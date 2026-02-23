TEST: Galion Audio TS P75 Stereo-Vorverstärker - rein analog aufgebauter Klang-Ästhet

Für 2.390 EUR bekommt man aus dem Hause Galion Audio - in Deutschland im Vertrieb von HiFi Pilot - den rein analog aufgebauten Stereo-Vorverstärker TS P75 mit Röhrentechnologie für einen besonders angenehmen, zugleich aber klaren sowie sauber auflösenden Klang. Er stellt damit die ideale Ergänzung zum bereits von uns getesteten, klangstarken & hochwertigen Galion Audio TS A75 Endverstärker dar, der auf 2.030 EUR kommt.

Galion Audio TS A75 Endverstärker

Galion hat beim TS P75 darauf geachtet, nichts Überflüssiges an Features zu integrieren, dafür aber die nach dem "reduce to the max" Prinzip konstruierte Vorstufe mit äußerst hochwertigen Bauteilen zu bestücken. Als Partner für dieses Projekt von Galion Audio fungiert Doge Audio, ein renommierter chinesischer Anbieter für Geräte mit Röhrentechnik.

Gesamtes Innenleben

Den Entwicklern lag es beim TS P75 sehr am Herzen, ein Gerät zu konzipieren, das mit einem besonders plastischen Klangbild aufwarten kann. Natürliche ergänzt der TS A75 diese klangliche Auslegung optimal, laut Hersteller soll der TS P75 aber auch mit Endstufen anderer Hersteller sehr gut zusammenarbeiten.

Ein hochwertiger Aufbau innen mit sehr genau ausgewählten Kondensatoren

Damit eine bestmögliche Qualität geboten werden kann, wurde der TS P75 mit einer Vielzahl streng selektierter Kondensatoren bestückt - das fällt umgehend auf, wenn man den Vorverstärker öffnen (bitte nicht als Endkunde tun - dann erlischt der Garantieanspruch). Hochwertige Bauteile bekannter Marken wie Clarity, Solen und Jupoter Audio kommen zum Einsatz, und in Anbetracht der Qualität, die man sich davon verspricht, nimmt Galion Audio auch die höheren Einkaufspreise als gegeben hin. Drei, wie Galion Audio selbst schreibt, "exotische Kondensatorentypen" arbeiten hier exzellent zusammen - wir sind sehr gespannt, wie sich dies später in den Klangtestreihen positiv bemerkbar machen wird.

Clarity-Bauteile

Die Maßnahme, den Vorverstärker mit einer derartigen Menge hochwertiger Kondensatoren zu bestücken, hat weitere praktische Vorteile, zum Beispiel, wenn er als Bindeglied zwischen einem DAC und der Endstufe arbeitet. Impedanzfehlanpassungen können ausgeglichen werden, und das Audiosignal wird im höchsten Maße sauber übertragen. Und hier kommt natürlich wieder die Endstufe TS A75 ins Spiel, hier möchte Galion Audio einen besonders straffen, klaren Bass anbieten können. Extrem wuchtig und dadurch vielleicht im Ansatz unpräzise soll er nicht auftreten, der tieffrequente Bereich. Auch diese Aussage ist interessant und sollte in den Klang-Checks überprüft werden. Den "Spaß" und den "Druck" eines "leicht übertriebenen Basses" wird vielleicht mancher Hörer vermissen - wer extrem anspruchsvoll ist, freut sich dafür über die Raffinesse und die akustische Kultur.

Blick auf die Röhren

Warum Röhren? Nun, wir würden spontan sagen, weil es angenehm rund klingt. Galion Audio äußert sich ähnlich. Ein Mitteltonbereich mit einem Hauch von Wärme, das war das Ziel beim TS P75. Daher wurde der Vorverstärker bewusst so abgestimmt, dass der Mitteltonbereich körperhaft und auch etwas fülliger auftritt. Der Hersteller sah hier von einer strikten Neutralität bei der Wiedergabe ab.

Großer Ringkerntransformator

Kombinieren will Galion Audio dies mit einer enorm hohen Auflösung. Klarheit und Detailtreue, ohne das Ganze klinisch wirken zu lassen - das war hier die Absicht bei der Abstimmung. Um hier etwas Überdurchschnittliches bieten zu können, darf man bei der Stromversorgung nicht sparen. Galion Audio entschied sich daher, perfekt zum TS P75 passenden Ringkerntransformatoren fertigen zu lassen, die unter allen Umständen reinen Strom liefern können.

Weitere Bauteile dokumentieren ebenfalls den enormen Standard. So arbeitet ein japanisches Alps-Potentiometer für eine maximale exakte Steuerung in Inneren. Auch die interne Verkabelung ist im Sinne maximaler Performance und Langlebigkeit sehr hochwertig gehalten. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen bei Galion Audio den TS P75 in unzähligen Stunden abgestimmt und verfeinert.

Hochwertige Gehäuseverarbeitung - Perspektive 1

Perspektive 2 - hier sieht man auch die Gerätestandfüße

Ausgezeichnete Materialqualität

Logo auf der Oberseite

Komplette Oberseite

Unseren Eindrücken gemäß handelt es sich um ein äußerst hochwertig verarbeitetes Gerät mit edler Aluminiumfrontblende, auf der rechts ein Lautstärkeregler (besitzt keine Rasterung, lässt sich aber dank einer straffen Auslegung, sehr gut dosieren) und mittig ein Standby-Knopf und vier weitere gleichförmige Knöpfe für die einzelnen Eingänge als einzige Bedienelemente vorhanden sind. Farbige LEDs zeigen an, welcher Eingang derzeit aktiv ist.

Fünf identische Knöpfe für Standby und die vier Eingänge vorne

Lautstärkedrehregler

Rückseite in der Übersicht

Hochwertige Cinch-/RCA-Terminals

Rechter Teil der Rückseite

Die vier analogen Cinch/RCA-Eingänge sowie zwei Cinch/RCA-Ausgänge sind alles, was an den Anschlüssen gibt. Wichtig ist, dass weder ein Kopfhörerverstärker noch ein Phono-EQ an Bord ist - hier fühlt sich Galion Audio größtmöglichem Minimalismus verpflichtet.

Massive Metallfernbedienung

Im Lieferumfang enthalten ist noch eine kompakte Fernbedienung, die aus massiven Metall besteht und mit der sich u.a. auch Einbrecher verscheuchen lassen, nutzt man diese als Wurfgeschoss. Auf der Remote befinden sich Taster für eine Mute-Schaltung, Ein/Aus Taster, zwei Button für die Eingangswahl und zwei Taster für die Lautstärkeregulierung. Die Knöpfe sind verchromt und haben einen knackigen Druckpunkt, sind aber nicht beleuchtet.

