TEST: Elac Vela BS 404 - großer Regallautsprecher mit überwältigend kultiviertem, lebendigen Klang

Vom Kieler Lautsprecherpioneer Elac haben wir die Vela BS 404 für einen Einzeltest erhalten. Mit der BS 404 wird das Sortiment der Vela Serie komplettiert. So verfügt die Lautsprecherserie nun über drei Standlautsprecher (FS 407, FS 408 und FS 409), einem Centerlautsprecher (CC 401) sowie zwei Regallautsprecher (BS 403, BS 404).

Wenden wir uns nun unseren Testkandidaten wieder zu. Erhältlich sind die Vela BS 404 in einer Hochglanz-schwarzen Variante für 1.599 EUR/Stückpreis, in Nussbaum Hochglanz für 1.699 EUR/Stück. sowie in der von uns getesteten Hochglanz-weißen Ausführung für 1.599 EUR/Stück.

Frontansicht der Vela BS 404

Der elegant geformte Zweiwege-Bassreflex-Lautsprecher ist optisch gesehen ein echter Leckerbissen. Die aufwendig verarbeiteten MDF-Gehäuse sind erstklassig lackiert, Staubeinschlüsse oder Orangenhaut sucht man vergebens. Die Gehäuse sind trapezförmig und nach hinten geneigt. Die Gehäuseoberseite sowie das Standfusskonzept bestehen aus Aluminium, beides ist schwarz-matt beschichtet. Die leichte Neigung der MDF-Gehäuse und der neue Waveguide des JET-Hochtöners sorgen für eine präzise Abbildung, selbst im normalen Wohnraum - verspricht Elac.

Aluminiumdeckel auf der Gehäuseoberseite in schwarz-matt

Hochglanz-gefräste Kante im Detail

Mit einer Höhe von 412 mm, einer Breite von 276 mm, einer Tiefe von 332 mm sowie einem Stückgewicht von 9,7 kg signalisieren die Vela BS 404, dass es sich um den größeren Bookshelfspeaker aus der Vela-Serie handelt.

Schwarz-matte beschichteter Standfuss aus Aluminium

JET 5 Hochtöner

Die Elac Vela BS 404 werden ohne Abdeckgitter geliefert. Im oberen Teil der Lautsprecher befindet sich der JET 5 Hochtöner. Die Fertigung in Kiel erfolgt von Hand und wird mit einer sehr dünnen Folie speziell gefaltet. Großer Vorteil des JET 5 Hochtöners ist seine enorme Impulstreue. Auch kleinste Impulse werden umgehend umgesetzt.

Im unteren Teil ist der 180 mm messende AS-XR Tief-/Mitteltöner untergebracht. Er ist mit einem leistungsstarken Magnetsystem ausgestattet, was Dies soll in Verbindung mit dem Downfiring-Prinzip für satte und präzise Bässe sorgen, so der Hersteller. Die Membran des von Elac selbst entwickelten Hightech-Chassis besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium mit konkaver Formgebung. Diese sorgt für enorme Stabilität, Belastbarkeit und eine erstklassige Impulstreue, da die Membran gleichermaßen leicht wie steif ausgeführt sind. Schaut man sich die Membran an, fällt direkt auf, dass ein Dustcab (Staubschutzkappe) fehlt. Die Membran besteht komplett aus einem Stück, was eine gleichbleibende Steifigkeit an jeder Stelle garantiert. Resonanzen kommen aufgrund der speziellen Konstruktion praktisch nicht mehr vor, eine klare und verfärbungsfreie Wiedergabe ist eine Spezialität des AS-XR-Konus.

JET 5 Hochtöner im Detail

180 mm AS-XR-Tieftöner

Detailaufnahme des AS-XR-Tieftöner

Der Frequenzgang reicht von 38 - 50.000 Hz (damit auch exzellent für Hi-Res-Audio geeignet), die empfohlene Verstärkerleistung sollte zwischen 40 - 200 Watt betragen und die Übertragungsfrequenz liegt bei 2400 Hz. Definitiv lassen sich mit der BS 404 auch mittelgroße Räume anständig beschallten. Unsere Klangtestreihen finden in einem 30 m2 großen Raum statt und wir sind gespannt, wie die Elac Vela BS 404 klanglich abgestimmt sind.

Rückseite der Vela BS 404

Wenden wir uns nun der Rückseite der Kieler Schallwandler zu. Diese zeigt sich ebenfalls in vorzüglicher Verarbeitungsgüte wie der Rest des Gehäuses. So ist die Rückseite erstklassig lackiert und im unteren Teil befinden sich die vergoldeten Lautsprecherterminals. Diese sind auf einer schwarz-matten Platte befestigt, nehmen zudem Bananenstecker auf und können im Bi-Wiring Modus betrieben werden.

Anschlussterminals inkl. Bi-Wiring-Option. Nutzt man Bi-Wiring, werden die Brücken herausgenommen

Besonderes Standfusskonzept

Wir wir eingangs erwähnten, verfügen die Elac Lautsprecher über ein besonderes Standfusskonzept. Dieses besteht aus massiven Aluminium, welches in schwarz-matt beschichtet wurde. Auf der Rückseite befindet sich eine maulförmige Öffnung, in der die nach unten gerichtete Bassreflexöffnung integriert ist.

Bassreflexöffnung in der Detailansicht

Gummierte Beschichtung auf der Unterseite des Standfusses

Mit First Class-Finish und aufwändigem Aufbau sammelt die Vela BS 404 viele Punkte. Nun sind wir natürlich gespannt, welche akustischen Leistungen sie erbringt.

