Teufel Headphone Weekend, Teil 1: Airy TWS Pro und Airy Open TWS - "Zwei für alle Fälle"

Klassische TWS-In-Ears mit wirkungsvoller ANC- und effektiver Transparenz-Funktion oder aber ein neuartiges, besonders bequemes Konzept, das einen mit Geuss hören, gleichzeitig aber an allem teilhaben lässt? Mit Teufels flexibler Airy-TWS-Serie ist beides möglich. Im Rahmen des Teufel Headphone Weekends stellen wir in diesem Special erst den Teufel Airy TWS Pro und dann den Teufel Airy Open TWS vor - zwei Kandidaten, die einem den Kauf neuer TWS-Kopfhörer als wirklich verlockend erscheinen lassen.

Teufel Airy TWS Pro

In fünf schönen Farben lieferbar

Da wäre zunächst der von uns auch ausführlich getestete Teufel Airy TWS Pro. Aktuell (Stand 26. Oktober 2025) für exakt 149,99 EUR direkt bei Lautsprecher Teufel zu haben. Die formschönen TWS In-Ears sind in fünf attraktiven Farben lieferbar (Cosmic Teal, Misty Green, Night Black, bringen alles mit, was das Herz begehrt, so zum Beispiel eine adaptive Hybrid-Geräuschunterdrückung, ein IPX4-Zertifikat, Bluetooth 5.2 (inklusive SBC, aptX Adaptive und AAC-Unterstützung), ein Transparenzmodus und die Möglichkeit zur Multipoint-Verbindung sowie Google Fast Pair. Was fehlt noch? Natürlich eine lange Akkulaufzeit, aber auch damit können die Teufel Airy TWS Pro dienen:Verzichtet man auf die ANC, liegen 7:45 Stunden an, und nach 10 Minuten Schnelladen im Case kann man schon wieder 53 Minuten hören.

Hier in "Steel Blue"

Bei aktivierter ANC sind noch etwas knapp bemessene 4:15 Stunden übrig, und 10 Minuten Schnellladen reichen für 33 Minuten hören. Inklusive den Reserven im Case beträgt die maximal mögliche Akkulaufzeit 19 Stunden und 15 Minuten. Richtig praktisch sind die kompakten Abmessungen - das Case ist so klein, dass es wirklich überall Platz findet, und durch die gerundeten Ecken kann man es auch in empfindlichen Sakko- oder Blazer-Innentaschen unterbringen.

Anzeige



Hauptbildschirm der App

Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Mittels der Teufel Go-App können die Teufel Airy TWS Pro komfortabel gesteuert werden. So kann man die Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren, denn Transparenzmodus verwenden und aus verschiedenen Soundfeldern wählen. Ebenso ist es möglich, sich eine eigene Klangkurve zu erstellen und diese im Anschluss zu verwenden. Auch eine Kurzanleitung ist in der einfach zu handhabenden App vorhanden. Ferner kann man die Belegung der Touch-Felder außen an den Earbuds innerhalb der App wählen.

Hier in "Cosmic Teal", diese Variante gefällt uns persönlich farblich am besten

Ein enormes Qualitätsniveau zeichnet den Teufel Airy TWS Pro in allen Belangen aus, wie wir in den umfangreichen Testreihen lernten. Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet effektiv, ohne den Klang zu negativ zu beeinflussen, und störendes Rauschen gehört hier der Vergagenheit an.

Lieferumfang - hier das Modell in Night Black" mit vier verschiedenen Ohrpassstücken

Anzeige



Auch der Transparenzmodus agiert richtig gut, sodass man das, was wichtig ist, wie zum Beispiel die Ansagen am Bahnhof oder Flughafen, klar und deutlich mitbekommt. Zudem sitzen die Earbuds, hat man das für den eigenen Gehörgang optimale Passstück gefunden, richtig gut und bequem, ideal, um sie den ganzen Tag zu tragen. Das geringe Gewicht steigert den Tragekomfort weiter.

