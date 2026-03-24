SPECIAL: Denon führt die neuen Wireless Multiroom-Lautsprecher 200, 400 und 600 mit Dolby Atmos-Unterstützung ein

Denon bringt die neue Generation der Hone Wireless Multiroom-Lautsprecher auf den Markt. Zunächst stellen wir die drei Neuzugänge kurz vor. Das Portfolio besteht aus insgesamt drei Modellen - wie bisher - und startet für 349 EUR mit dem Denon Home 200. Die Eckdaten umfassen die virtuelle Dolby Atmos-Wiedergabe über einen einzigen Lautsprecher. Der Aufbau besteht aus einem 3-Chassis-Array mit Stereo-Hochtönern. Es folgt für 499 EUR der Denon Home 400. Hierbei handelt es sich um ein Modell, das Dolby Atmos mittels eingebautem Upfiring-Speaker wiedergibt. Insgesamt verügt der Home 400 über ein Array aus sechs Chassis. Der größte Lautsprecher der Seriie ist der Home 600, der auf 699 EUR kommt und ebenfalls die Dolby Atmos-Wiedergabe mit Upfiring-Speakern beherrscht. Er verfügt über ein Array aus acht Lautsprechern.

Denon nennt die folgenden Hauptmerkmale der neuen Produkte:

Elegantes Industriedesign

Hochauflösende Musikwiedergabe mit HEOS

Nahtlose Konnektivität mit HEOS sowie mit Bluetooth LE Audio, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, qobuz Connect

Verbesserte Audio-Hardware für enorme Klangqualität, abgestimmt vom Denon Soundmaster

Unterstützung von Dolby Atmos für ein intensives, immersives Hörerlebnos

Unterstützung von Stereo-Kopplung, 5.1-Kopplung mit anderen Denon Home-Produkten

Zu den einzelnen Eigenschaften: Das Design

Denon Home 600, 400 und 200 in Schwarz

Frontansicht der drei Modelle

Denon führt zwei neue Farbvarianten für die drei Home-Lautsprecher ein. Der zweilagige Melange-Stoffbezug wird mit Akzenten aus gebürstetem Metall kombiniert. Zudem besitzt das Steuerung-Panel der Home-Lautsprecher reaktionsschnelle Tasten - für eine einfache Bedienung auch ohne Smartphone. Mittels der Tasten kann die Wiedergabe gesteuert werden, oder aber man nutzt die Quick Select-Buttons, um direkt auf bis zu drei Lieblingssender oder bis zu drei Playlists zuzugreifen. Wichtig zudem für Freunde eines hochwertigen Datenschutzes: Das eingebaute Mikrofon kann mittels eines mechanischen Schalters komfortabel ein- und ausgeschaltet werden, im Sinne maximaler Kontrolle.

Klangqualität wirkungsvoll optimiert

Denon ist seit mehr als 100 Jahren bekannt für eine exzellente akustische Qualität der Produkte. Da soll natürlich auch die neue Home-Baureihe keine Ausnahme machen. Daher wurden die neuen Produkte mit größtmöglicher Sorgfalt klanglich abgestimmt.

Kompatibel zu Dolby Atmos

Alle drei neuen Home-Speaker sind kompatibel zu Dolby Atmos für ein immersives, umfassendes Hörerlenis. Der Home 200 unterstützt Dolby Atmos virtuell, die beiden größeren Modelle haben ein physisch vorhandenes Upfirinig-Modul. Dolby Atmos gibt es zum Beispiel auf TIDAL und bei Amazon Music Unlimited.

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Umfassende Multiroom-Möglichkeiten

Links Home 200, dann Home 400 und Home 600

Ohne Probleme ist es auf einfache Art und Weise möglich, sich aus Denon Home-Komponenten ein leistungsstarkes Multiroom-System in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus aufzubauen. Musik wird dabei übers bestehende WLAN direkt auf jeden vorhandenen Denon Home-Lautsprecher gestreamt. Jeder Lautsprecher ist dabei direkt über die HEOS App ansteuerbar. Natürlich besteht die Möglichkeit einer synchronisierten Wiedergabe ebenso wie die Option, auf jedem Lautsprecher und somit in jeder Hörzone unterschiedliches Material wiederzugeben. Bis zu 64 Lautsprecher können im Multiroom-Verbund zusammenarbeiten. Insgesamt gibt es weltweit bereits mehr als 5 Millionen aktive HEOS Devices.

Verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe von Inhalten

Denon spricht hier von einer "3-Wege-Steuerung". Option 1: Verwenden der HEOS-App, AirPlay 2 oder die Connect-Funktion von TIDAL, Spotify und qobuz. Option 2: Bedienung über den Sprachassistenten, Option 3: Über die bereits beschriebenen Bedienelemente direkt am Gerät.

