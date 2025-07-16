SPECIAL: HiFi im Hinterhof führt die besten Sommer Deals 2025 - und wir präsentieren unsere Top 10 daraus

Bei HiFi im Hinterhof gibt es dieses Jahr wieder hochinteressante "Sommer Deals". Zehn besonders verheißungsvolle Offerten stellen wir in diesem Special vor.

Arcam RADIA A15 refurbished

20 Prozent kann derjenige sparen, der sich den eleganten, relativ flach bauenden britischen Vollverstärker nun für 999 EUR anstatt für 1.249 EUR ersteht. "Refurbished" heißt: Ehemalige B-Ware, komplett von Arcam überarbeitet, erneuert und geprüft. Daher ist praktisch kein Unterschied zu Neuware zu erkennen. Der Class A/B-Vollverstärker stemmt 2 x 80 Watt an 8 Ohm und kann auch durchaus anspruchsvollere Boxen beliefern. Neben analogen sowie digitalen kabelgebundenen Anschlussoptionen verfügt der Arcam RADIA A15 auch über Bluetooth mit Qualcomm aptX Adaptive. Weiteres Merkmal des A15 ist die Arcam-typisch hochwertige Phonostufe.

Hegel H120

Hegel H120

Anzeige

Optisch schlicht und edel im skandinavisch-minimalistischen Design, klanglich enorm stark, darüber hinaus extrem langzeitstabil: Den Hegel H120 Stereovollverstärker gibt es bei HiFi im Hinterhof aktuell für 1.999 EUR, der ursprüngliche Preis beläuft sich auf 2.495 EUR. Daher kann man, wenn man jetzt schnell zugreift, satte 20 Prozent sparen. Der auch von uns getestete H120 besitzt eine moderne Streamingsektion, die unter anderem auch Apple AirPlay 2 und Spotify Connect unterstützt. 2 x 75 Watt sowie 6 Digitaleingänge sind weitere Argumente für den "Nordmann". Im Sinne absolut störungsfreier Klangqualität besitzt der H120 kein WLAN-Modul, sondern wird kabelgebunden über die Ethernet RJ45 Schnittstelle ins Netzwerk eingebunden. Für hohe Klangqualität steht die bei Hegel im Haus entwickelte SoundEngine 2, zudem ist für eine exakte Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal ein besonders hochwertiger D/A-Wandler vorhanden.

Mark Levinson No.5805

Wer in die absolute Königsklasse der integrierten Stereoverstärker aufsteigen möchte, hat bei HiFi im Hinterhof nun die einmalige Chance dazu: Den No.5805 als beinahe in Neuzustand versetzte Refurbished-Variante und voller Garantie gibt es für 4.399 EUR. Normalerweise kostet das klangstarke Schmuckstück üppige 10.999 EUR, was einer enorm großen Ersparnis von 60 Prozent entspricht. Im Inneren dominiert ein komplett diskretes, direkt gekoppeltes Schaltungs-Layout mit Doppel-Mono-Aufbau. Die Single Rain-Stufe in Kombination mit einem digital gesteuerten Widerstandsnetzwerk zur absolut exakten Lautstärkeeinstellung sind weitere Merkmale. Die erstklassige, aus selektierten Bauteilen bestehende MM/MC-Phonovorstufe lässt die Herzen der Vinylfans schneller schlagen. Jeder der drei Stereo-Line-Level-Inputs (1 x XLR, 2 x RCA/Cinch) besitzt jeweils eigene, absolut zuverlässige Signalrelais. Der Vollverstärker besitzt natürlich auch digitale Eingänge (koaxial, optisch, AES/EBU, USB Asynchron). Gehen über diese Terminals Signale ein, werden sie im Inneren vom PrecisionLink DAC II auf die analoge Ebene gewandelt. Im Zentrum dieses DACs steht ein hochklassiger ESS Sabre-Chip mit 32-Bit-Verarbeitung. 125 Watt/RMS stehen zwischen 20 Hz und 20 kHz an 8 Ohm bereit. Ein XXL-Ringkerntrafo (500 VA) und vier direkt in der Leiterplatine verbaute Elektrolyt-Kondensatoren (ELKOs) mit jeweils 10.000 Microfarad Kapazität stehen für extreme Leistungsstabilität.

Pro-ject The Classic Evo + 2M Silver

Pro-Ject The Classic Evo

Für 1.099 EUR - das entspricht bei einem Normalpreis von 1.699 EUR einem Minus von 35 Prozent - gibt es den noblen Pro-Ject Plattenspieler The Classic Evo plus dem Pick it 2M Silver Tonabnehmer. Der im klassischen Design gehaltene Plattenspieler mit Riemenantrieb verfügt über eine elektronische Geschwindigkeitsregelung und der Aluminium-Subteller, Präzisionsarbeit mit Hilfe von Diamantschneidewerkzeug, ist ein weiteres Merkmal. Der eigentliche Plattenteller ist ebenfalls mit größtmöglicher Präzision aus einer speziellen Aluminiumlegierung hergestellt. Das Rohr des Tonarms ist als Sandwich-Konstruktion aus Carbon sowie Aluminium ausgeführt. Im Lieferumfang enthalten sind ein Connect it E RCA-Kabel, ein Staubschutzcover, eine Filzmatte, ein Adapter für 7" Singles, ein Rundriemen für 78 U/min sowie ein Netzteil, ein Inbusschlüssel und eine Tonarmwaage.

Anzeige



KEF R11 Meta

Einer der besten Standlautsprecher, die wir jemals getestet haben, ist der KEF R11 Meta. Ausgestattet mit KEFs revolutionärer Meta-Technologie und dem aktuellen Uni-Q-Koaxialtreiber, schwingt sich der überragend verarbeitete, hochelegante Schallwandler zu Höchstleistungen auf. Unter der Box ruht eine solide, optisch attraktive Fu0konstruktion, die dem R11 Meta jederzeit stabilen Halt gibt. Gleich vier Basstreiber mit Hightech-Flachmembranen ermöglichen einen unglaublichen Druck bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen, der aber gleichzeitig mit einem enorm hohen Maß an Präzision verbunden wird. Ab 5.799 EUR ist das Paar jetzt zu haben, das entspricht einem Nachlass von 15 Prozent.

Die nächsten fünf Highlights folgen auf der nächsten Seite.

Anzeige

