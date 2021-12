SPECIAL: Nubert-Ladengeschäft in Schwäbisch-Gmünd - Kompoetenz, große Auswahl und perfekter Service aus Tradition

Das Nubert Ladengeschäft in Schwäbisch Gmünd ist ein wahres Paradies für HiFi- und Mehrkanal-Fans. Online kann man auch einen virtuellen Rundgang machen und sich die Lokalität anschauen. In Schwäbisch-Gmünd finden Geräte der renommiertesten und angesagtesten Brands und können angeschaut, Probe gehört und natürlich auch mitgenommen werden. Hier eine Auswahl der Marken, die es im Ladengeschäft gibt:

Bluesound

Cambrigde Audio

Denon

JBL

Marantz

Muscial Fidelity

NAD

Panasonic

Pro-ject

Rega

Samsung

Sennheiser

Sonos

Sony

Yamaha

Hier findet jeder seinen Stereo-Verstärker, ob mit oder ohne Streaming-Funktion

Wer schon weiß, welches sein Traumgerät ist: Hier empfehlen wir, es zuvor am besten telefonisch zwei Tage im Voraus zu reservieren. Was bei Nubert „grün“ auf der Website ist, kann man bestellen und auch vor Ort mitnehmen (natürlich nach vorheriger telefonischer Reservierung.

Große Auswahl an AV-Verstärkern und AV-Receivern

Wichtig: Aufgrund der aktuellen Situation sollte man sich immer tagesaktuell über die Einlassbestimmungen informieren. Und: Wer Produkte Probe hören möchte, sollte unbedingt zuvor einen Termin vereinbaren. Weiter unten sind alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme aufgeführt. Vor Ort gibt es eine qualifizierte Fachberatung und insgesamt sechs Hörstudios. Hier kann man sich zudem darüber informieren, wer alles zum Team gehört.

Natürlich ist ein Besuch in Schwäbisch-Gmünd auch die beste Möglichkeit, Nuberts schon legendäre Lautsprecher anzuschauen und, noch wichtiger, anzuhören. Auch erstklassige aktive Lautsprecher und Hifi-TV-Aktivlautsprecher finden sich.

Insgesamt ist ein Besuch in Schwäbisch-Gmünd eine ideale Möglichkeit, um sich noch für Weihnachten einzudecken, ohne mit Lieferversprechungen vertröstet zu werden.

Die aktuellen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 19 Uhr, Samstage bis 08. Januar 2022: 9.00 bis 18.00 Uhr, "normale" Samstage: 9.00 bis 16.00.

Das Ladengeschäft ist telefonisch unter 7171 - 8712-100 erreichbar, auch eine Faxleitung gibt es noch: 07171 - 8712-147 lautet hier die korrekte Nummer. Mails werden unter gmuend@nubert.de entgegen genommen, auch die Option der Erreichbarkeit über WhatsApp ist vorhanden. Gibt es sonstige Fragen? Hier hilft die Nubert Hotline gerne weiter, erreichbar unter 07171 - 7812-0, für Kunden aus dem Ausland: +49-7171-8712-0.

Bluesound-Komponenten

Hier geht es zum Routenplaner nach Schwäbisch-Gmünd.

Weitere Optionen:

Nubert-Boxen oder andere Elektronik-Geräte kann man auch im Studio ordern und sich bequem nach Hause liefern lassen. Auch ist es möglich, dass Spezialisten von Nubert gleich z.B. die Installation einer Satelliten-Anlage oder auch Netzwerk-Devices und TVs/Mehrkanal-Komponenten entsprechend einrichtet. Ebenso wie in dem Falle, indem der Kunde die Produkte selbst mit nach Hause nimmt, gewährt Nubert 30 Tage Rückgaberecht.

Natürlich kann man auch komplett online auf der Nubert-Website einkaufen - wem der Weg nach Schwäbisch-Gmünd also zu weit ist, der kann sich natürlich auch telefonisch beraten lassen und anschließend die Wunsch-Komponenten einkaufen.

Unsere Highlight-Produkte Dezember 2021

Nun möchten wir noch einige selektierte Produkte vorstellen, die man derzeit in Schwäbisch-Gmünd (bitte Vorresevierung nicht vergessen!) mitnehmen kann:

Nubert nuBoxx AS-425 Max: Noch vor Weihnachten kann man sich seine nuBoxx AS425 Maxx im Nubert-Fachgeschäft in Schwäbisch-Gmünd abholen. Wichtig ist, das Gerät zuvor telefonisch zu reservieren. Bei uns im Test schnitt die sauber verarbeitete und praxisgerechte Sound-Lösung hervorragend ab. Sogar Musik kann man mit dem AS-425 Max HiFi-/TV-Aktivlautsprecher in tadelloser Qualität hören. An Bord sind natürlich auch Decoder für Dolby Digital und DTS sowie ein Modus für eine besonders hohe Stimmverständlichkeit (Voice+). Der Preis: 668 EUR

