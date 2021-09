SPECIAL: ROAST AWARD 2021/2022 - Die besten Produkte des Jahres

MODERNHIFI, das AV-Magazin, das Lite-Magazin und AreaDVD haben die besten Produkte des Jahres gekürt. Inzwischen durchlaufen mehr als 1000 Produkte innerhalb eines Jahres die Test-Redaktionen von modernhifi.de, lite-magazin.de, av-magazin.de und areadvd.de, allesamt stehen zur Wahl. In regelmäßigen Jury-Meetings werden Jahr für Jahr Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht und letztlich Nominierungen ausgesprochen. Stimmberechtigt ist jede Redaktion. Voraussetzung für die Nominierung ist, dass das jeweilige Produkt von der nominierenden Redaktion auch bereits getestet wurde. So ist sichergestellt, dass auch tatsächlich nur Produkte den ROAST-Award gewinnen können, die bereits von den Redaktionen in Augenschein genommen wurden. In der finalen Zusammenkunft der jeweiligen Chefredakteure werden dann die Klassenbesten des Jahres ermittelt. Prämiert werden letztlich Produkte, die durch Klang- oder Bildqualität, Bedienfaktor, Preis-/Leistungsverhältnis oder durch neue Innovationen herausstechen.

Hier geht es direkt zu den Produkten des Jahres 2021/2022

Bei der Auswahl der Produkte kommen ausschließlich Komponenten in Frage, die von den einzelnen Redaktionen auch selbst getestet wurden und sich darüber hinaus auch nachhaltig auf die Förderung der Branche auswirken. Neben einer konsistenten Leistung, Faszinationspotential, Zuverlässigkeit und exzellenten Gesamtperformance fließen auch die Punkte Nachhaltigkeit, Design, Bedienfreundlichkeit und Innovationskraft mit in die Entscheidung ein.

In 2021 wurden 41 Preisträger aus allen Bereichen der Unterhaltungselektronik prämiert. Erstmals kürt die ROAST-Jury in diesem Jahr auch die „Marke des Jahres“. „Marke“ ist dabei relativ, in diesem Jahr geht dieser Preis beispielsweise an den Vertrieb von HifiPilot, der die vier Redaktionen durch ein sorgfältig zusammengestelltes Angebot diverser Marken überzeugte.

Das Ergebnis inklusive Fotos und einer Kurzbeschreibung aller Gewinner präsentieren modernhifi.de, lite-magazin.de, av-magazin.de und areadvd.de heute in einem gemeinsam verfassten eMagazin!

Hier geht es direkt zu den Produkten des Jahres 2021/2022

Special: Philipp Kind

Datum: 27.09.2021

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: ROAST