PREVIEW: ELAC Dreiwege-Standlautsprecher Vela FS 409.2 - Kieler Glanz & Ästhetik

Mit dem beeindruckenden 3,5 Wege-Standlautsprecher Vela FS 409.2 haben wir das aktuelle Vela-Flaggschiff mit dem hochentwickelten JET 6-Bändchenhochtöner genauer unter die Lupe nehmen können. Der Paarpreis des in hochglänzendem Schwarz, hochglänzendem Weiß oder in hochglänzendem Nussbaum lieferbaren Edel-Schallwandlers beträgt 6.798 EUR, wobei die Nussbaum-Variante mit 6.998 EUR 200 EUR teurer ist.

Zum JET 6 Hochtöner

JET6

Er ist das Resultat aus Elac-typischen, mittlerweile patentierten Ideen und größtmöglicher Liebe zum Detail bei der Suche nach feinsten musikalischen Details. So wird im JET 6 das Prinzip der ungleichen bewegten Massen angewendet, das Effekte, die aus Resonanzen resultieren und das akustische Vergnügen empfindlich schmälern können, auf ein absolutes Minimum reduziert. Die Wiedergabequalität steigt dadurch hörbar. Darüber hinaus setzt die für JET 6 neu entwickelte, charakteristische Geometrie der Frontplatte in dem Bereich an, in dem die Fähigkeiten des menschlichen Ohres zur Wahrnehmung diskreter Frequenzen im Grenzbereich liegen. Akustische Signale im Hörbereich mit exzellenter Präzision und in kompromisslos hoher Auflösung darzustellen, ist die Mission des JET 6. Das spezielle Merkmal des JET 6, einen bis in den Ultraschallbereich linearen Amplitudengang aufzuweisen, ist die elementar wichtige Eigenschaft fürs Erreichen der anspruchsvollen Ziele. ELAC lässt es sich nicht nehmen, dieses Aushängeschild norddeutscher Lautsprechertechnologie in Kiel zu fertigen.

Zur restlichen Bestückung

AS-XR-Konus

Natürlich soll der Vela FS 409.2 Bassreflex-Standlautsprecher auch im Mittel- und Tieftonbeereich Akzente setzen. Für eine druckvolle und zugleich präzise Bass-Präsentation verantwortlich zeichnen sich zwei jeweils 180 mm messende Treiber mit der für ELAC tyüischen AS-XR-Konusmembran, die an ihrer diamantartigen Oberflächenstruktur sofort zu erkennen ist. Für eine saubere und facettenreiche Mitteltondarstellung setzt die Kieler Manufaktur auf einen 150 mm Mitteltöner mit AS-XR-Konus. Bei den AS-XR-Membranen wird schwarz eloxiertes Aluminium als Material verwendet, das leicht und zugleich steif sowie sehr belastbar ist. Dadurch ist die Vlea FS 409.2 in der Lage, auch bei hohen Pegeln souverän zu agieren. Die Membran kommt ohne die sonst übliche Dustcap aus und ist aus einem Stück gefertigt.

Die Daten

Stattliche Abmessungen bei gleichzeitig maximaler Ästhetik: Das ist die Vela FS 409.2

Die größte Vela-Standbox liefert einen Frequenzgang von 28 Hz bis hoch auf 50 kHz und beweist einen guten, aber nicht überdurchschnittlichen Wirkungsgrad von 89 dB (1W/2,83V) auf. ELAC rät zu Verstärkerleistungen zwischen 40 und satten 450 Watt pro Kanal. Man kann den eleganten Lautsprecher an Verstärkern von 4 bis 8 Ohm verwenden.

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Die Verarbeitung

Feinstes Finish

Die Bi-Wiring-Terminals

was soll man dazu noch sagen - nahe an der Perfektion, wie wir es von ELACs Vela-Boxen her schon immer kennen. Herausragende Beschichtung mit schwarzem Hochglanzlack, keinerlei Einschlüsse im Lack, eine enorme Tiefenwirkung, auch an den Kanten des Gehäuses ist die Verarbeitung makellos. Extrem edel gestalteter Sockel, hinten finden sich langlebdige, große und nobel daherkommende Lautsprecherkabel-Anschlussterminals. Das Unibody-Gehäuse ist massiv verarbeitet, rund um den Gehäusedeckel ist eine Zierleiste eingelassen, die den Gesamteindruck noch positiv steigern kann. Die Membranen wurden mit sichtbaren Schrauben in die Schallwand integriert.

