstreiber unter dem Gehäuse ermöglichen ein Maximum an Klang-Leistung. Nubert garantiert eine Sprachverständlichkeit auf Top-Level und leistungsstarke DSP-Technologie. Man sieht das Luxus-Modell als hervorragenden Ersatz für die komplette Stereo- oder Heimkinoanlage an. Die nuPro XS-8500 RC ist überdies in der Lage, problemlos einen TV mit bis zu 100 kg Gewicht zu tragen. Im Lieferumfang enthalten ist eine handliche und tadellos verarbeitete Fernbedienung.

Fernbedienung

Unterseite

Natürlich ist das High Technische-Paket auch mit zusätzlichen aktiven Subwoofern aus der beliebten nuSub-Serie erweiterbar. HDMI mit eARC (enhanced Audio Return Channel) steht für den problemlosen Anschluss an den Fernseher bereit. Hinzu kommen, für einfaches Streaming, Bluetooth mit aptX HD und Low Latency Audioschnittstelle.

XXL-Klangriegel

Die nuPro XS-8500 RC gibt bei anliegenden Dolby oder DTS-Signale von Haus aus ein passendes Downmix-Signal wieder. Damit ist gemeint, dass alle Kanalinformationen aufaddiert und dann durch den Nubert-eigenen DSP auf die entsprechenden Chassis der Soundbar gelegt werden. Wer Dolby Atmos oder DTS:X nativ hören möchte, braucht z.B. die neuen nuPro XI-2000 RC, die dann wireless ansteuert werden und von der Decke aus in überzeugender Manier die Height-Effekte wiedergeben.

nuPro XI-2000 RC mit Leuchtkreis in Aktion

Ob Decke (sogar eine "Pendelleuchten" Aufhängungsmöglichkeit soll es zusätzlich neben der Befestigung an der Decke geben), oder als Surround-/Back Surround-Speaker in der Wand: Die neuen nuPro XI-2000 RC erweisen sich als höchst flexibel und sind zudem noch mit einem Leuchtring versehen. Ebenfalls können sie in per App steuerbare Lichtsysteme integriert werden - Neuland für Nubert, wir sind gespannt, wie die nuPro XI-2000 RC, für die noch kein Preis genannt wurde, auf dem Markt einschlagen.

Bautiefe nuPro XS-8500 RC

Zurück zum nuPro XS-8500 RC. Der große aktive Lautsprecher offeriert mit 32 Hz (-3dB) einen hervorragenden Tiefgang, wie man ihn sonst von leistungsstarken externen Subwoofern erwartet. Die zwei 204 mm Tieftontreiber bekommen das Basssignal des LFE-Kanals zugeführt, sodass auch der Action-Blockbuster mit Explosionen, wilden Verfolgungsfahrten und Schusswechseln fesselnd wiedergegeben werden kann. Ein zusätzlicher separater Subwoofer kann natürlich verbunden werden, ist aber definitiv nicht zwingend notwendig.

Da man bei Nubert besonders großen Wert auf eine überragende Sprachwiedergabe legt, verwenden die Schwaben vier entsprechend auf den Punkt optimierte Mitteltöner in symmetrischer Anordnung mit jeweils 119 mm Durchmesser. Für die transparente sowie detailreiche Darstellung im Hochtonbereich ist Nuberts aufwändiger 25 mm Tweeter zuständig. So sorgt das harmonische Zusammenspiel der präzise selektierten Einzelkomponenten sowie die bereits erwähnten 820 Watt Spitzenleistung für eine akustische Leistungsstärke, die auch für den großen Hörraum reicht.

D'Appolito-Anordung

Die Anordnung der Chassis ist an die D’Appolito-Anordnung der Nubert Centerlautsprecher angelehnt, damit ein noch homogeneres Abstrahlverhalten in der Horizontalen möglich ist. So wird die Bühnendarstellung breiter und realistischer. Der Hochtöner rückt nach oben, was störende Kantendispersionen reduziert und die Mitteltöner näher zusammenrücken lässt. Dadurch konnten die Stereoabbildung und Räumlichkeit optimiert werden. Nubert bestückt die nuPro X-8500 RC mit typischen Nubert-Features und vielen Anschlüssen:

Typische Nubert-Features

204 mm Basstreiber unter dem nuPro XS-8500 RC Aktivlautsprecher

Voice+: One-Click-Lösung für mehr Sprachverständlichkeit bei Dialogen

X-Room Calibration: Raumeinmessung für mehr Basskontrolle und besseren Klang (bis 160 Hz)

Adaptive Loudness: automatische Bassanpassung für gehörrichtige Wiedergabe bei niedrigen Lautstärken

Nubert Klangwaage und 5-Band-EQ: individuelle Anpassung des Klangs im Bass- oder Mitten-/Höhenbereich

Wichtig ist natürlich auch eine entsprechende Anschlussvielfalt. Die nuPro XS-8500 RC bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für unterschiedlichste Quellen. Die wichtigste Anschlussform ist zweifellos der HDMI eARC Anschluss, der die Übertragung des Tonsignals des Fernsehers inklusive der 3D-Audioformate Dolby Atmos und DTS:X ermöglicht. Für klassische CD-Player oder moderne Netzwerkplayer stehen jeweils zwei optische (TOSLINK) oder koaxiale Eingänge zur Verfügung. Ein Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker findet am analogen Eingang seinen Platz. Das Smartphone verbindet sich via Bluetooth aptX HD. Für moderne Smart TVs steht auch der Standard aptX Low Latency mit geringerem Zeitversatz zur Verfügung.

