SPECIAL: ROAST AWARD 2022/2023 - Die besten Produkte des Jahres in der Übersicht

MODERNHIFI, das AV-Magazin, das Lite-Magazin und AreaDVD haben erneut die besten Produkte des Jahres gekürt und verleihen besonders leistungsfähigen, hochwertigen und innovativen Produkten den ROAST Award. Natürlich macht die aktuelle Situation der vergangenen Wochen und Monate auch vor unseren Redaktionen nicht Halt und eine Investition in die Anschaffung einer neuen Heimkino- oder HiFi-Komponente steht derzeit sicher bei vielen nicht im Fokus. Auf der anderen Seite bieten uns Filme und Musik die Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen und in eine völlig andere Welt einzutauchen. Und damit sich die getätigte Investition auch lohnt, sollte man das Geld in das passende und richtige Equipment stecken. Dabei wollen wir Sie gerne unterstützen!

Hier geht es direkt zu den Produkten des Jahres 2022/2023

ROAST steht für Reviewers Online Association for Smart Technologies, eine jährliche Preis- verleihung, in der wir die besten Unterhaltungselektronikprodukte der vergangenen zwölf Monate auszeichnen. Mehr als 400 Produkte haben sich dieses Jahr den Testredaktionen der Jury-Mitglieder von modernhifi.de, lite-magazin.de, av-magazin.de und areadvd.de gestellt. Alle Produkte stehen zur Wahl! In regelmäßigen Jury-Meetings werden Jahr für Jahr Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht und letztlich Nominierungen ausgesprochen. Stimmberechtigt ist jede Redaktion. In der finalen Zusammenkunft der jeweiligen Chefredakteure werden dann die Klassenbesten des Jahres ermittelt. Prämiert werden letztlich Produkte, die durch Klang- oder Bildqualität, Bedienfaktor, Preis-/Leistungsverhältnis oder durch neue Innovationen herausstechen.

Die Kategorien der Preisträger sind breit gefächert. Der ROAST Award hält neben Klassikern für die Stereowiedergabe auch Empfehlungen aus den Kategorien Heimkino, Gaming und DJ-Produkte bereit. In 2022 wurden 42 Produkte aus allen Bereichen der Unterhaltungselektronik im Anschluss an die Internationale Funkausstellung prämiert. Im kommenden Jahr wird die Preisverleihung bereits ihm Rahmen der High End in München erfolgen.

Das Ergebnis inklusive Fotos und einer Kurzbeschreibung aller Gewinner präsentieren modernhifi.de, lite-magazin.de, av-magazin.de und areadvd.de heute in einem gemeinsam verfassten eMagazin!

Special: Philipp Kind

Datum: 19.09.2022

Tags: ROAST