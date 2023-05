TEST: Lamax Sounder2 - Bluetooth-Lautsprecher zum fairen Kaufpreis mit 360° Sound und Freisprecheinrichtung

Aus dem Hause Lamax, einem tschechischer Hersteller von Kopfhörern, Bluetooth-Lautsprechern und Actionkameras, kommt in Form des Sounder2 unser nächster Testkandidat. Hierbei handelt es sich um einen Bluetooth-Lautsprecher, der für 65 EUR direkt im Onlineshop des Herstellers bestellt werden kann. Der Bluetooth Lautsprecher ist ausschließlich in der von uns getesteten Farbvariante erhältlich.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 180 mm Höhe sowie einer Breite und Tiefe von 75 mm findet der Bluetooth-Lautsprecher in jeder Sport- oder Schwimmbadtasche beziehungsweise in fast jedem Rucksack seinen Platz. Mit einem Stückgewicht von gerade einmal 600 Gramm kann der aktive Speaker dank der integrierten Trageschlaufe problemlos in der Hand oder direkt am Rucksack transportiert werden.

Der Bluetooth-Lautsprecher besitzt zwei 48 mm messende Treibereinheiten, die mit 2 x 15 Watt versorgt werden. Zudem verfügt der Lautsprecher über eine 360° Soundarchitektur, die einen breiten und räumlichen Klang ermöglichen soll, so der Hersteller. Dem Anwender stehen zwei Soundmodis zur Verfügung. Durch einen Taster auf der Rückseite kann zum einen der 3D Sound aktiviert werden, oder aber eine Bassverstärkung.

Bluetooth in der Version 5.0 sorgt für eine stabile und ressourcenschonde Verbindung zum Smartdevice. Dank der BeatShare Technologie kann das System um einen weiteren Lautsprecher erweitert werden. Es können demnach maximal zwei Lautsprecher kabellos verbunden werden, und dies funktioniert mit dem Lamax-Modellen Sounder2, Sounder2 Mini, Sounder2 Max, Storm1 und Sentinel2.

Lautstärkeregelung und Lamax Logo auf der Oberseite

Damit sich der Bluetooth-Lautsprecher bei Wasserspitzern im Schwimmbad oder einem leichten Regenschauer nicht gleich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet, besitzt er eine IP67 Schutzklasse. Dies bedeutet, dass der Speaker staubdicht ist und zudem Wasser für einen bestimmten Zeitraum am Eindringen hindern kann.

Saubere Detailverarbeitung

Die Designsprache des Lamax Sounder2 präsentiert sich von der schlichten und zeitlosen Seite. Das Gehäuse ist in einem matten und rutschhemmenden Grau gehalten und umlaufend ist ein schwarzes Kunststoffgeflecht angebracht. Dieses sitzt sehr fest und macht den Speaker sehr robust. Ein leichter Sturz dürfte, unserer Meinung nach, dem Sounder2 nichts anhaben können.

Rückseite des Sounder2

Integrierte Trageschlaufe

Bedienelemente Teil 1

Auf der gummierten Rückseite des Lautsprechers befinden sich zahlreiche Bedienelemente für die Steuerung. Mittels des obersten Tasters wird der Speaker ein- sowie ausgeschaltet. Während der Wiedergabe kann durch Betätigen dieses Tasters die Super Bass oder die 3D Sound Funktion aktiviert werden. Eine LED im Bedienelemente informiert über den Betriebszustand des Lautsprechers. Nach Einschalten des Speakers blinkt diese LED und ist für eine Bluetooth-Verbindung startklar. Leuchtet diese LED durchgehend, ist eine Verbindung zum Smartdevice aktiv. Leuchtet die LED blau, ist der Sound Modi "Super Bass" in Betrieb und wird diese in Weiß dargestellt, kommt der Soundmodi "3D Sound" zum Einsatz . Ebenfalls geht der Sonder2 mit einer integrierten Freisprecheinrichtung und zwei Mikrofonen auf der Rückseite an den Start. Letztere sollen eine sehr gute Sprachqualität gewährleisten, ob dies zutrifft, dazu später mehr in unseren Klangtestreihen.

Eine Etage tiefer finden wir die Plus- und Minus-Taster. Diese sind zum einen für die Lautstärkeregulierung zuständig, werden diese Taster einzeln länger betätigt, wird der vorhergehende oder darauffolgende Titel abgespielt. Die Lautstärke kann ebenfalls über das Drehrad auf der Oberseite verändert werden. Das Play-Bedienelement besitzt ebenfalls einige Funktionen. Zum einen wird die Wiedergabe gestartet bzw. pausiert, sie wird zudem verwendet, um einen eingehenden Anruf entgegen zunehmen oder zu beenden. Möchte der Anwender einen eingehenden Anruf ablehnen, muss der Knopf betätigt und gedrückt gehalten werden.

Der letzte Taster auf der Rückseite des Lamax Sounder2 ist für die Eingangswahl zuständig. Hier können die Eingänge Bluetooth, Micro-SD sowie AUX ausgewählt werden.

Bedienelemente Teil 2

USB-C Ladeanschluss, Stereoklinkeneingang sowie Micro-SD Kartenslot im Detail

Unterhalb der Bedienelemente ist die Anschlusssektion des kompakten Lamax Lautsprechers untergebracht. Geschützt unter einer gummierten Kappe befindet sich ein USB-C Ladeanschluss sowie der Stereoklinkeneingang, um weitere Zuspieler anzuschließen. Wie wir bereits erwähnten, verfügt der Sounder2 über einen Micro-SD Kartenslot. Dadurch kann die Lieblingsmusik auf einer Micro-SD Karte gespeichert und vom Bluetooth Lautsprecher abgespielt werden.

Ein Stereoklinkenkabel für weitere Zuspieler befindet sich im Lieferumfang

Ein USB-C Ladekabel ist ebenfalls dabei

Der integrierte Lithium-Akku besitzt eine Gesamtkapazität von 4000 mAh und ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 12 Stunden, natürlich bei moderaten Pegeln - ein guter, aber kein überdurchschnittlicher Wert. Geht dem Sounder2 dennoch mal die Puste aus, vergehen bis zu 3 Stunden, bis der Akku wieder vollständig geladen ist, was relativ lange ist. Für das Aufladen des Speakers liegt im Lieferumfang ein USB-C Kabel bei und wie üblich, befinden sich im Lieferumfang kein Netzteil. Etwas schade findet wir, dass der Sounder2 über keine Powerbank-Funktion verfügt. So kann z.B. das Smartdevice nicht am Speaker geladen werden.

Treibereinheit auf der Unterseite und gummierte Standflächen