Bluesound Node (2021): Der dieses Jahr komplett renovierte Bluesound Node ist wahlweise in weißer oder schwarzer Variante für 599 EUR zu haben. Das elegante, flache Design verbirgt einen enorm leistungsstarken Prozessor mit hoher Rechenleistung, der bis zu vier Mal schneller agiert als der in der Vorgängerversion. Umfassende Kompatibilität zu Streaming-Diensten wie auch zu Formaten (sogar MQA wird decodiert) und eine komfortable App-Steuerung sprechen für den Node (2021). Somit wird jede HiFi-Anlage im Handumdrehen Streaming-fähig und Teil des Bluesound-Netzwerks. In unserem Test sorgte der Node (2021) auf jeden Fall für Begeisterung.

Direkt von Nubert stammt der nuConnect ampX, den wir auch bereits im Test hatten. Flach, elegant und hochwertig kommt er daher und man mag kaum glauben, dass im Inneren sehr kräftige Endstufen mit 2 x 110 Watt ihren Dienst verrichten. Der nuConnect ampX steckt voller Innovationen. Als Beispiele wären genannt: Einmessung des Bassbereichs bis 160 Hz per App (Nubert X-Room Calibration), eine "Wide" Schaltung für eine erweitere Stereo-Bühne und ein extrem hochwertiger Phono-Vorverstärker (MM und MC, sehr selten direkt integriert) befinden sich an Bord. Natürlich fehlt auch Bluetooth nicht, und eine hochwertige Fernbedienung, die sehr gut in der Hand liegt, befindet sich im Lieferumfang.

Zwei sehr beliebte Denon-Devices kann man ebenfalls bei Nubert erwerben. Wir starten mit dem Stereo-Netzwerk-Receiver Denon DRA-800, der mit einem Heos-Modul für komfortable Streaming- und Multiroom-Funktionalität ausgestattet ist. Zudem sind auch ein DAB/DAB+ Tuner sowie ein klassischer analoger FM-Tuner im Ausstattungsumfang enthalten. Die Wiedergabe von Hi-Res-Audio-Dateien (WAV, FLAC, ALAC, DSD), Apple AirPlay 2, ein Phono MM Anschluss und natürlich die HDMI-Beschaltung (unter anderem kompatibel zu HDR10 und Dolby Vision) sorgen für flexible Einsatzoptionen. Der Denon bringt es an 6 Ohm pro Kanal auf 145 Watt Musikleistung. In unserem Test überzeugte der DRA-800 durch tadellose Verarbeitung, sauberen Aufbau, eine hohe Bautel-Qualität (präzise 32-Bit DACs z.B.), umfangreiche Ausstattung und einen klaren, kräftigen Klang. Wer also ein Multitalent mit zwei Kanälen sucht, liegt beim DRA-800 für 729 EUR exakt richtig.

Äußerst begehrt beim engangierten Mehrkanal-Liebhaber ist der Denon AVC-X6700H für 2.849 EUR, der bei Nubert aktuell verfügbar ist. Das monolithische Verstärker-Layout, die elf extrem starken analogen Endstufe mit 205W/Kanal (6 Ohm), die Decoder für Dolby Atmos, DTS:X und Audio-3D inklusive aller Surround-Aufpolierer und Crossmixing-Option: Der Denon ist eine Heimkino-Schaltzentrale der Extraklasse, inklusive HDMI-Sektion (8 Eingänge, 3 Ausgänge) neuester Spezifikation, 8K-Kompatibilität und Upscaling bis hoch auf 8K. Natürlich fehlen auch das Audyssey MultEQ XT32 Lautsprecher-Einmess- und Room EQ-System nicht (Einmessen an bis zu 8 Hörpositionen), der geniale Assistent (reichhaltig bebildert und Hilfetexte, alles via OSD) für die erste Installation und das Heos-Modul sind ebenso vorhanden wie die Kompatibilität zu zahlreichen Hi-Res-Audio-Formaten. Zu allen drei Sprachassitenten (Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri, entsprechender Smart Speaker erforderlich) ist der edle Denon natürlich auch kompatibel. Apple AirPlay 2 und das Roon tested Zertifikat erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. Such in unserem Test begeisterte der 6700H über alle Maßen und bewies audiovisuelle Talente der Extraklasse.

Fazit

Ein Besuch im Nubert-Ladengeschäft in Schwäbisch-Gmünd lohnt sich immer. Um (nach entsprechender Voranmeldung) im Hörstudio die ins Auge gefasste Komponente Probe zu hören, um eine fachkundige Beratung für die optimale Mehrkanal-Lösung zu bekommen oder um das heiß ersehnte Gerät abzuholen und mit nach Hause zu nehmen: Beinahe alles ist möglich.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert, AREA DVD

Datum: 08. Dezember 2021

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Tags: Fachgeschäft