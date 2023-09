TEST: Acoustune HS1790TI - Spielfreudiger In-Ear-Kopfhörer mit maximaler Auflösung, Präzision und Dynamik

Mit dem Acoustune HS1790TI hat endlich mal wieder ein High-End-In-Ear-Kopfhörer den Weg zu ins in die Redaktion gefunden. Kabelgebunden, kein ANC, keine App-Steuerung. Trotzdem steckt geballt Technologie im Produkt, das ein pures HiFi-Erlebnis verspricht. Über den audiophilen Neuzugang am deutschen Markt freuen wir uns besonders, denn die Komponenten aus japanischer Fertigung konnten sich international mit ihrem transparent-dynamischem Sound bereits einen ausgezeichneten Ruf erarbeiten. Neben einer überdurchschnittlich hohen Auflösung verspricht Acoustune eine ausgeprägt harmonische Ausgewogenheit. Eine Prise Spaß darf auch dabei sein, trotz ihrer Heimat im High-End-Bereich soll es wohl nicht zu nüchtern und analytisch zugehen. Das klingt für uns ganz besonders interessant. Das durchaus spezielle Design kombiniert hohe Materialqualität mit einer attraktiven technischen Optik. Günstig sind die Acoustune Kopfhörer nicht. Für den HS1790TI sind 1.199 Euro fällig.

Acoustune - High-End-Geheimtipp?

Um Acoustune versammelt sich ein Team japanischer Headphone-Enthusiasten, die den gemeinsamen Traum von exklusiven, qualitativ überdurchschnittlich hochwertigen In-Ear-Wandlern realisieren wollen. Schon im Gründungsjahr 2013 lautet das Motto perfekte Klangqualität, Verarbeitung und edelste Materialien miteinander zu vereinen. Dynamische Fullrange-Treiber sollen für maximale Dynamik und Homogenität sorgen. Großer Entwicklungsaufwand, Investitionen in Wandlertechnologie, Materialwahl und Kapselabstimmung zeichnen das Unternehmen seither aus. Acoustune verspricht ein Potential an Feinauflösung, Transparenz und Seidigkeit, wie man es sonst nur von Mehrwege-Modellen mit Elektrostaten kennt.

Japanische Fertigungskunst

Acoustune Kopfhörer sind "Made in Japan" und werden in der Manufaktur mit großer Sorgfalt gefertigt. Dafür setzen die Macher einerseits auf moderne Macshinen, darunter CNC-Fräsen für hohe Präzision bei der Fertigung, andererseits erfolgt die Endmontage und Qualitätskontrolle bei jedem Modell von Hand. Acoustune entwickelt selbst Ohrpassstücke aus verschiedenen Materialien und auch eigene Kabel, um eine optimale Anpassung jedes einzelnen Modells an Hörer und Quelle zu erreichen. Bei Membranen und Kapselgehäusen werden laut eigenen Angaben nur die besten Materialien ohne Rücksicht auf Kosten und Fertigungsaufwand ausgewählt. Darunter Titan, Beryllium und das in eigenem Haus entwickelte Material "Myrinx". Ein Spezialpolymer aus der medizinischen Materialforschung mit extrem langzeitstabilen Eigenschaften.

Technische Eigenschaften und Verarbeitung

Gleich zwei Higlights der technisch innovativen Manufaktur bringt der HS1790TI mit. Die Schallkammer ist aus dem Leichtmetall Titan gefertigt und die Membran ist als spezieller Sandwich-Aufbau aus Myrinx und einer sehr dünnen Schicht aus Titan ausgeführt. Die Kammer wird, ebenso wie die filigrane Außenstruktur im hauseigenen Werk mit präzisen CNC-Fräsen geschnitten. Der Fullrange-Treiber ist mit 10mm bemessen und soll zusammen mit der Titankammer genau die akustischen Eigenschaften bieten, die den Hersteller auszeichnen. Impulsgenauigkeit, Feindynamik und praktisch perfektes Timing stehen bei diesem Modell im Fokus.

In der Verpackung des HS1790TI befindet sich ein solider, schwarz eloxierter Aluminiumkoffer, der gleichzeitig als Reise-Etui bzw. zur Aufbewahrung dient. Er macht einen guten, aber für knapp 1.200 Euro keinen überdurchschnittlich hochwertigen und robusten Eindruck und sollte, wenn man den Kopfhörer häufiger mitnimmt, etwas vorsichtiger behandelt werden, wenn man Wert darauf legt, dass die schwarze Oberfläche in tadellosem Zustand verbleibt. Obenauf prangt das "acoustoune"-Logo. Auch der Klipp-Verschluss ist ok, aber nichts außergewöhnliches. Darin befindet sich dann ein weiteres kleines Etui mit gewebter Oberfläche und Lederrand, in dem sich in einem Schaumstoffbett die beiden In-Ears befinden. Außerdem weitere Kunststoff-Cases mit den zahlreichen größenunterschiedlichen Ohrpassstücken.

Das Kabel ist von einer mit "Acoustune"-Schriftzug versehenen Schlaufe fixiert. Die einzelnen Adern sind von einem Kunststoffüberzug umgeben und zopfähnlich verdrillt. Die Anschlüsse an die beiden In-Ears sind mit "L" und "R" sowie farblich gekennzeichnet. Das Kabel ist inklusive Anschlüsse ziemlich genau 120cm lang. Die Ohrhörer selbst weisen ein etwas extravagantes, technisches Design auf und sehen in der Mitte ein wenig wie eine Turbine aus. Die feine Verschraubung ist sichtbar und das Grau gibt farblich einen Hinweis auf das verwendete Titanmaterial. Die Fertigunsqualität ist auf absolut hohem Niveau, sämtliche Passungen wirken beinahe makellos (an einem der Hörer ist der Übergang bei den beiden verschraubten Gehäuseteilen nicht absolut plan - diese Kritik muss man sich in dieser Preiskategorie gefallen lassen) und auch der Anschluss für das Kabel wirkt präzise integriert.

Hoher Tragekomfort dank Vielzahl von Adaptern

Passform und Tragekomfort bewerten wir beim HS1790TI sehr gut. Das liegt insbesondere daran, dass für die optimale Anpassung an unterschiedliche Ohrgeometrien insgesamt 9 verschieden große Adapterstücke im Lieferumfang enthalten sind. So lässt sich die perfekte Kombination für ein ergonomisch angenehmes Tragegefühl empfinden. Wir haben nicht selten bei In-Ear-Kopfhörern das Problem, dass sie nicht richtig abschließen oder dass schon nach einer kurzen Hör-Session bereits ein unangenehmer Druck im Gehörgang zu spüren ist. Gerade bei In-Ear-Kopfhörern setzt ein authentisches Hörerlebnis den perfekten Sitz der Ohrhörer voraus.

Dank der mitgelieferten Adapter konnten wir den HS1790TI so ausstatten, dass in beiden Ohren ein absolut angenehmes Tragegefühl, sondern auch tadellose Akustik möglich ist. Das Gewicht liegt bei uns bei 7,5 und 7,7g je In-Ear inklusive aufgestecktem Adapter (ohne Kabel). Die Ohrhörer sitzen jederzeit stabil und fest im Ohr, ohne - auch über einen längeren Zeitraum - Druck aufzubauen. Für Sportaktivitäten sind die HiFi-Kopfhörer nicht gedacht. Ebensowenig muss man aber Angst haben, dass bei zweckmäßigem Gebrauch ein In-Ear einfach herauspurzelt.

Weitere Infos, Klangbeispiele und das Fazit auf Seite 2!

