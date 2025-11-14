TEST: LG OLED65M59LA - Bild-Ass mit Wireless-Übertragung

Der LG True Wireless TV LG OLED evo AI M5 in 65 Zoll (OLED65M59LA) ist direkt bei LG derzeit für 2.149 EUR erhältlich. Alternativ gibt es dieses Modell noch in 77 Zoll (derzeit, Stand 12. November 2025, für 3.199,01 EUR direkt bei LG). Prinzipiell finden sich noch XXL-Varianten in 97 Zoll (30.499 EUR) und in 83 Zoll (9.199 EUR). Beide Modelle sind aber derzeit bei LG nicht auf Lager.

Möchte man noch den sehr eleganten Ständer für die direkte Aufstellung auf dem Boden dazu kaufen, bezahlt knapp 400 EUR für den FS22GB - wir hatten diese Lösung im Test, denn serienmäßig ist nur eine Wandhalterung im Preis enthalten. Stellen wir nun unser Testgerät zunächst vor.

Zero Connect Box

Der OLED65M59LA ist im Gallery Design gehalten, ebenso wie die 4K OLED evo-TVs der G5-Baureihe. Allerdings bietet die M5-Baureihe zusätzlich eine verlustfreie kabellose Bild- und Tonwiedergabe über die sogenannte "Zero Connect Box". Herzstück ist der Alpha 11 KI-Prozessor der zweiten Generation. Er kümmert sich um die Optimierung von Bild, Tonn & weiteren Funktionen. Mit an Bord sind der Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision sowie Dolby Atmos. HDR-seitig ist der OLED65M59LA außer dem schon erwähnten Dolby Vision kompatibel zu HDR10 und HLG, nicht aber zu HDR10+. Weitere Merkmale des OLED65M59LA umfassen den Brightness Booster Ultimate für besonders helle sowie farblich brillante Billder, AI Picture Pro und das Alpha11 4K AI Super Upscaling für ein präzises, detailreiches Hochrechnen niedriger auflösender Quellinhalte.

Als Bewegungskompensation beziehungsweise Zwischenbildberechnung ist TruMotion vorhanden. Kompatibel ist der OLED65M59LA mit 4K HFR (via HDMI, Tuner sowie USB). Natürlich unterstützt der OLED evo TV auch Quick Media Switching (QMS) und Quick Frame Transport (QFT) sowie den Auto Low Latency Mode (ALLM). VRR (Variable Refresh Rate) bis 144 Hz ist ebenfalls vorhanden - Gamer werden demnach mit dem OLED65M59LA glücklich. Auch, weil noch die Kompatibilität zu Nvidia G-Sync und zu AMD FreeSync sowie zu HGiG besteht. Der edle OLED ist zudem mit dem Game Dashboard ausgestattet.

Klangtechnisch wird, wie schon angesprochen, Dolby Atmos wiedergegeben. Das 4.2-Kanal-Lautsprechersystem bietet 60 Watt Leistung und ist mit dem Alpha 11 AI Sound Pro-Upmixer ausgestattet, der virtuell auf bis zu 11.2.2 hochskaliert. LG Sound Sync, der Sound Mode Share, das AI Acoustic Tuning, WOW Orchestra (für die nahtlose Zusammenarbeit des TV-Soundsystems mit einer kompatiblen LG Soundbar) und Clear Voice Pro für eine tadellose Sprachverständlichkeit sind ebenso vorhanden wie die Bluetooth Surround ready-Funktion (2-Wege-Playback). An Audio-Codecs unterstützt werden AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA und aptX.

Als Betriebssystem fungiert, wie üblich bei LGs Smart-TVs, webOS 25. LG gibt hier eine Upgrade-Garantie für vier Jahre. Als Fernbedienung mitgeliefert wird die 2025 optisch aufgefrischte AI Magic Remote. Wie schon seit Generationen üblich, unterstützt der OLED65M59LA Apple AirPlay 2.

Verarbeitung

Extrem dünner Rahmen, hier die Ansicht von vorne

Hier die Ansicht von hinten

Der LG OLED evo M5 erfreut uns mit einer präzisen Verarbeitung und einer hochwertigen Materialqualität. Der Rahmen ist ausgesprochen dünn und überzeugt uns hinsichtlich seiner Materialqualität. Alle Passungen sind exakt, die Spaltmaße extrem gering. Auf der Rückseite ist die Vorrichtung für die Wandmontage eingelassen, wir haben allerdings den optionalen Standfuß verwendet, der sich ebenfalls in ausgezeichnetet Qualität präsentiert.

Schicker Standfuß von vorne

Und von hinten inklusive der soliden Befestigung

Aufnahme des Standfusses hinten im Detail

Mit integrierter Kabelführung

Die Zero Connect Box besteht komplett aus Kunststoff, wirkt relativ schlicht und unauffällig. An der Verarbeitung gibt es aber nichts auszusetzen.

