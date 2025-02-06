SPECIAL: Canton mit der Reference-Serie auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg

Vergangenes Wochenende fanden im Hotel Le Meredien direkt an der Alster in Hamburg die Norddeutschen HiFi-Tage 2025 statt. Natürlich war auch der deutsche Lautsprecherhersteller Canton vor Ort und brachte zahlreiche Lautsprecher vor allem aus der Top-Serie Reference mit in die Hansestadt.

Reference 9

Es gab zudem eine Vorführung bei Canton, hier waren die beiden Modelle Reference 3 und Reference 7 an Equipment von AVM und Rotel Michi angeschlossen. Zudem stand die Zweiwege-Regalbox Reference 9 als Schnittmodell bereit, sodass man sich vor Ort ein Bild der äußerst hochwertigen Technik machen konnte.

Das Setup vor Ort

Zuspielung mit AVM- und Rotel Michi-Komponenten

Vorführung mit Reference 3 und Reference 7

Hier die Übersicht unserer Berichte zur Canton Reference-Serie (2023)

Kurz zur aktuellen Canton Reference-Serie.

Es handelt sich bei jedem Reference Lautsprecher um High-End-Qualität made in Germany. Das zeigt sich beispielsweise in der exzellenten Gehäuseverarbeitung auf höchstem Niveau. Es stehen insgesamt drei edle Oberflächen zur Wahl, zeitlos-elegante, leicht geschwungene, hochwertige Formgebung. Auf den Rückseiten der Reference Lautsprecher finden sich edle Anschlussterminals (WST-Polklemmen) fürs Lautsprecherkabel/die Bananenstecker sowie solide gemachte Umschalt-Optionen für die Anpassung der Frequenzbereiche.Modernste Membrantechnik mit Black Ceramic Tungsten (BMC) Membranen für Mittel- und Tieftonbereich, Aluminium-Keramik-Oxyd-Hochtöner für optimale Impulstreue bei hohen und höchsten Frequenzen ermöglichen eine gleichermaßen kultivierte wie dynamische Akustik. Der Hersteller vertraut in die kompromisslose Spitzenqualität und gibt 10 Jahre Garantie auf alle passiven Canton Reference-Lautsprecher.

Hochwertige Technik sichtbar gemacht

Hier die einzelnen Modelle inklusive Informationen auf der Canton Website:

Unsere Eindrücke von der Canton Reference-Serie kurz zusammengefasst:

Auch die kompakte Reference 9 kann absolut überzeugen, wie wir im Test feststellten

Cantons Reference-Lautsprecher überzeugen durch das durchdachte Konzept. Dazu gehört die moderne, elegante, dennoch zeitlose und nie aufdringliche Optik. Dank der drei noblen lieferbaren Oberflächen macht sich jeder Reference-Lautsprecher auch im hochwertig arrangierten Wohnambiente sehr gut. Die Verarbeitung erfüllt dabei selbstredend enorme Ansprüche. Das bemerkt man z.B. beim Gehäuse in der Qualität handgeschreinerter Möbel, aber auch an Details wie den überaus hochwertigen Lautsprecherkabel-Anschlussterminals sowie den präzise eingepassten, komplett schwarze Membranen. Aus akustischer Perspektive, das konnten wir auch in Hamburg wieder bemerken, agieren Cantons Reference-Speaker ausgesprochen homogen, kultiviert, zugleich aber ausdrucksstark und dynamisch. Selbst für die kleineren Modelle sind deutlich gehobene Pegel kein Problem, ab der Reference 5 dann ist die Pegelfestigkeit ausgezeichnet, und die beiden großen Modelle Reference 1 und Reference 2 eignen sich perfekt auch für den großen Hörraum.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 06. Februar 2025

