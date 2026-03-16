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"Project A" & "Project B" mit Jackie Chan erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

Nameless Media veröffentlicht "Project A" und "Project B" auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Jackie Chan Action-Filme erscheinen am 20.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Außerdem gibt es auch ein Doppel-Pack mit beiden Filmen im Schuber. Neben der deutschen Kinofassung werden "Project A" auch im 115 Minuten "Extended Taiwanese Cut" und "Project B" in der 107 Minuten-Langfassung präsentiert.

Beide Filme werden voraussichtlich mit DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. Audiokommentare, Making ofs, Interviews und Outtakes geplant.

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