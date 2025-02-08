XXL-SPECIAL: Audio Reference präsentiert Luxus-Anlage mit Komponenten von Wilson Audio, Dan D'Agostino, dCS und Thorens

Auf den Norddeutschen HiF-Tagen am ersten Februarwochenende dieses Jahres gab es auch ganz besondere Arrangements zu bestaunen. Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani, oben im Bild, präsentierte nicht ohne Stolz ein absolutes Highlight dieser Veranstaltung, nämlich eine 2-Kanal-Lösung der Superlative. Komponenten von Wilson Audio, Dan D'Agostino und dCS kamen hier beispielsweise zum Einsatz. Als Plattenspieler der Extraklasse holte man sich einen der besten Vinylexperten der Welt, und zwar vom legendären Hersteler Thorens, dessen CEO Gunter Kürten natürlich auch der Präsentation des Luxus-Equipments beiwohnte.

Wer übrigens den richtigen Händler für den Endkonsumenten Marken wie Wilson Audio, dCS oder Dan D'Agostino betreffend sucht, kann bei Schüring High End in Reinbek vorbeischauen.

Wilson Audio Chronosonic XVX 4 Seasons Sondermodell "Winter"

Im Jahr 2022 kam eine ultimative Limited Edition des legendären Wilson Audio Chronosonic XVX heraus - die 4 Seasons Serie. Eines dieser Paare (Winter Edition in Weiß), die schon jetzt enormen Sammlerwert haben dürften, standen auf den Nordeutschen HiFi-Tagen beim deutschen Vertrieb von Wilson Audio: Audio Reference aus Hamburg ließ es sich nicht nehmen, die zahlreichen Besucher mit diesem akustischen Ausnahme-Talent zu betören. Die Bestückung des modular aufgebauten XXL-Schallwandlers geriet extrem aufwändig: Ein 26,67 cm messender Woofer, dazu noch ein 31,75 cm Woofer, zwei 17,78 cm Mitteltöner, ein 10,16 cm Mitteltöner, ein 2,54 cm Hochtöner und ein 25,4 cm "Rear Firing Tweeter". Dass einer der beiden Ausnahme-Lautsprecher unfassbare 310,71 kg wiegt, dokumentiert den unglaublichen Materialeinsatz.

Hier gehen wir nun detailliert auf den Chronosonic XVX ein, der als "normale Version" mit identischer Technik nach wie vor erhältlich ist und stets auf den neuesten Stand mit aktueller Wilson Audio-Technologie gebracht wird - hier nun die Übersicht.

Alnico (Aluminium, Nickel, Cobalt) QuadraMag-Mitteltöner

Der Hightech-Mitteltöner kombiniert Alnico-Magneten in einer speziellen Geometrie und realisiert so die extrem authentische Abbildung. Nach unzähligen Testläufen und Prototypen konnten die Vorteile der kraftvollen Alnico-Magneten, die eine enorme Auflösung und Dynamik beinhalten, optimal in Einklang gebracht werden. Die ermittelte Kombination wurde im Anschluss genau auf das Gehäuse der Chronosonic XVX abgestimmt. Der hochentwickelte Treiber setzt auf vier separate Magneten, die in einer speziellen Quadratur-Geometrie angeordnet sind, und zwar im Sinne müttergültiger Effizienz und geringster Verzerrungen.

MTMM-Modul

Treiberlayout

Unglaublicher Aufwand und enorme Materialqualität

Mit einem normalen Lautsprecher ist der XVX kaum zu vergleichen

Das obere Modul der Chronosonic XVX wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich. Der Hochtöner befindet sich zwischen zwei relativ kleinen Mitteltönern. Darunter ist ein weiterer, größerer Mitteltöner integriert. Das aufwändige 2-Wege-Mitteltonsystem wurde zuerst für die WAMM entwickelt und der neue QuadraMag-Treiber wird hier mit einer modifizierten Version des 4“-Mitteltöners aus der WAMM kombiniert. Ganz oben befindet sich dann ein zweiter QuadraMag-Mitteltöner und umschließt den Convergent Synergy-Hochtöner der 5. Generation.

Oberer Bereich aus seitlicher Perspektive

Das obere Modul besitzt eine offene Architektur. Das Gantry-System besteht aus X-Material, das mit hochwertigem Aluminium strukturell auf ein höchstmögliches Niveau gebracht wird. Hauptaufgabe der Gantry ist, dem MTMM-System eine maximale Stabilität zu offerieren. Das ist beim hier vorliegenden modular angebauten Lautsprecher besonders wichtig, da die einzelnen Treibergehäuse nicht starr, sondern beweglich sind. Wie bei allen anderen modularen Lautsprechern des Herstellers können die individuellen Einheiten im Sinne einer zeitrichtigen Wiedergabe auf jede Installationssituation hin feinjustiert werden. Das „ausgehöhlte“ Design sieht dabei nicht nur attraktiv aus, sondern agiert auch als Diffusor und steht für geringste Eigengeräusche des Lautsprechergehäuses. Passende Lautsprecherabdeckungen können schnell und einfach magnetisch befestigt und abgenommen werden.

AudioCAPX

Die mit Sorgfalt zum letzten detail entwickelten AudioCapX-WA Kondensatoren kommen in der Frequenzweiche der Chronosonic XVX zum Einsatz. Sie werden im Wilson Audio-Werk in Utah/USA mit geringstmöglichen Fertigungstoleranzen produziert und garantieren so ein Maximum an Qualität. Speziell für den Chronosonic XVX wurde eine proprietärer Kondensator mit Multi-Wicklung zur Serienreife gebracht - der AudioCapX-WA. Die hauseigene Kondensatortechnologie verringert das Grundrauschen deutlich, eine optimierte Detaillierung und noch bessere Auflösung sind die Folge. Sowohl die Kondensatoren als auch die Frequenzweiche werden von Wilson Audio-Mitarbeitern von Hand gewickelt und zusammengebaut.