Die einzelnen Home-Lautsprecher in der Übersicht

Denon Home 200

Denon Home 200:Der Home 200 mit HEOS-Plattform besitzt drei integrierte Verstärker und zwei 1 Zoll-Hochtöner sowie einen 4-Zoll-Tiefmitteltöner. Dolby Atmos kann virtuell dargestellt werden. Man kann zwei Home 200 zu einem Stereopaar koppeln. WiFi, Bluetooth LE Audio, USB-C und 3,5 mm Klinke stehen zur Verfügung. Der Home 200 ist in den beiden Farben Stone und Charcoal lieferbar, wie auch die anderen beiden Modelle. Vorhanden ist ein physischer Schalter, um das Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Denon Home 400

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Denon Home 400:Der Home 400 mit HEOS-Plattform besitzt sechs integrierte Verstärker und zwei 0,75 Zoll-Hochtöner, zwei 1-Zoll-Upfiring-Treiber sowie zwei 4,5-Zoll-Tiefmitteltöner. Dolby Atmos kann mittels der Upfiring-Module dargestellt werden. Man kann zwei Home 400 zu einem Stereopaar koppeln. WiFi, Bluetooth LE Audio, USB-C und 3,5 mm Klinke stehen zur Verfügung. Der Home 400 ist in den beiden Farben Stone und Charcoal lieferbar, wie auch die anderen beiden Modelle. Vorhanden ist ein physischer Schalter, um das Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Denon Home 600

Denon Home 600:Der Home 600 mit HEOS-Plattform besitzt acht integrierte Verstärker und zwei 2,5 Zoll-Hochtöner, zwei 2,5-Zoll-Upfiring-Treiber, zwei 2,5 Zoll-Mitteltäner sowie zwei 6,5-Zoll-Tieftöner. Dolby Atmos kann mittels der Upfiring-Module dargestellt werden. Man kann zwei Home 600 zu einem Stereopaar koppeln. WiFi, Bluetooth LE Audio, USB-C und 3,5 mm Klinke stehen zur Verfügung. Der Home 600 ist in den beiden Farben Stone und Charcoal lieferbar, wie auch die anderen beiden Modelle. Vorhanden ist ein physischer Schalter, um das Mikrofon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die App

Die uns bestens bekannte und wegen ihrer Übersichtlichkeit sehr geschätzte HEOS-App kommt auch bei den drei neuen Home-Lautsprechern zum Einsatz. Speziell für die neuen Produkte finden sich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Screenshots davon konnten wir bereits erstellen, bevor wir diese präsentieren, führen wir kurz nochmals dioe Pluspunkte von HEOS auf:

Unterstützung von bis zu 192 kHz/24-Bit (PCM) und bis zu DSD 5,6

Umfassende Kompatibilität: HEOS wurde in mehr als 150 AV-Verstärker, AV-Receiver, AV-Vorstufen, kabellose Lautsprecher, Soundbars und HiFi-Kompoenten von Denon & Marantz integriert.

HEOS ist flexibel: Nutzung über HEOS-App, Connect-Funktionen von TIDAL, qobuz und Spotify, AirPlay 2 oder Bluetooth möglich

Man kann auch den Ton des Smart-TVs und Dateien lokaler Musikbibliotheken auf HEOS-Komponenten übertragen

Bis zu 64 Produkte in bis zu 32 Hörzonen werden unterstützt

Zusätzlich zu den bereits mehrfach genannten Musik-Streaming-Services mit Connect-Funktion (direkt aus der App des Streamingdienstleisters können die HEOS-Komponenten als Wiedergabegerät ausgewählt werden) bietet HEOS Zugriff auf Amazon Music, SoundCloud, Deezer und Tune In Internetradio. Zudem sind die Denon Home-Komponenten Roon ready.

Hier nun die Screenshots:

Lautsprecher in der Übersicht

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Wo wird der Home-Lautsprecher aufgestellt?

Ton-Steuerungen

Einstellung der Helligkeit der Status-LED

Quick Select-Schnellzugriffe können umbenannt werden

Insgesamt erlaubt die HEOS-App eine komfortable Bedienung der drei neuen Lautsprecher, zudem sind interessante Einstellungen dabei, auf die wir in einem Test eines neuen Denon Home-Lautsprechers näher eingehen werden.

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Auf Seite 2 findet man zahlreiche Aufnahmen aller neuen Denon Home-Lautsprecher sowie erste Klangeindrücke in der Praxis!

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