Der Klang

Klanglich eine Macht

Nun stellt sich die Frage: Wird die Vela FS 409,2 den hohen akustischen Ansprüchen des Hauses ELAC gerecht?

Wir beginnen unsere Testreihen mit der 2023er Remaster-Version des Klassikers "West End Girls". Hier, so befinden wir, ist die Remaster-Version wirklich gelungen. Deutlich mehr Feinheiten, freier aufspielender Hochtonbereich, die Stimme hebt sich besser vom instrumentalen Background ab - und die Vela FS 409.2 ist in der Lage, die akustischen Pluspunkte eindrucksvoll zu demonstrieren. Mit viel Substanz, enormer Leichtigkeit, fein wie auch grob überzeugender Dynamik und mit einer extrem guten Pegelfestigkeit macht sich der Schallwandler aus der Hauptstadt Schleswig-Holsteins bei uns beliebt.

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Klang-Elite, von der Seite aus betrachtet

Weiter geht es mit "Resonance" von Boris Blank. Hierbei handelt es sich um einen Titel, der idealerweise von einem dicken Dolby Atmos-Setup präsentiert werden sollte. Oder - von der Vela FS 409.2! Die maritime Schönheit gibt hier mit Erfolg ihr Bestes und beeindruckt uns mit der in Tiefe sowie Weite überragenden Darstellung. Alle Strukturen ertönen sehr gut ausbalanciert, und auch kleine dynamische Unterschiede werden impulstreu umgesetzt. Der frische, aber nie aufdringliche Hochtonbereich spricht ebenfalls für ELACs 3,5-Wege-Bassreflex-Lautsprecher. Alle akustischen Elemente lösen sich sauber von den Chassis und verteilen sich exakt ausbalanciert im Hörraum.

Nun wenden wir uns der 2022er Remaster-Version des Klassikers "Killer" von Seal zu. Schon das Intro wird sehr vielschichtig zur Geltung gebracht, der ganze Aufbau mit den vielen Einzelheiten und mit den vokalen Elementen wirkt authentisch, und als dann plötzlich ein deutlicher Dynamiksprung kommt, sind wir sofort mitten im Geschehen. Die einzelnen Effekte sind prägnant strukturiert, ohne Schärfe einzubringen. Seals charakteristische Stimme ertönt auf den Punkt genau - auch, wenn die FS 409.2 gewiss nicht preiswert ist, so agiert sie selbst für diese Liga hervorragend, was die Genauigkeit, aber auch die gesamte Souveränität angeht.

Beim Trance-Klassiker "Communication" der niederländischen Legende Armin van Buuren beweisen die beiden Vela FS 409.2 erneut kompromisslose Stärke und feuern die harten Bässe regelrecht in den großen, deutlich über 40 Quadratmeter messenden Hörraum. Mit enormer Dynamik und dem Gefühl für ein realistisches Feeling nehmen sich die Standlautsprecher dem Track mit sehr großer Sorgfalt erfolgreich an. Sehr lebendig, tonal auch bei hohen Lautstärken noch wunderbar hörbar, haben wir es hier, so zumindest stellen es die bisherigen Testreihen dar, mit echten Champions aus dem hohen Norden Deutschlands zu tun.

Das erste Fazit

Die ELAC Vela FS 409.2 ist eine Box, die alle Sinne anspricht. Sie sieht extrem attraktiv aus, die hochglänzende Oberfläche fühlt sich edel an, die Massivität der Konstruktion weckt Vertrauen in eine lange, glückliche Beziehung und die Akustik des schlanken, großen Standlautsprechers ist schlichtweg famos. Die Vela FS 409.2 hat mit unterschiedlichen Musikstilen keinerlei Berührungsängste, spielt immer souverän und authentisch auf. Selbst bei enorm hohem Pegel behält sie ihre besonnene Art und Weise, nie wird sie harsch oder schrill.

Preview Carsten Rampacher

Fotos: Oksana Fritz

Datum: 16. Dezember 2024