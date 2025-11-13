SPECIAL: KEF präsentiert die neuen Einbaulautsprecher Ci5120QLM-THX und Ci3120QLM-THX

Mit den beiden Modellen Ci5120QLM-THX und Ci3120QLM-THX aus der Extreme Home Theatre-Reihe erweitert KEF sein Sortiment an äußerst leistungsstarken Einbaulautsprechern. Fortschrittliche Technologie aus den Premium-Reihen von KEF für eine besonders klare, detailreiche Wiedergabe veredelt die neuen Modelle, die für Anwender konzipiert wurden, die eine performante Mehrkanal-Lösung mit einfacher Installation suchen. Durch die kompakten Abmessungen sind die Einsatzmöglichkeiten beinahe unbegrenzt. Beide Modelle sind ab November 2025 verfügbar. Der Ci5120QLM-THX kommt auf 1.750 € (UVP), der Ci3120QLM-THX auf 1.350 € (UVP).

Ci5120QLM-THX

Ci3120QLM-THX

Besonders wichtiger und für KEF typischer Bestandteil des Konzepts von Ci5120QLM-THX und Ci3120QLM-THX der Uni-Q-Koaxialtreiber der 12. Generation. Das Uni-Q-Chassis agiert als Punktschallquelle, die für eine homogene Klangverteilung und für ein optimales Timing sorgt. Zu den Merkmalen der zwei neuen Modelle gehört auch die Metamaterial-Absorptions-Technologie (MAT). Hinter MAT verbirgt sich eine äußerst komplexe, labyrinthartige Struktur, die 99 % vom unerwünschten Schall von der Rückseite des Hochtöners absorbiert und dadurch eine reinere, detailreichere Darstellung des Hochtonbereichs garantiert.

Sowohl der Ci5120QLM-THX als auch der Ci3120QLM-THX besitzen speziell entwickelte 120-mm-Tieftöner, die eine räumlich dichte Wiedergabe mit sehr geringen Verzerrungen kombinieren und selbst aus einem kompakten Treiber satte, fundierte und erstaunlich tief nach unten reichende Bässe liefern. Der Ci5120QLM-THX verfügt über vier Tieftöner, während der Ci3120QLM-THX zwei Basschassis mitbringt.

Das große Model mit Lautsprechergitter - sehr dezente Optik

Das kleine Modell mit Lautsprechergitter - wirkt minimalistisch und edel

Das Konzept der beiden Neuheiten umfasst auch das flexible Entkopplungschassis von KEF, das unerwünschte Bewegungen des Treiberkorbs herabsetzt und verhindert, dass Vibrationen aus den Mittel- und Hochton-Motorsystemen die Leistungsfähigkeit einschränken. Darüber hinaus schwächt der überarbeitete Hochtöner-Spaltdämpfer Resonanzen effektiv ab und optimiert auf diese Art und Weise die Detailtreue und Klarheit weiter. Das 3-Wege-Systemdesign und die hochwertigen Frequenzweichen sichern eine absolut stimmige Konfiguration jedes Treibers für seine spezifische Aufgabe.

Aufbau des großen Modells

Aufbau des kleineren Modells

Der Ci5120QLM-THX und der Ci3120QLM-THX liefern einen präzisen, dynamischen sowie immersiven Klang und eignen sich damit extrem gut für die Wiedergabe von Filmton – aber auch bei Musik liefern sie eine ausgezeichnete Performance. Die Lautsprechersysteme besitzen verschiedene THX®-Zertifizierungen, da sie die immensen Anforderungen an Ausgangspegel, Frequenzgang, Verzerrung und die Wiedergabe von beeindruckendem Kino-Sound souverän einhalten. Der Ci5120QLM-THX weist die THX Certified Ultra-Zertifizierung auf und eignet sich somit für große Räume, während der Ci3120QLM-THX die THX Certified Select-Zertifizierung erhalten hat und für den Betrieb in mittelgroßen Räume ausgelegt ist.

Wohnraumintegration - Beispiel 1

Wohnraumintegration - Beispiel 2

Neben dem kompromisslos guten Klang zeichnen sich die Modelle Ci5120QLM-THX und Ci3120QLM-THX durch ihr unauffälliges Design aus. Die enorm dünne Blende (UTB) offeriert einen äußerst schmalen sichtbaren Rahmen um den Lautsprecher und steht somit für ein elegantes Erscheinungsbild. Die beiden Neuheiten besitzen eine lackierbare magnetische Metall-Frontblende, die sich nahtlos in die Wand einfügt. Darüber hinaus sind sie IP64-zertifiziert und dadurch spritzwasser- und staubgeschützt – optimal für unterschiedliche Umgebungen.

Lautsprecher mit Gitter

Alles Wichtige in der Übersicht:

Metamaterial-Absorptionstechnologie eliminiert 99 % der hochfrequenten Verzerrungen für einen reinen, natürlichen Klang

100 mm Uni-Q der 12. Generation mit einer 19 mm großen belüfteten Aluminiumkalotte, eingebettet in MAT für außergewöhnliche akustische Präzision

Speziell entwickelte 120 mm Lang-Hub-Tieftöner minimieren Verzerrungen für eine ultratiefe, saubere Tiefton-Wiedergabe. Der Ci5120QLM-THX verfügt über vier Tieftöner, während der Ci3120QLM-THX mit zwei Tieftönern ausgestattet ist.

Das 3-Wege-Systemdesign und die Frequenzweichen ermöglichen die optimale Konfiguration jedes Treibers für seine spezifische Rolle

Ci5120QLM-THX ist THX® Certified Ultra für beeindruckenden Kinoklang in großen Räumen. Ci3120QLM-THX ist THX® Certified Select für beeindruckenden Kinoklang in großen Räumen.

Ultra-Thin Bezel (UTB) ermöglicht eine unauffällige Integration in den Raum

Lackierbare Metall-Frontblenden für eine perfekte Raumintegration

Special: Carsten Rampacher

Fotos: KEF

Datum: 13. November 2025