PREVIEW: Samsung 4K Neo QLED-TV QN90D in 55 Zoll - ausgezeichneter Smart TV für Alltag und Filmvergnügen?

Der Samsung Neo QLED TV QN90D ist bei uns in der Redaktion in der beliebten Größe 55 Zoll zu Gast. Er weist ein modernes, sehr helles sowie kontrastreiches Panel und eine präzise agierende Hintergrundbeleuchtung auf. Da wir den QN95D, allerdings in 65 Zoll, bereits im Test hatten, gehen wir zunächst auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten ein.

Wichtige Unterschiede zwischen QN95D und QN90D in 55 Zoll:

QN95D

Preis in 55 Zoll: 1.669 EUR für den QN90D, 2.429 EUR für den QN95D (Quelle: Samsung Website, Marktpreise können variieren)

QN95: Lieferbar in 55, 65, 75 und 85 Zoll, QN90D: Lieferbar in 43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll

QN95D: 4.2.2 Soundsystem mit 70 Watt, QN90D: 4.2.2 Lautsprechersystem mit 60 Watt

Wichtige Gemeinsamkeiten zwischen QN95D und QN90D in 55 Zoll

Samsung Smart Hub

Beide Smart-TVs laufen unter Samsungs eigenem TIZEN-Betriebssystem, inklusive Samsung Smart Hub & Samsung Gaming Hub

Erstinstallation über Smartphone oder Fernbedienung

Einfache, recht zügig ablaufende Erstinstallation, wahlweise mittels OSD und Fernbedienung oder aber mittels Smartphone

Umfassender Streaming-Content im "Made For Germany" Programm, zudem Samsung TV+ mit einer Vielzahl kostenloser Kanäle

Praktische Antireflexbeschichtung des Displays, beträchtlicher praktischer Nutzen, da man auch bei deutlichem externem Lichteinfall viele Inhalte nahezu ohne Einschränkungen betrachten kann

Unterstützung von HDR10+ Adaptive und von Dolby Atmos, keine Unterstützung von Dolby Vision

Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor mit 20 neuronalen Netzwerken

4K AI Upscaling für hervorragende Darstellung auch niedriger auflösender Quellinhalte

Neo Quantum HDR+

Filmmaker Mode

Adaptive Picture Mode, Eye Comfort-Modus

PANTONE-zertifiziert - damit ist eine akkurate darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen möglich.

Real Depth Enhancer Pro: Objekte in den vorderen Bildebenen werden nachgeschärft, während in den hinteren Bildebenen nichts verändert wird. Dadurch erscheint das Bild besonders tief und plastisch.

Object Tracking Sound+

Q Symphony

Active Voice Amplifier für beste Verständlichkeit von Stimmen unter allen Bedingungen

Motion Xcelerator 144 Hz - perfekt fürs Gaming

AI Auto Game Mode und Game Bar, Dynamic Black EQ

Kompatibel zu FreeSync Premium Pro

Kompakte Smart Remote mit Solarpanel hinten

Philips Hue Sync

Twin TV-Tuner (2 x DVB-C, DVB-Ts, DVB-S2)

Anschlüsse beim QN90D

4 x HDMI, unter anderem mit eARC, ALLM, VRR

2 x USB

Verarbeitung

Dünner Rahmen, hier oben links

Detail an der Rückseite mit sichtbarer Oberflächenstruktur

Der QN90D ist überall gleich tief

Standfuß vorne

Standfuß und Kabelführung hinten

Rückseite gesamt

Der Samsung QN90D sieht sehr elegant aus und verfügt über einen sehr schmalen, sauber verarbeiteten Rahmen, Das Design des recht klein wirkenden Standfußes passt tadellos zum Hauptgerät. Obwohl beim QN90D Lautsprechersystem und Anschlüsse im Fernseher verstaut werden mussten, ist der QN90D trotzdem überall gleich tief - oder besser gleich flach. Das ist perfekt für die Wandmontage.

Praktische smarte Fernbedienung

Rückseite mit Solarpanel

Im Lieferumfang befindet sich eine sehr kompakte, smarte Fernbedienung, die ausgezeichnet in der Hand liegt und dank eines Solarpanels auf der Rückseite hinsichtlich der Stromversorgung autark ist. Dadurch, dass keine Batterien benötigt werden, schon Samsung auch die Umwelt.

