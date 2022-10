SPECIAL: Advance Paris präsentiert vier neue HiFi-Komponenten: 2 x CD-Player, 1 x All-In-One und 1 x Vollverstärker

Advance Paris präsentiert vier neue HiFi-Komponenten. Neben dem All-In-Ine-Device MyConnect 250 und dem Vollverstärker A12 Classic, die wir im weiteren Verlauf des Berichtes vorstellen, befinden sich auch die beiden neuen CD-Spieler X-CD9 und X-CD7 darunter. In Kurzform sollen sich die Disc-Experten durch zuverlässige Laufwerke mit geringer Geräuschentwicklung, einen sorgfältigen audiophilen Aufbau, eine erstklassige Stromversorgung, eine umfangreiche Anschlussbestückung und durch eine exzellente D/A-Wandlung auszeichnen.

X-CD7

X-CD9

Wenden wir uns den beiden Neuerscheinungen nun genauer zu.

Auch, wenn Plattenspieler boomen und ständig neue Vinylliebhaber hinzukommen: Nach wie vor gibt es viele CD-Liebhaber, die nach einer adäquaten Wiedergabemöglichkeit für die geschätzte Sammlung der Silberlinge suchen. Advance Paris möchte sich da gewinnbringend beteiligen: X-CD7 und X-CD9 erfüllen souverän auch hohe Ansprüche. Beide Modelle besitzen einen hochwertigen Ringkern-Transformator, der X-CD9 verfügt zudem noch über Röhren in der Vorstufen-Sektion, die für ein homogenes, angenehmes und zugleich facettenreiches Klangbild sorgen.

X-CD7 von hinten

X-CD9 von hinten

Neben dem Design mit hohem Wiedererkennungswert punkten die beiden neuen CD-Spieler mit einer umfangreiche Anschlussbestückung. Cinch, XLR sowie ein optischer und ein koaxialer Digitalausgang in bester Verarbeitungsqualität und mit entsprechend hoher Kontaktsicherheit sind auf der Rückseite untergebracht.

Auch dann, wenn man die hochwertigen CD-Player analog mit einem entsprechenden Verstärker verbindet, ist die Klangqualität exzellent. Das liegt an den äußerst exakten D/A-Wandlern, die im Inneren von X-CD7 und X-CD9 arbeiten und das Signal in erstklassiger Qualität von der digitalen in die analoge Ebene konvertieren.

X-CD9

X-CD7

Für den sorgfältigen Aufbau und die hochwertigen Baugruppen sind die Kaufpreise sehr fair. Der X-CD9 kommt auf 790 EUR; der X-CD7 auf 590 EUR. Beide Modelle sind ab Ende Oktober im Handel erhältlich.

