TEST: NAD C 3030 - praxisgerecht ausgestatteter, kompakter Stereo-Vollverstärker im trendigen Retro-Gewand

Bereits im Jahre 1972 wurde die Firma New Acoustic Dimension, kurz NAD, gegründet, und zwar mit dem Ziel hochwertige HiFi-Komponenten zu erschwinglichen Preisen anzubieten - was damals eine neue Idee in die Branche brachte.

Für einen Test haben wir den kürzlich erst vorgestellten Stereo-Vollverstärker NAD C 3030 erhalten, der ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für einen Kaufpreis von 999 EUR im Handel erhältlich ist. Die Geräte von NAD sind in Deutschland im Vertrieb der DALI GmbH.

Ebenfalls bietet NAD den Streaming-Vollverstärker C 3030 S an. Das „S“ in der Produktbezeichnung steht dabei für integriertes Streaming mit eingebautem Bluesound-Modul für umfangreiche Streaming- und Multiroom-Optionen. Der NAD C 3030 S ist für 1.299 EUR voraussichtlich ab Juni im Handel erhältlich.

Wenden wir uns unserem Testkandidaten zu. NAD C 3030 vereint Retro-Design mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten inklusive HDMI-eARC, Phono-MM mit RIAA-Entzerrung) sowie Bluetooth mit aptX-HD in einem kompakten Gehäuse. Im Inneren des Verstärkers werkeln Endstufen mit HybridDigital-Technik. 50 Watt pro Kanal stehen an Leistung bereit, was für kleinere und mittelgroße Räume durchaus ausreichen sollte.

Nostalgische VU-Meter an der Front des NAD C 3030

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, versprüht der NAD C 3030 nostalgisches Flair, zum Beispiel durch die beiden klassisch-analogen VU-Meter, die im linken Teil der Frontblende untergebracht sind. Eine Etage tiefer befinden sich verschiedene Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Der erste Knopf ist für das Ein- und Ausschalten des Stereo-Vollverstärkers zuständig, und darauf folgt eine Kopfhörerbuchse. Für eine schnelle, unkomplizierte Klanganpassung verfügt der NAD C 3030 auf der Frontblende über zwei Drehregler für den Bass- und Hochtonbereich. Die beiden Bedienelemente sind sehr straff ausgeführt und lassen sich dadurch sehr gut dosieren. Eine Rasterung fehlt allerdings.

Die Bedienelemente Teil 1 sowie der Kopfhörerausgang im Detail

Anzeige



Die weiteren Bedienelemente des Vollverstärkers

Der zweite Teil der Bedienelemente befindet sich im rechten Teil der Frontpartie. Hier untergebracht wurden Taster für die Eingänge "Phono", "Line", "Optical", "HDMI" sowie "Bluetooth". Farbige LEDs über den Tastern informieren darüber, welcher Eingang gerade aktiv ist. Rechts daneben positioniert sich ein Drehregler für die Balance-Einstellung, um den Lautstärkepegel zwischen dem linken und rechten Stereokanal anzupassen. Den Abschluss der Bedienelemente bildet der Impulsgeber für die Lautstärkeregulierung. Die Lagerung des Reglers ist sehr straff ausgeführt, daher lässt er sich tadellos dosieren. Unter diesem Bedienelement sind wiederum farbige LEDs untergebracht, die den gewählten Lautstärkepegel anzeigen.

Der Impulsgeber für die Lautstärkeanpassung in der Detailansicht

Tadellose Detailverarbeitung an der Frontblende

Durch seine kompakten Abmessungen von 356 mm Breite, einer Höhe von nur 129 mm und einer Tiefe von 329 mm fügt sich der NAD C 3030 harmonisch ins moderne oder auch ins eher klassische Wohnambiente ein. Er macht beispielsweise auf einem Sideboard oder neben dem Fernseher stets eine gute Figur. Das Gewicht des Stereo-Vollverstärkers beträgt schlanke 5,8 kg - dank der HybridDigital-Technik müssen kaum gewichtsintensive Teile, die bei der Verwendung klassischer analogen Endstufen üblich sind, zum Einsatz kommen.

Kühlöffnungen im Gehäusedeckel sorgen für ein thermische Entlastung

Anzeige



Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Für eine komfortable Bedienung aus der Ferne befindet sich im Lieferumfang des NAD C 3030 eine hochwertig anmutende Fernbedienung. Der Signalgeber ist aus Kunststoff hergestellt und weist auf der Oberseite ein gebürstetes Edelstahlfinish auf. Die Remote liegt gut in der Hand und ermöglicht schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des NAD-Vollverstärkers. Die Tasten des Handsenders haben einen guten Druckpunkt, besitzen aber keine Beleuchtung.

Die Rückseite des NAD C 3030

Wenden wir uns nun der Rückseite des kompakten Retro-Stereo-Vollverstärkers zu. Im linken Teil der Rückseite fällt sofort die Bluetooth-Antenne ins Auge, die für eine stabile Verbindung beim kabellosen Musikstreaming sorgt. Eine Etage tiefer finden wir eine Service-Buchse sowie einen Reset-Button vor. Ein Subwoofer-Ausgang mit Bassmanagement und optionalem 80 Hz Hochpassfilter bietet zusätzliche Flexibilität für die Einrichtung eines 2.1 Systems.

Wir lassen unseren Blick noch eine Etage tiefer schweifen. Hier finden wir zum einen eine HDMI-Buchse, für die komfortable Einbindung eines Smart-TVs, selbstverständlich inklusive eARC-Unterstützung. Daneben stoßen wir auf einen optischer Digitaleingang, der zum Beispiel für die Einbindung eines älteren TVs genutzt werden kann. Wie wir ebenfalls bereits erwähnt haben, verfügt der C 3030 über einen integrierten Phono-MM-Eingang mit effizienter RIAA-Entzerrung - diese Anschlussbuchsen folgen als nächstes. Weitere Zuspieler lassen sich am Line In-Eingang einbinden, und der Subwoofer-Ausgang ist daneben untergebracht.

Die Lautsprecherdrehanschlüsse des NAD C 3030 nehmen herkömmliche Kabelverbindungen auf, werden die Staubschutzkappen entfernt, selbstverständlich auch Bananenstecker.

Anzeige



Teil 1 der Anschlusssektion des NAD C 3030

Die Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Das Innenleben des NAD C 3030 in der Übersicht

Nachdem wir den Gehäusedeckel aus Metall entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte des NAD C 3030 frei. Der innere Aufbau des Vollverstärkers präsentiert sich akkurat aufgebaut und klar gegliedert. Wie wir bereits erwähnt haben, setzt NAD auf die HybridDigital-Technik, die 50 Watt pro Kanal freisetzt.

Akkurates Platinenlayout

Anzeige



Netzteilsektion und Abschirmblech

Anzeige

