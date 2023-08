SPECIAL: Yamaha mit großem Stand und Prominenz in der Audiohalle auf der IFA 2023 in Berlin

Yamaha wartet auf der IFA 2023 wieder mit einem recht groß angelegten Messe-Auftritt auf und beansprucht für den eigenen Stand rund 200 Quadratmeter. Die Yamaha Produktwelt kann, wie üblich, in Halle 1.2 erlebt werden. Der Stand 116 teilt sich in verschiedene Sektionen und Hörräume auf, in denen man AV-Receiver, Soundbars und Netzwerk-Receiver ansehen und erfahren kann. Als Messe-Highlight bringt der japanische Hersteller ein neues Mitglied der MusicCast-Familie mit, den MusicCast 200. Auch ein neuer Netzwerk-Receiver soll Premiere feiern. Außerdem im Gepäck sind die neuen Komponenten der TRUE X Serie und auch die aktuellen Bluetooth-Kopfhörer des Unternehmens können in einem "Experience-Bereich" ausprobiert werden. Mit einem der größten Stände in der Audiohalle will Yamaha wiederum ein neues Kapitel einläuten und plant zudem für den Samstag der Messe ein besonderes Event.

Yamaha TRUE X - hier die Soundbar SR-X50A

Yamaha auf der IFA - Klang erleben auf 200 Quadratmetern

"True Sound" in allen Facetten und für jede Anwendung - dieses Motto gilt laut Yamaha für die Hörräume, Produktausstellungen und Demos in Berlin. Für hochwertigen Stereo-Sound steht ein neuer Netzwerk-Receiver bereit. Die bekannten AV-Receiver, aber auch die Komponenten der neuen TRUE X Serie, sorgen für immersiven Surround Sound. Für Kopfhörer- und Gaming-Enthusiasten sind aktuelle Produkte zu sehen und für ein umfassendes Klangerlebnis gibt es erstmals einen Loungebereich, in dem entspannte Klänge von wechselnden DJs für eine besondere Messe-Atmosphäre sorgen sollen.

Das besondere Event am Samstag ist eine Podcast-Aufnahme mit Oliver Kalkofe. Gegen 16:00 Uhr wird der bekannte Schauspieler und Satiriker am Yamaha-Stand vor Ort sein und live eine Folge des Dolby Podcasts aufnehmen. Im Anschluss steht er für Autogramme zur Verfügung.

Yamaha TRUE X Soundbar SR-X40A

Raffiniertes Innenleben

Fungiert auch als Einzel-Lautsprecher: Yamaha TRUE X WS-X1A

Yamaha TRUE X - Das neue Wireless-Surround-System

TRUE X wird auf der IFA 2023 erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgeführt. Alle Modelle sind dabei: Messebesucher können das Heimkino- und Musikerlebnis des kabellosen und flexiblen Surround-Systems selbst erleben und erhalten Informationen aus erster Hand. Die neue TRUE X BAR 50A wird mit dem TRUE X SUB 100A ausgeliefert. Alternativ steht die TRUE X BAR 40A ohne Sub bereit. Beide bieten die Möglichkeit, mit den kabellosen TRUE X WS-X1A Lautsprechern ein vollwertiges Mehrkanal-Setup zu realisieren. Der kompakte Speaker hat eine Akkulaufzeit von 12 Stunden und kann neben der Kombination mit den anderen TRUE X Komponenten auch als einzelner Bluetooth-Lautsprecher fungieren. Er ist wasser- und staubgeschützt und kann so auch problemlos draußen und unterwegs verwendet werden.

Ausführlichere Infos zum neuen TRUE X System von Yamaha gibt es in unserem Special (Klick!)!

Modernes HiFi - Yamaha R-N800A und R-N1000A

Yamaha R-N800A

Rückseite des R-N1000A

Nach dem erfolgreichen R-N2000A hat Yamaha die beiden Netzwerk-Receiver in 2023 vorgestellt und bringt sie natürlich auch zur Messe in die Landeshauptstadt mit. Die HiFi-Tradition von Yamaha wird hier mit der audiophilen Wiedergabe von zahlreichen Quellen und Streaming-Dienste kombiniert. Die aktuellen Modelle überzeugen mit ausgewählten Bauteilen, einer hochwertigen Schaltung und tadellosem Aufbau sowie exzellenter D/A-Wandlung. An Bord ist auch die YPAO Einmessuatomatik, mit der sich die Netzwerk-Receiver schnell und unkompliziert an die akustischen Gegebenheiten des Raumes anpassen lassen. Alle Infos zu den Netzwerk-Receivern auch in unserem Special (Klick!).

Zur IFA 2023 wird die Serie der Netzwerk-Receiver außerdem ein weiteres Modell begrüßen. Es soll exklusiv auf der Messe enthüllt werden und den Einstieg in die moderne HiFi-Welt noch einfacher machen.

Yamaha AVENTAGE

Yamaha AVENTAGE AV-Receiver RX-A4A

Rückseite

Auch Surround:AI kann man im separaten Hörraum auf der IFA erleben

Bei der AVENTAGE Serie geht Yamaha keine Kompromisse ein und bringt das gesamte Sortiment mit auf die Messe. RX-A2A, RX-A4A, RX-A6A und das Topmodell RX-A8A sind dabei. In einem separaten Hörraum können sich die Besucher von der Performance der exklusiven AV-Receiver von Yamaha überzeugen. Das jüngste Firmware-Update brachte die Funktionen ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) auf die Geräte. Insbesondere Gamer profitieren hier von einem ruckelfreien Spielerlebnis ohne Input Lag und Verzögerungen. Bei den 3D-Tonformaten werden natürlich Dolby Atmos und DTS:X verarbeitet und bei den großen Modellen ist auch Auro-3D an Bord. Die herstellereigene Technologie Surround:AI und die YPAO 3D Raumeinmessung gehören ebenfalls zum Ausstattungsumfang.

Wann und wo?

Besucher finden die Yamaha Produktausstellung während der IFA 2023 vom 01. bis 05. September auf dem Berliner Messegelände in Halle 1.2a am Stand 116. Der Dolby Podcast mit Oliver Kalkofe findet am Samstag, 02. September, gegen 16:00 Uhr statt.

Special: Philipp Kind

Bilder: Yamaha

Datum: 26.08.2023