Schlicht und unauffällig: Die Zero Connect Box

Ansicht von schräg hinten

Anschlüsse

Die Anschlusssektion befindet sich an der Zero Connect Box

Vorhanden sind an der Zero Connect Box drei HDMI-Terminals, das ist eines weniger als bei den OLED evo G5-Modellen. Die HDMI-Slots unterstützen 4K @ 120 Hz, eARC (HDMI 2), VRR, ALLM, QMS und QFT. Zudem finden sich zwei USB-A 2.0-Anschlüsse, ein Ethernet-Anschluss, ein CI-Slot sowie ein optischer Digitalanschluss. WiFi-6 (802.11ax) und Bluetooth in der Version 5.3 vervollständigen das Angebot.

Fernbedienung

LG hat die Magic Remote für die 2025er Generation überarbeitet und mit einem neuen Gehäuse ausgestatt - was uns durchaus überzeugt. Die Oberfläche präsentiert sich matt (zuvor hochglänzend), die Rückseite besteht aus strukturierem Kunststoff. Das Bedienwerkzeug fügt sich passend in die Hand des Anwenders und ist mit folgenden Tasten/Knöpfen ausgestattet: oben von links nach rechts befinden sich eine Standby-Taste (Rot) und das Fragezeichen-Symbol (Menü zur Barrierefreiheit: Sehfunktionen, Hörfunktionen, Steuerfunktionen, Kürzel bearbeiten, Fernbedienung erlernen, Tipps, Schnellhilfe, Chatbot).

Anschließend folgen der Startseiten-Hub (Haussymbol mit Kreis: Es wird ein umfangreiches Schnellmenü angezeigt, mit: Fernseher/Eingänge wie Live-TV, LG Channels, HDMI 2, danach folgen unter dem Oberbegriff "Mobile" AirPlay und Google Cast inklusive Anschlussmöglichkeit für Mobilgeräte, ebenso die Zugriffsmöglichkeit auf IoT-Funktionen mit LG ThinQ, Google Home sowie sonstigen IoT, bei Google Home kann man sofort Automatisierungen für den TV erstellen), unter dem Startseiten-Hub ist es möglich, aufs Hauptmenü mit dem normalen, bekannten Haus-Symbol zuzugreifen, schnell kann man, mit dem zentriert untergebrachten Rädchen im Navigationskreuz, nach unten im Menü scrollen. Drückt man dieses Rädchen, arbeitet es als "Enter"-Geber. Zudem kann man die Magic Remote, wie auch bei der Vorgängergeneration, im Sinne einer "Air Mouse" nutzen.

Nun widmen wir uns wieder den oberen Bedienelementen. Neben dem Haus-Knopf, wurde der Button zum Aufrufen des Chatbots, etwas nach oben versetzt, untergebracht. Rechts daneben schließen sich die Tasten für den Guide und die Optionen an. Auf diese Bedienelemente folgt das Navigationskreuz mit dem eben beschriebenen Multifunktions-Bedienelement in mittiger Position. Darunter lokalisieren wir die "Zurück" Taste und auch das Zahnrad fürs Gelangen ins Menü mit den Systemeinstellungen. Wipptasten für Lautstärkeeinstellung und Kanalwechsel sind als nächstes an der Reihe - bewegen wir uns nun weiter nach unten. Hier untergebracht sind die Direktzugriffstasten für: Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels sowie Alexa. Insgesamt sammelt die Fernbedienung erfolgreich Punkte, der Druckpunkt der Tasten und die Gesamtgröße des Gehäuses präsentieren sich tadellos. Auch Arbeitswinkel und Reichweite sind zu loben. Nur ein Nachteil ist nach wie vor vorhanden, und dieser betrifft die fehlende Beleuchtung.

Erste Installation

Wir beginnen die erste Einrichtung mit der Wahl der Sprache

Anschließend wird das Land festgelegt

Nun wird die Verbindung mit der Zero Connect Box eingerichtet

Jetzt folgt Teil 2 der Zero Connect Box-Verbindungseinstellung

Verbindung hergestellt

Nun startet die eigentliche Einrichtung des OLED evo M5, wahlweise mittels Mobilgerät oder mittels der Fernbedienung

Herstellen einer Verbindung mit dem Internet, heutezutage elementar wichtig für sämtliche Smart-Funktionen

Es folgt die Analyse der Nutzerumgebung

Hier kann man die Art der Verwendung auswählen

Befindet sich der TV auf einem Ständer oder ist er mittels Wandhalterung befestigt?

Hier kann man die AI-Funktionen getrennt für Bild und Ton aktivieren

Always ready-Betriebsart aktivieren oder deaktivieren

Wahl des Tunersignals

Sendereinstellung, Teil 1

Sendereinstellung, Teil 2

Sendereinstellung, Teil 3

Home Office-Dienste nutzen - Tipp, während der Sendersuchlauf aktiv ist

Sendersuchlauf beendet

Empfohlene Apps und Dienste

Hat man ein LG-Konto, kann man sich mit seinen Log In-Daten anmelden

Zustimmung zu den Allgemeinen Nutzungsbedingungen erforderlich, wenn man den vollen Funktionsumfang des M5 nutzen möchte

Nachdem wir die erste Einrichtung abgeschlossen und die Firmware auf den neuesten Stand gebracht haben, widmen wir uns nun den weiteren Menü-Screenshots.

Weiter geht es auf Seite 2 mit dem webOS 25 Menü (inkl. AI, Personalisierter Bild- und Ton-Assistent sowie allen Einstellungsmöglichkeiten)