Case, aus seitlicher Sicht, des weißen Modells

Klanglich zieht der Teufel Airy TWS Pro alle Register und spielt locker in der Preisklasse bis 220 bis 250 EUR vorn mit, auch wenn er selbst deutlich günstiger zu haben ist. Angenehm, detailreich, lebendig und mit einer für einen TWS-In-Ear überraschenden Räumlichkeit lässt er keine Kritik zu. Daher ist die Bilanz klar: Der Teufel Airy TWS Pro ist ein schicker, sauber verarbeiteter, üppig ausgestatteter TWS In-Ear, ideal für die tägliche Verwendung. Teufel hat hier mittlerweile nicht nur zu den Besten aufgeschlossen, sondern gehört selbst zu den Branchenführern. Wenn die Akkulaufzeit mit ANC-Verwendung noch weiter klettert, gäbe es keinen echten Kritikpunkt mehr am Teufel Airy TWS Pro.

Teufel Airy Open TWS

Open TWS-Kopfhörer

Anzeige



Ideal für den ganzen Tag sind die wahlweise in weißer oder schwarzer Variante erhältlichen Teufel Airy Open TWS, die von uns ausführlich getestet wurden. Sie unterscheiden sich deutlich von klassischen TWS In-Ears, denn die Earbud-Einheiten befinden sich nicht im, sondern vor dem Gehörgang. Das hat zum einen zur Folge, dass man alles, was um einen geschieht, weiterhin wahrnimmt, auch wenn man der Lieblings-Playlist lauscht.

Hier sieht man, wie die Open TWS-Kopfhörer getragen werden

Zum anderen aber steckt kein Ohrstöpsel im Gehörgang, sodass stehts ein angenehm freies Gefühl vorherrscht. Kein Druck, keine Enge, nichts - und das merkt man übrigens auch gleich im Klangbild der Teufel Airy Open TWS: Sie klingen räumlich weitläufig, total stressfrei und doch lebendig sowie sehr klar. Unkompliziert durch den Alltag: Das ist hier die Maxime, darum verzichten die Berliner Soundexperten bei diesem sauber verarbeiteten, hochwertig wirkenden Open TWS-Hörer mit IPX4-Zertifikat bewusst auf eine App-Steuerung.

Earbuds in Weiß, Innenseite

Earbuds in Schwarz, Außenseite

Anzeige



Die Teufel Airy Open TWS sitzen perfekt , was auch daran liegt, dass Earhoook- und Earbud-Position einstellbar sind. Das Resultat: Man spürt sie kaum, was schon mal dazu führen kann, dass man völlig vergisst, dass man die Teufel Airy Open TWS überhaupt trägt. Im schicken Case finden die zwei Earbuds problemlos Platz, und an den Außenseiten beider Ohrstücke sitzen Touch-Bedienelemente für wichtige Wiedergabefunktionen oder die Anruf-Steuerung.

Case in Schwarz, von oben aus gesehen

Case in weißer Version, aus seitlicher Sicht mit Ladeanschluss

Und wie sieht es mit den Akkulaufzeiten aus? Sechs Stunden sind maximal drin, das ist guter Durchschnitt, und insgesamt 20 Stunden stecken im Case, wenn dieses voll geladen ist. Zudem hat Teufel eine Schnellladefunktion integriert, und 10 Minuten Laden reichen schon wieder für 90 Minuten Spielzeit. Praktisch ist auch die automatische Standby-Funktion nach 10 Minuten, denn das schont den Akku.

Unsere Bilanz: Toller Tragekomfort, ein klarer, räumlich freier, dynamischer und immer angenehmer Klang, dazu die unkomplizierte Handhabung - die Teufel Airy Open TWS sind perfekt für den "Daily Use".

Fazit

Teufel Airy TWS Pro und Teufel Airy Open TWS: Zwei völlig unterschiedliche Interpretationen des Themas "TWS für jede Alltagssituation". Es kommt komplett auf den individuellen Use Case an, für welches Modell man sich entscheidet - wer oft unterwegs ist, fliegt und die Bahn nutzt, wird mit dem Teufel Airy TWS Pro die richtige Wahl treffen. Wer z.B. im Home Office arbeitet und nebenbei den aktiven Nachwuchs im Auge - und vor allem auch im Ohr - behalten muss, freut sich über den unkomplizierten Teufel Airy Open TWS. Beide haben aber eins gemein, und das ist die kompromisslos gute "Sound Of Berlin" Signatur. Klare Gesamtwiedergabe, frische, aber nie aggressive Höhen, gut definierte Bässe und eine überzeugende Räumlichkeit zeichnen die zwei "Airy" Spielarten aus.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Lautsprecher Teufel

Datum: 01. November 2025