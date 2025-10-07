TEST: Stereoendstufe Galion Audio TS A75 - Präzision, Homogenität, Klarheit sowie Kontrolle auf hohem Niveau

Die Stereo-Endstufe Galion Audio TS A75 (2.030 EUR) kommt mit sauber agestimmten Class AB Analogendstufen auf 2 x 75 Watt an 8 Ohm und verfügt, um dynamische Spitzen souverän abzufangen, über ELKOs mit großer Kapazität und gleich über zwei Ringkerntransformatoren. Diese Komponenten garantieren ein hohes Grundniveau bei der Stromzulieferung beim Endverstärker aus Kanada. In Deutschland sind die Produkte im Vertrieb von HiFi-Pilot.

Was verbirgt sich hinter der Marke Galion Audio?

Der "Mann hinter den Produkten" bei Galion Audio ist Thomas Tan, ein Liebhaber des hochwertigen Klangs, YouTuber (Thomas & Stereo) und Content Creator für das amerikanische Magazin "The Absolute Sound", das audiophil veranlagte Anwender mit Inhalten versorgt. Im Jahr 2020 verwirklichte Tan den Traum seiner eigenen Brand, um seine akustischen Vorstellungen sozusagen maßgeschneidert umsetzen zu können. Bei der Entwicklung der Produkte arbeitet er mit renommierten Ingenieuren zusammen.

Das Konzept von Galion Audio erweist sich als speziell, denn jedes Produkt wird in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern zur Serienreife gebracht, wobei Thomas Tan das komplette akustische Feintuning in Eigenregie durchführt. Sein Ziel ist es, Verstärker mit einem homogenen, detailreichen sowie klaren Klangcharakter zu schaffen - zu erstaunlich fairen Preisen.

Wenden wir uns der Stereo-Endstufe nun im Detail zu.

Rückseite

Leichtgängige Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Anschlüsse links, wahlweise Cinch oder XLR

Anschlüsse rechts, identisch zur linken Seite

Galion Audio nennt diese Endstufe äußerst selbstbewusst den "Giant Killer". Aber warum? Laut Hersteller ist die vom Galion Audio TS A75 erzeugte Leistung so enorm, dass auch teurere konkurrierende Modelle in den Schatten gestellt werden. Das werden wir natürlich später in den Testreihen nachprüfen. Der TS A75 lässt sich sowohl per XLR- als auch mit Cinch-Kabel anschließen und erweist sich daher als angemessen flexibel.

Hochstrom-Design

Schaltet man den TS A75 an, werden 2 x 75 Watt freigesetzt

Zunächst reagieren wir etwas skeptisch, wie auch schon zuvor. Es handelt sich um einen zweikanaligen Endverstärker mit 75 Watt pro Kanal, das ist nicht eben überbordende Performance, könnte man zumindest denken. Doch der Hersteller sieht dies anders, denn in der Praxis stehen diese 75 Watt auch tatsächlich unter nahezu allen Bedingungen stabil zur Verfügung. Damit, so wird versprochen, handelt es sich beim TS A75 um alles andere als einen "Papiertiger".

Kontrollierte, präzise Basswiedergabe

Einer der beiden Ringkern-Transformatoren

Elektrolyt-Kondensatoren mit hoher Fassungskapazität

Dank zwei 200-W-Ringkerntransformatoren und 20 Kondensatoren, die insgesamt 200kμF Kapazität für beide Kanäle offerieren (während, so argumentiert Galion Audio, die meisten preislich fairen Verstärker etwa 40μF haben), kann die Endstufe dank dieser Reserven der Kurzzeitstromspeicher auch bei plötzlichen Impulsspitzen im Bassbereich kontrolliert abliefern. Straffe, schnelle, nachdrückliche Bässe, auch bei gehobenem Pegel, sind, so Galion Audio, die Folge.

Komplett symmetrischer Aufbau

Komplett symmetrischer Aufbau innen

Ein Verstärkerzug im Detail

Der Galion Audio TS A75 verfügt über ein komplett symmetrisches Design und eignet sich daher exzellent für den Anschluss mittels XLR-Kabel. Ein geringeres Rauschen und eine ausgesprochen authentische Wiedergabe sind dann die hörbaren Folgen.

Äußerst hochwertige Verarbeitung

Massive Kühlkörper

Hier sieht man die großformatigen Kühlkörper nochmals sehr gut

Der Galion Audio Endverstärker wirkt, nachdem wir ihn ausgepackt haben, ausgesprochen edel und hochwertig.

Dickes, hochsolides Gehäuse

Gebürstetes schwarzes Aluminium

Standfuß

Das dickwandige Gehäuse, die großen Kühlkörper, der durchdachte innere Aufbau mit langzeitstabilen Baugruppen, zu denen auch eine lange Lebensdauer der eingesetzten Kondensatoren gehört, zeugen von einem hohen konstruktiven Aufwand - der geforderte Kaufpreis ist, zumindest was das Erscheinungsbild angeht, als ausgesprochen fair zu bezeichnen.

Wie umschreibt der Hersteller die Akustik?

Ein "luftiges Klangbild", das zudem homogen ist und mit seiner angenehmen, kultivierten Auslegung sogar Röhrenverstärker (die Galion Audio im Übrigen ebenfalls baut) herausfordern können. Der sehr kontrollierte Bass wurde von uns bereits angesprochen. Galion Audio verspricht aber darüber hinaus auch eine beachtliche Auflösung über den gesamten Frequenzbereich. Dazu gehört auch ein über alle Maßen klarer Mitteltonbereich, fährt Galion Audio weiter fort. Auch die Bandbreite hinsichtlich der möglichen dynamischen Gefüge soll enorm sein. Wir sind sehr gespannt auf die Klangtestreihen.

