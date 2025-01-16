XXL-TEST: Teufel Airy TWS Pro - neue TWS In-Ears mit überragender Akustik und exzellenter aktiver Geräuschunterdrückung

Die neuen Teufel Airy TWS Pro liegen bei exakt 169,99 EUR und treffen auf ein hochkarätig besetztes Konkurrenzumfeld. Es handelt sich um IPX4-zertifizierte In-Ear True Wireless-Kopfhörer mit Bluetooth in der Version 5.2 (inklusive SBC, aptX Adaptive und AAC-Support), die mit einer adaptiven digitalen Hybrid-Geräuschunterdrückung und mit einem Transparenzmodus ausgestattet sind. Mit an Bord sind Multipoint und Google Fast Pair.

Das Case ohne die TWS-Earbuds

Seitlich wird der Ladestand angezeigt

Case von vorne

Case von unten

Die beiden Earbuds

Detail außen

Ladekontakte unten beim Earbud, dessen Form zwar nicht extrem kompakt, aber sehr praxisgerecht ausgrführt ist (lässt sich leicht aus dem Ohr nehmen)

Treiber

Die gerade für Poweruser und Frequent Traveller wichtigen Akkulaufzeiten sind bei ausgeschalteter ANC top: Bis zu 7:45 Stunden sind ein sehr guter Wert. 10 Minuten Schnellladen im Case sind für 53 Minuten Spielzeit gut. Inklusive Case stehen satte 32 Stunden Gesamtlaufzeit im Datenblatt. Weniger rosig sieht es aus, wenn die aktive Geräuschunterdrückung verwendet wird. Dann ist das Maximum bei 4:15 Stunden, 10 Minuten Schnellladen reichen für 33 Minuten Spielzeit. Inklusive Case beträgt die maximal mögliche Akkulaufzeit 19 Stunden 15 Minuten. Das ist von "Weltklasse" ein gutes Stück entfernt. Die Verarbeitung hinterlässt einen routinierten Eindruck, das gilt fürs Case und für die Earbuds. Allerdings würden wir uns am Case einen Klappmechanismus mit haltbaren, langzeitstabilen Metallelementen wünschen.