Coolfall Beleuchtungssystem

Das im Lautsprecher integrierte Beleuchtungssystem sorgt dafür, dass die Aufstellung und das Setup der Chronosonic XVX Lautsprecher hinsichtlich einer perfekten, zeitrichtigen Wiedergabe optimal ablaufen Wilson Audio zog für die Entwicklung die Beleuchtungsexperten des US-Amerikanischen Unternehmens Coolfall zu Rate.

Chronosonic XVX Micrometer

Die präzise Ausrichtung sämtlicher Chassis und Module nahm bei der Entwicklung der WAMM Master Chronosonic verständlicherweise extrem viel Zeit in Anspruch. Dabei wurde das System zur Justierung bis zum möglichen Optimum ausgeschöpft, was den superben Klang der Chronosonic XVX zu einem beträchtlichen Anteil erklärt.

Detailaufnahme Innenleben oberer Bereich 1

Detailaufnahme Innenleben oberer Bereich 2

Zwei der sogenannten Micrometer-Einheiten befinden sich im oberen Array der XVX. Eines für den oberen QuadraMag-Töner sowie den Convergent Synergy-Hochtöner, das andere für den zweiten QuadraMag- und 4“-Mitteltöner. Mit besagten Vorrichtungen kann die Chronosonic XVX in unfassbarer Präzision (Zwei Millionstel einer Sekunde) hinsichtlich der Zeitrichtigkeit ausgerichtet und auf nahezu jeden Raum perfekt angepasst werden. Der spezielle Ansatz wirkt sich in einem dynamischen und harmonischen Ausdruck, einer räumlichen Auflösung, feinster Nuancierung und der völligen Abwesenheit von unerwünschten Geräuschen in einer Maßstäbe setzenden akustischen Performance aus.

Convergent Synergy Mk.5-Hochtöner

Hochtöner

Bei der Chronosonic XVX wurde der Wilson Audio Convergent Synergy-Hochtöner weiterentwickelt und arbeitet mit dem QuadraMag-Mitteltöner nahtlos zusammen. Die Kohärenz, Musikalität und der Esprit der Kombination setzt neue Maßstäbe bei der Wiedergabe von Mitten und Höhen.

Regelbarer hinterer Hochtöner

Der nach hinten abstrahlende Ambience-Hochtöner ist auch ein Convergent Synergy-Treiber Mk.5. Erstmals kann der nach hinten abstrahlende Tweeter von 0dB bis -37dB justiert werden, um auch hier die optimale Anpassungsfähigkeit für jede Installationsumgebung zu garantieren.

Tieftöner der Extraklasse

Basstreiber

Ursprünglich hat Wilson Audio die beiden 10“- und 12“-Tieftöner für die WAMM Master Chronosonic zur Serienreife gebracht. Beide Komponenten wurden von Beginn an für die gemeinsame Basswiedergabe konzipiert und sind sorgsam auf hohe Geschwindigkeit und absolute Souveränität getrimmt. Die Treiber sitzen in einem Volumen-optimierten Gehäuse mit geringstmöglicher Resonanzentwicklung. Überragender Tiefgang, die komplette Kontrolle in jeder Situation und höchst exakte Arbeit sind das Ergebnis, das aus akustischer Sicht lediglich von der WAMM Master Chronosonic übertroffen wird.

XLF-Port

Die enorme Anpassungsfähigkeit an jede räumliche Umgebung ist ein zentrales Element in der Denkweise von Wilson Audio. Das betrifft nicht ausschließlich das perfekte Time-Alignment, sondern ebenso den kritischen Bassbereich. Aufgrund des Cross-Load Flow (XLF)-Ports ist der Anwender in der Lage, zu entscheiden, ob die Bassreflexöffnung nach vorne oder nach hinten abstrahlen soll. In der Ausgangsposition ab Werk befindet sich die Öffnung beim Chronosonic XVX hinten, der vordere Port ist verschlossen. In Räumen, in denen eine Öffnung nach hinten zu einem zu deutlich betonten und umexakten Bassbereich führt, ist es möglich, die Platte mit wenigen Handgriffen zu öffnen und statt an der Front an der Rückseite anbringen.

Mit größtmöglicher Passion und Sorgfalt entwickeltes Gehäuse für beste Grundvoraussetzungen

Der ganze Lautsprecher besteht aus Hightech-Materialien, die exklusiv von und für Wilson Audio entwickelt wurden

Wilson Audio setzt bei der Chronosonic XVX, wie auch beim limitierten Flaggschiff-Lautsprecher WAMM Master Chronosonic, auf einen Verbund aus X-Material und S-Material sowie Aluminium höchster Güteklasse für ein perfektes, rigides, ultrastabiles Gehäuse ohne nennenswerte Eigengeräuschentwicklung. Die hoch spezialisierten, Wilson Audio-exklusiven Materalien sind ein Grund für die außergewähnliche Leistungsstärke der US-amerikanischen Lautsprecher.

Weitere Spezialitäten

Das Gehäuse der Frequenzweiche ist bei der XVX aus Carbonfaser hergestellt. Zudem gibt es von Wilson selbst designte Kabelschuhe, perfekt passend zu den sehr hochwertigen Lautsprecherterminals für perfekte Verbindungsstabilität. Tuning- und Schutzwiderstände sind in einer leicht erreichbaren Position auf der Rückseite des Gehäuses untergebracht. Für den Tausch eines Widerstands wird kein Werkzeug benötigt. Die Glasabdeckung nimmt man einfach ab und die entfernt die Widerstände von den Kühlkörpern.

