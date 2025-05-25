SPECIAL, Teil 2: Top-Lautsprecher zum Spitzenpreis gesucht? Tolle Aktionen mit Wharfedale und Proficient

Beim deutschen Vertrieb IAD geht es in die nächste Runde hochinteressanter Aktionen. Nachdem wir uns im ersten Teil auf leistungsstarke Elektronik fokussiert haben, geht es im heutigen zweiten Teil um hochklassige Lautsprecher und aktive Subwoofer. Und bei letzteren steigen wir auch sofort ein.

Bis zum 30. Juni 2025 läuft eine Aktion, die die Herzen der Tiefbass-Fans höher schlagen lässt:

Es gibt satte 50 Prozent mit dem Code "PROFICIENT50" auf die äußerst performanten Proficient-Subwoofer.

Darunter wird auch der famose FTEQ-12 sein, der bei uns im Test grandiose Leistungen erbringn konnte:

Wir waren im höchsten Maße begeistert vom FTEQ-12:

Brutal starker aktiver Subwoofer mit 2 x 12 Zoll-Treibern und 2.000 Watt

Im Fazit lobten wir beim Testbericht die extrem hoch liegenden Leistungsreserven, die High-Tech-Vollausstattung bei kompakten Abmessungen - dem Proficient FTEQ-12, so bilanzierten wir, merkt man das Erbe der nahezu legendären Woofer-Schmiede Sunfire zweifellos an. In der Praxis brillierte der Subwoofer in jeder Testreihe, bei Filmton und bei Musik. Trotz seines gemäßigten Gehäusevolumens beschallt er selbst größere Wohnzimmer und Heimkino-Räume mit einem überragenden Tiefgang, enormem Nachdruck und untadeliger Präzision.

Anzeige



Rückseite

Es ist die Kombination positiver Eigenschaften, die den FTEQ-12 einzigartig macht. Unfassbare Kraft, auch im subsonischen Bereich, ein exzellentes Volumen und knochentrockene Kickbässe vereint der US-Amerikaner mit erstklassiger Kontrolle, Differenzierung und Struktur. Weniger versierte Anwender können auf den Auto EQ vertrauen, der zwar kein absolut perfektes Ergebnis, aber eine klare Optimierung des Status Quos ermöglicht. Zusätzlich können Anwender mit entsprechendem Know-How per manuellem EQ die solide Basis weiter optimieren. Die Proficient Sub Station App, mit der die Einmessung und Steuerung des Woofers erfolgt, ist übersichtlich und schnell durchschaut.

Weiter geht es mit einem weiteren Highlight - und dieses stammt aus der exklusiven Wharfedale ELYSIAN-Serie.

Den ELYSIAN 1 gibt es zum unschlagbaren Paarpreis von 2.499 EUR anstatt 3.699 EUR bei HiFi-Regler

Der ELYSIAN 1 ist ein Zwei-Wege-System und geht ungeachtet seiner kompakten Abmessungen keinerlei Kompromisse bei der klanglichen Leistungsfähigkeit ein. Der eigens hierfür entwickelte Bass-/Mitteltontreiber misst 7 Zoll und ist mit einer Fiberglas-Matrix-Membran sowie einem sehr effektiven Antrieb ausgestattet. In Verbindung mit SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), einer speziellen Bassreflexkonstruktion von Wharfedale, spielt er bis 49 Hz hinunter.

ELYSIAN 1

Anzeige



Eine optimierte Frequenzweiche für einen nahtlosen Übergang vom Tieftöner zum präzisen Air-Motion-Transformer kommt ebenfalls zum Einsatz. Das Bändchen ist das gleiche, das auch in den großen ELYSIAN Komponenten verwendet wird. Die Gehäuse aller ELYSIAN-Lautsprecher sind mit elegant abgerundeten Kanten versehen.

AMT-Hochtöner

Die aufwändige Konstruktion lässt sich nur durch eine Fertigungsdauer von mehreren Tagen für jeden einzelnen Lautsprecher realisieren. Das Fehlen paralleler Wände sorgt dafür, dass sich im Inneren keine stehenden Wellen ausbilden können. Der Klavierlack wird vierschichtig aufgebracht und die Boxen sind in hochglänzendem Weiß, Schwarz oder auch in Nussbaum erhältlich.

Doch Wharfedale hält noch andere, besonders interessante Boxen bereit, und ein erstklassiges Stereo-Set wird zum besonders attraktiven Preis angeboten:

Audioforum Berlin: Wharfedale Aston + Naim Uniti Atom HDMI + Chord ShawlineX Lautsprecherkabel in 3 Meter Länge für 4.550,40 EUR (20 Prozent Nachlass)

Technische Highlights der Wharfedale Aston, die weltweit streng auf 500 Paare limitiert ist, umfassen einen 150-mm-Tief-/Mitteltöner mit Carbonfaser-Konus für straffe, dynamische Bässe, einen 25-mm-Hochtöner mit Weichkalotte für fein aufgelöste Höhen sowie eine optimierte Frequenzweiche mit hochwertigen Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren.

Anzeige



Die Aston markiert feinsten Lautsprecherbau

Das Doppel-Bassreflexsystem steht für eine erweiterte Basswiedergabe bis hinunter 44 Hz, das Gehäuse wurde mit handgefertigtem Echtholzfurnier in zeitloser Eleganz veredelt. Im Aston-Paket enthalten sind maßgeschneiderte Lautsprecherständer für maximale klangliche Performance und perfekte optische Erscheinung.

Wharfedale Denton 80th Anniversary

Mit Gitter

Und wer eine fein klingende, optisch charismatisch auftretende Box im Retro-Style sucht, kann bei der Wharfedale Dentin 80th Anniversary zuschlagen:

Anzeige



Audio-Welt bietet die Denton 80th Anniversary zum "Möche Ich Haben"-Preis an

Die Wharfedale Denton 80th Anniversary ist ein kompakter, wirklich ausgesprochen attraktiver 2-Wege-Regallautsprecher mit gewobenem Kevlar-Tieftöner, einem Textilkalotten-Hochtöner und einem Bassreflex-Gehäuse. Das feine Mahagonifurnier sorgt für die Vollendung eines perfekten Retro-Styles.

Wer noch mehr besonders attraktive Offerten sucht, kann im Outlet von Audiolust einchecken:

Audiolust HiFi-Outlet

Fazit

Proficient FDS-8

Schnell sein lohnt sich - Bass-Liebhaber holen sich mit den extrem leistungsstarken, aber bereits zu enorm fairen Preisen erhältlichen (Beispiel FDS-8) Proficient-Aktivbässen eine exzellente tieffrequente Unterstützung ins Haus, während die Liebhaber akustischer Spitzentechnologie und feinstem Gehäusedesign bei den Wharfedale-Offerten zugreifen können.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: IAD, Wharfedale, Audiolust, AREA DVD

Datum: 25. Mai 2025