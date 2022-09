SPECIAL: Mehr Informationen zum Nubert nuPro XI-2000RC, dem ersten vollaktiven Decken-/Wandlautsprecher der Schwaben

Nubert hat nun mehr Informationen zum neuen nuPro XI-2000 RC Wand/Deckenlautsprecher mit integriertem Lichtring - wir sahen und hörten einen Protopyen bereits auf der IFA 2022 zusammen mit der nuPro XS-8500 RC Soundbar. Hier waren zwei nuPro XI-2000 RC in die Wand des IFA-Standes verbaut und sorgten für intensives Surround-Feeling beim Einsatz der Soundbar. Nun nennt Nubert zwar keinen konkreten Einführungstermin - nur der Schriftzug "bald verfügbar" ist zu sehen - dafür aber einen konkreten Kaufpreis, und der liegt bei 595 EUR. Wer sich dann entschließt, dieses Nubert-Produkt zu kaufen, erhält es mit CO2-neutralem Versand und 30 Tagen Rückgaberecht.

Dreiwege-Lautsprecher mit Top-Ausstattung: X-Room Calibration und X-Connect Surround

Nubert erklärt zum ersten Decken-/Wand-Aktivlautsprecher des Hauses, dass der dank Dreiwege-Aufbau und daraus resultiertendem hervorragenden Klang für viele flexible, optisch unauffällig integrierte Lösungen die erste Wahl darstellt. Überdies wurde ein Ambiente-Licht eingebaut, welches für eine Grundbeleuchtung sorgt. Die Steuerung erfolgt über Samrt Home Applikationen mit Zigbee 3.0. Er offeriert bis zu 200 Lumen für die passende, harmonische Ambientebeleuchtung in Warmweiß (Lichtfarbe 2.700K). Die Steuerung erfolgt über die Nubert-eigene, Bluetooth LE-basierte X-Remote Control oder, wie eben erwähnt, über Zigbee 3.0 - mit jedem smarten Gateway.

Lautsprecher von hinten

Da der neue Lautsprecher aus Schwäbisch-Gmünd auch zum ebenfalls neuen drahtlosen Funk-Standard X-Connect Surround kompatibel ist, bieten sich vielseitige Verwendungsmöglichkeiten an. So als Zusatzlautsprecher, wie auf der IFA vorgeführt, für die nuPro XS-8500 RC. Aber auch andere Anwendungen sind denkbar. So zum Beispiel die Verwendung im Stereobetrieb im Zusammenspiel mit einem Nubert nuSub. Sehr empfehlenswert ist hier der ebenfalls u nauffällige, aber akustisch extrem starke nuSub XW-800 slim für 585 EUR, den wir auch im Test hatten.

X-Room Calibration

Mit an Bord, typisch für die RC-Modelle aus Nuberts Aktivlautsprecher-Sortiment, ist auch die X-Room Calibration. Diese funktioniert mit dem Mikrofon des Apple iPhones oder, mittels optional erhältlichem XRC Android Interface, auch mit jedem Android-Smartphone. Die X-Room Calibration arbeitet im Bereich von 20 Hz bis 160 Hz und korrigiert in diesem Teil des Frequenzspektrums den Bass um +/- 6dB mittels vollparametrischer EQs. Die hörbare Folge sind ein satter Bass und kaum Anregung des Hörraums. Nubert legte bei der Konzeption des nuPro XI-2000 RC auch Wert auf eine gefällige Optik mit sanften Rundungen, es gibt keine sichtbaren Schrauben.

