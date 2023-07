SPECIAL: Yamaha True X - neues, vielseitiges Wireless-Surround-System für hochwertigen Mehrkanal-Genuss zu Hause

Längere Zeit war es relativ ruhig um Yamaha, so ruhig, dass wir uns bereits Sorgen gemacht haben. Nun, seit einigen Monaten, werden aber wieder zahlreiche neue Produkte präsentiert, und auch welche, die wieder den alten, für die Marke typischen Innovationsgeist mitbringen - neuester Beweis ist dasTrue X Heimkino-System mot drahtloser Signalübertragung.

Das System besteht aus mehreren Devices.

Das Soundbar-Modell SR-X50A steht an der Spitze der neuen Serie und wird mit dem SW-X100A Wireless-Subwoofer für den passenden Tieftonbereich ausgeliefert. Wer zu Beginn noch keinen separaten Subwoofer möchte, kann sich auch noch später entscheiden.

SR-X50A

SR-X40A

Hierfür bietet Yamaha die baugleiche SR-X40A Soundbar an, die ohne Subwoofer als All-In-One-Lösung verkauft wird. Beide Soundbars verfügen über einen HDMI eARC-Ausgang, einen HDMI-Eingang, einen optisch digitalen Audioanschluss sowie AirPlay 2 plus Bluetooth - sehr praxisgerecht, so lässt sich der Ausstattungsumfang am besten umschreiben. Außerdem sind Spotify Connect sowie Tidal Connect an Bord und die Sprachsteuerung Amazon Alexa ist integriert.

WS-1XA

Möchte man mehr in Form von drahtlosen Rear-Speakern, bietet das True X Portfolio ebenfalls das Passende, denn zusätzlich können die kabellosen, optionalen Surround-Lautsprecher WS-X1A ins System eingebunden werden. So entsteht ein mehrkanaliges Setup, das auch Dolby Atmos unterstützt. Der WS-X1A Lautsprecher ist insgesamt hochflexibel und kann für zahlreiche Aifgaben herangenommen werden. Er ist nach IP67-Zertifizierung vor Wasser sowie Staub geschützt, hat bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit und kann über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Der leistungsfähige kompakte Lautsprecher kann durch diese Tugenden natürlich auch separat unabhängig vom Mehrkanal-Setup verwendet werden.

Ein simpler Tastendruck an den neuen True X Modellen genügt für die Verbindung - so ist im Handumdrehen ein Mehrkanal-Setup betriebsbereit. Dank der schon erwähnten HDMI-Beschaltung ist es auf komfortablem Wege möglich, den Smart-TV einzubinden. Dank HDMI-eARC können auch z.B. Dolby Atmos-Signale vom Fernseher zurm Yamaha-System übertragen werden.

Yamaha ist schon seit Jahrzehnten für die hauseigene DSP-Technologie bekannt. Auf diesen Erfahrungsschatz greift man bei den neuen Modellen verständlicherweise zurück. Die Soundbars sind mit vier Sound-Modi sowie Clear Voice ausgestattet. Ganz gleich, ob Filmtonwiedergabe oder Game-Soundtrack, stets können Yamahas True X Komponenten ihre akustischen Vorzüge ausspielen.

