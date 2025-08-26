TEST: Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII - Ohrumschließender und geschlossener Studiokopfhörer der Extraklasse ?

Von den Heilbronner Kopfhörermanufaktur beyerdynamic ist unser nächstes Testsample. Nachdem wir uns vor kurzen noch den offenen Over Ear-Kopfhörer DT 1990 PRO MKII genauer angesehen haben, möchten wir dieses Review dem DT 1770 PRO MKII widmen.

Der beyerdynamic DT 1770 PRO MKII ist das Flaggschiff im Bereich geschlossener Studiokopfhörer der Heilbronner und ist derzeit für reduzierte 539 EUR (UVP 549 EUR) direkt im Onlineshop des Herstellers bestellbar. Erhältlich ist der Over Ear-Kopfhörer ausschließlich in einer schwarzen Farbvariante.

Durch die geschlossene Bauweise soll der DT 1770 PRO MKII eine tadellose passive Geräuschdämpfung, exzellente Räumlichkeit, eine hohe Transparenz, sowie eine kräftige Bass- und detaillierte Höhenwiedergabe bieten. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später mehr in unserer Klangwertung.

Der Ohraufsatz in der Detailansicht

Explosionszeichnung des TESLA.45-Treiber

Der in Deutschland gefertigte DT 1770 PRO MKII setzt auf die neuentwickelte Tesla-Treibertechnologie TESLA.45 und ist laut Hersteller der perfekte Partner für Recording, Monitoring und Editing und ist die erste Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die in ihrer täglichen Arbeit keinerlei Kompromisse eingehen wollen. Dank des weiter optimierten Neodym-Magneten wird eine antreibende Flussdichte von über einem Tesla im Luftspalt des Magnetsystems erreicht - was für eine enorme Leistungsstärke der 45 mm messenden Treiber spricht. Mit Hilfe der strukturoptimierten Membran war es möglich, das Impulsverhalten zu verbessern und Verzerrungen weiter zu reduzieren.

Die aus dem Hochleistungs-Polymermaterial PEEK gefertigte Membran ermöglicht zudem eine präzise Tieftonwiedergabe. Das nochmals raffiniertere Hochtonprofil für eine besonders hohe Auflösung konnten die beyerdynamic Ingenieure durch eine gewichtsreduzierte Schwingspule aus aluminiumummanteltem Kupferdraht realisieren. Um eine gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau sicherzustellen, werden die Treiber im Verlauf der unterschiedlichen Produktionsschritte gleich mehrfach vermessen.

Detailansicht ohne Ohrpolster

Perfekt gepolsterter Kopfbügel im Detail

Auf der Außenseite mit beyerdynamic-Schriftzug

Die DNA, auf die beyerdynamic beim DT 1770 PRO MKII zurückgreifen kann, ist erstklassig, denn schon die erste Generation des klangstarken Kopfhörer vereinte extrem komfortablen Sitz mit überragender Verarbeitung "Made in Germany" sowie mit exzellentem Klang. Die zweite Generation präsentiert sich nun als umfangreich optimiert, um in den jeweiligen Klassen neue Maßstäbe zu setzen. Kern der mechanischen Konstruktion ist die seit Jahrzehnten bewährte, immer wieder verfeinerte und strapazierfähige Federstahl-Bügelkonstruktion. Im Lieferumfang befinden sich zwei unterschiedliche Ohrpolstersätze. Die Velours-Ohrpolster bieten den gewohnt hohen Tragekomfort und die Kunstleder-Ohrpolster überzeugen mit einer hohen Schalldämmung. Das Kopfband wird aus einer Kombination aus weichem Memory-Schaumstoff und strapazierfähigem Kunstleder hergestellt. Aufgrund der neuen Fontanellenaussparung werden potenziell schmerzempfindliche Stellen am Kopf komplett gemieden. Selbstverständlich können Kopfband und Ohrpolster bei Bedarf ausgetauscht werden, was für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit sorgt - man kann die qualitativ hochwertigen Kopfhörer daher deutlich länger nutzen als zahlreiche andere Modelle der Konkurrenz.

Velours-Ohrpolster bieten einen hohen Tragekomfort

.... und die Kunstleder-Ohrpolster bieten eine hohe Schalldämmung

Die Größenverstellung in der Detailansicht

Damit sich der beyerdynamic DT 1770 PRO MKII auch bestmöglich an die Kopfform des Nutzers anpassen lässt, verfügt dieser auf den beiden Außenseiten der Ohraufsätze über eine Größeneinstellung. Diese ist in die Federstahl-Bügelkonstruktion integriert und verfügt über eine 10-fache Rasterung pro Seite.

Im Lieferumfang enthalten, ein hochwertiges Hardcase

Hardcase im geöffneten Zustand

Im Lieferumfang des DT 1770 PRO MKII befindet sich ein schwarzes Hardcase, welches sowohl den Kopfhörer sowie das Zubehör aufnimmt. Apropos Zubehör, neben dem Hardcase und den Kunstleder-Ohrpolster befinden sich im Lieferumfang ein gestrecktes Kabel mit 3 Meter Länge und ein ein Spiralkabel mit 5 Meter Länge. Beide Kabelvarianten verfügen über einen verriegelbaren 3-poligen Mini-XLR-Stecker.

Die Kabelführung ist einseitig, und es finden sich, wie bereits ausgeführt, ein zwei unterschiedliche Kabel im Lieferumfang. Hier sind leichte Abstriche zu machen. Extrem opulent wirkt keines der beiden Kabel, sondern es handelt sich hier in beiden Fällen eher um "nüchterne Studioqualität". Eine haptisch und optisch schöne Stoffummantelung wäre beim normalen Kabel vielleicht eine schöne Option gewesen, ebenso Stecker mit Metallummantelung.

Das gestreckte Kabel im Detail

.... sowie das Spiralkabel

Detailansicht vom Übergang Federstahl zu Kopfbügel, inklusive beyerdynamic Logo

Einseitige Kabelführung, hier der Anschluss am Kopfhörer

Hier in der Detailansicht

