TEST: Meridian Ellipse - All-In-One-Streaming-Aktivlautsprecher mit superber Klangqualität

Auf der High End in München konnten wir den 2024er All-In-One-Streaming-Lautsprecher Ellipse von Meridian Audio aus Großbritannien erstmalig bewundern, nun, im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des renommierten deutschen Vertriebs Audio Reference aus Hamburg hatten wir die Gelegenheit, das Device genau unrer die Lupe nehmen zu können. Die britischen Aktivlautsprecher- und DSP-Pioniere verfolgen mit dem optisch recht unscheinbaren Streaming-Lautsprecher die Mission, ein Klangbild aus einem kompakten Gerät zu holen, das in jeder Beziehung "größer" klingt als man selbst als äußerst optisch gesinnter Mensch annehmen würde.

Der Ellipse ist ein echtes Meridian-Produkt mit hoch entwickelter DSP-Technologie

Meridian selbst spricht von echter, typischer Meridian-Performance, allerdings im Falle des Ellipse im wahrsten Sinne des Wortes in "konzentrierter Form". Wie es sich für einen typischen Aktivlautsprecher aus dem Hause Meridian gehört, ist auch beim Ellipse hochmoderne DSP-Technologie vorhanden. Insgesamt 12 Meridian-exklusive DSP-Schaltungen sind im Inneren des Ellipse untergebracht. Für ordentlichen Nachdruck, den man in dieser Form ebenfalls kaum erwartet hätte, zeichnen sich drei Verstärkerzüge verantwortlich. 40 Watt stehen für den Bassbereich bereit, ergänzt von jeweils 20 Watt für die beiden Vollbereichslautsprecher.

Gefertigt in Großbritannien

Als Besonderheit wäre zu nennen, dass Ellipse bei Meridian in Großbritannien nicht nur entworfen wurde - der Aktivlautsprecher wird auch dort hergestellt. Das erklärt auch den mit 2.490 EUR hohen Preis - hier ist man auch zunächst überrascht und ertappt sich dabei, erst einmal zu schlucken. Aber im Verlauf des Tests wird sich zeigen, dass der Ellipse zwar teuer, aber seinen Kaufpreis auch wert ist

Elegante Standfüße

Der All-In-One-Lautsprecher Ellipse ist, wie schon kurz erwähnt, mit einer Suite von 12 leistungsstarken Meridian DSP-Technologien ausgestattet. Zudem ist der Ellipse der erste Meridian-Lautsprecher mit der besonders modernen R2-Elektronikplattform. Diese kompakte Version der R1-Elektronikplattform sieht man in Großbritannien speziell für den Ellipse vor.

Hochentwickelte Streaming-Plattform, und Design bis zum Äußersten: Die Löcher im Gitter sind ellipsenförmig wie das ganze Device

So kompakt der Ellipse auch gehalten ist, das System bietet die für Meridian charakteristischen Leistungsmerkmale: Hohes Auflösungsvermögen, exzellentes Timing, Basskohäsion und einen enormen Dynamikumfang. Der Ellipse bringt das gleiche ausgefeilte Signal-Management wie die Meridian Audio Highend-Aktivlautsprecher DSP8000XE und DSP9 mit und integriert die zeitgemäßen Funktionen von Meridian in einer aktualisierbaren Streaming-Plattform. Im Zentrum des des Streaming-Lautsprechers steht der Atlas Software Core von Meridian, der dafür garantiert, dass die Implementierung neuer Technologien und -funktionen, einschließlich vieler hochentwickelter Verbesserungstechnologien, die in den großen Meridian DSP-Lautsprechern zu finden sind, vonstatten geht.

Ein Highlight unter den DSP-Schaltungen stellt "Meridian Bass & Space" dar. Diese DSP-Funktion erzeugt eine enorm große, räumlich tiefe & weite Klangbühne, die weit über das hinausgeht, was man von dieser kompakten Form erwarten würde. Meridian Bass & Space“ steckt hier das erste Mal in einem Heim-Audioprodukt. Und dieses Feature hat es in sich. Wie stark die Intensität von "Bass & Space" sein soll, kann man mittels der App (später folgen Screenshots) exakt dosieren.

Beleuchtete Bedienelemente oben

Und hier sind wir beim nächsten Thema:Der Ellipse-Streaminglautsprecher ist auch einfach zu bedienen, verspricht der Hersteller. Gleich nach dem Auspacken ist der Ellipse schon praktisch betriebsfertig, mit mehreren Steuerungsoptionen, einschließlich der gerade kurz angesprochenen Meridian Control-App und der nahtlosen Integration in Streaming-Apps oder in AirPlay 2. Der Meridian Ellipse ist der dritte Lautsprecher, der aus dem "Extreme Engineering"-Programm von Meridian hervorgegangen ist.

Die Verarbeitung des Ellipse ist äußerst solide, langlebig und hochwertig, auch wenn man keine enorm hervorstechenden Merkmale auf den ersten Blick entdecken kann.

App

Die Meridian-App auf unserem Smartphone findet den bereits vorhandenen Ellipse-Speaker schnell

Funktionsüberblick

Aktuell läuft ein Titel von TIDAL Connect, ebenso wie Spotify Connect an Bord des Ellipse

TIDAL Connect via AirPlay 2

Menüpunkte in der App

Teil 1 der Audioeinstellungen mit Höhen, Bässen und dem Image Focus

Wenn man den Bass etwas anhebt, wird die Wiedergabe angenehm kräftiger, aber nie zu basslastig

Zweiter Teil der Audioeinstellungen, unten befindet sich noch die einstellbare Helligkeit der Bedienelemente oben

Eingangswahl. Mit analogem Eingang, Netzwerk-Funktion, optischem Anschluss, Bluetooth sowie USB erweist sich der Ellipse als sehr vielseitig

Konfigurationsmenü, Teil 1

Konfigurationsmenü, Teil 2

Einstellungen in der App

Die Meridian Control App ist recht klar aufgebaut und bietet zahlreiche Audio-Einstellmöglichkeiten, die beim Ellipse wirklich Sinn machen, da man auf diese Weise die hochklassige eingebaute DSP-Technologie nutzen kann.

