PREVIEW: Canton Reference Center und Canton Reference Sub- Hochleistungskomponenten für den Mehrkanaleinsatz

Die Canton Reference-Baureihe umfasst nicht nur hervorragende Stand- und Regallautsprecher. Für den Mehrkanal-Liebhaber, der enorme Anforderungen an sein Lautsprecher-Equipment stellt, finden sich auch der Reference Center (2.700 EUR) und der Reference Sub (3.500 EUR) im Portfolio. Wie sich diese beiden Komponenten schlagen, schildern wir in diesem Bericht.

Canton Reference Sub für 3.500 EUR

Canton Reference Center (2.700 EUR) plus Standfuß (499 EUR)

Wenden wir uns zuerst dem Canton Reference Sub zu.

Canton Reference Sub

Der Canton Reference Sub ist als aktiver Frontfire-Subwoofer mit zusätzlicher Passivmambran (308 mm, auf der Geräteunterseite) ausgeführt. Er bietet einen hoch belastbaren 308 mm Aluminium-Keramik-Wolfram-Treiber (BCT-Membran) und satte 750 Watt Musikleistung (500 Watt Nennleistung), erzeugt von einer effizient arbeitenden digitalen Endstufe.

308 mm messende Membran

Er ist 48 cm breit, 59 cm hoch und 53 cm tief. Satte 37 Kilogramm Gewicht dokumentieren, dass Baugruppen und Verarbeitung auf hohem Level sind. Canton sieht den Reference Sub als idealen Spielpartner für Musik und Filmton. Mit einer unteren Grenzfrequenz von 18 Hz macht der Reference Sub auch bei Mammutaufgaben im Bassbereich einen sehr guten Job.

Hochwertiges Finish

12 Lackschichten werden aufgetragen und sorgfältig auf Hochglanz poliert

Das eingebaute DSP sowie die schaltbare Room Compension-Te hnologie sorgen für ein erstklassiges Leistungsprofil. Natürlich können Pegel, Übergangsfrequenz und Phase stufenlos angepasst werden. Ebenso vorhanden ist eine Ein- und Ausschaltautomatik. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung weiß der aktive Basslautsprecher schon dann zu überzeugen, wenn er noch keinen Ton von sich gegeben hat. Die im Falle unseres Testgerätes hochglanzschwarze Oberfläche weist eine enorme Tiefenwirkung und keinerlei Einschlüsse auf.

Detail an der Sicke

Rückseite

Durchs aufwändige, mehrschichtigie Lackierverfahren garantieren die Hessen eine überragende Qualität. Die sanft geschwungene Linienführung des Gehäuses wirkt äußerst elegant, gekonnt wird die Formensprache der anderen Reference-Lautsprecher aufgenommen. Das Anschlussfeld hinten, auf dessen anderer Seite die Elektronik untergebracht ist, wurde präzise eingepasst, und auch die ganzen Anschlüsse sitzen fest und exakt.

Canton Reference Center

Der Reference Center präsentiert sich nobel

Der Canton Reference Center präsentiert sich, wie auch der Reference Sub, in makellosem Finish - zusätzlich zur hochglanzschwarzen Variante, die wir verwendet haben, gibt es, ebenso wie beim Reference Sub, auch noch eine Version in Weiß Seidenmatt.

Gekonnt wird, hier aus seitlicher Perspektive, die für Cantons Reference Lautsprecher typische Formensprache umgesetzt

Bei unserer schwarz-hochglänzenden Version wird der Lack in 12 Schichten aufgetragen und sorgfältig auf Hochglanz poliert. Er ist 70 cm breit, 29 cm hoch und 43 cm tief (inklusive Sockelkonstruktion). Die maximal mögliche Musikbelastbarkeit liegt bei 230 Watt (Nennbelastbarkeit 130 Watt). Der Center passt von seiner optischen Gestaltung her perfekt zum Rest der Reference-Lautsprecherkomponenten. Sanft gerundete Formen umspielen den 26 kg wiegenden Centerlautsprecher.

174 mm BCT-Chassis

Exzellente Terminals (rechts), zusätzlich Pegelanpassung für Hoch- und Mitteltonbereich

Er ist als Dreiwege-Bassreflexsystem ausgeführt und besitzt Tief- und Mitteltonmembranen mit Black Keramik-Wolfram-Technologie. Der Center arbeitet als Dreikammer-Konstruktiuon mit Bass-Guide, und rund um die Chassis (Mitteltöner und Tieftöner: Jeweils 174 mm messend) sind Adapterringe aus POM (Polyoxymethylen) montiert. Sie haben die Aufgabe, die Schallabstrahlung zu optimieren. Der BC-Hochtöner mit Aluminium Oxyd Keramik-Membran steckt auch in den anderen passiven Reference Lautsprechern und misst 25 mm.

Hochwertiger Center für 2.700 EUR

Auf der Rückseite montiert sind die WBT nextgen-Schraub-Anschlussterminals, und mittels Cantons hauseigener RC-Technologie kann man den Hochtonbereich sowie den Mitteltonbereich in 1,5 dB-Schritten anpassen, um unter allen akustischen Voraussetzungen einen sehr guten Klang zu ermöglichen. Der Refefence Center gibt Frequenzen zwischen 25 Hz und 40 kHz wieder, durch diesen erweiterten Frequenzbereich eignet er sich auch für HiRes-Audio-Mehrkanal-Material ausgezeichnet.

Equipment

Canton Smart Amp 5.1 v2

Reference 5 und Reference Sub

Reference 9 hinten

Übernahmefrequenz 80 Hz

Klang

Bei einem Ausschnitt aus "Everest" begeistert der Reference Sub mit einem sehr kraftvollen Fundament und einem enormer Tiefgang. Stets offeriert er ein hervorragendes Volumen und pinkktet mit einem sehr schnellen Aufbau der Basseffekte trotz recht großer Membran. Der Reference Center fügt sich vorn nahtlos zwischen die beiden Reference 5 Standlautsprecher ein und beeindruckt mit seinem breiten, zugleich präzisen Abstrahlwinkel. Alle Tonanteile, die er wiedergibt, Stimmen, Effekte etc., wirken sehr realistisch und kommen außergewöhnlich dynamisch zur Geltung. Sehr facettenreich und impulstreu baut der Reference Center sämtliche akustisc he Kulissen auf, dabei gefällt uns, wie souverän er auch noch bei hohem Pegel agiert. Der Reference Center wirkt nicht zu groß, gleichzeitig ist er aber auch nicht so kompakt, dass es bei anspruchsvollen Sequenzen gleich Probleme wegen eines zu geringen Gehäusevolumens geben könnte.

Beim zweiten Film-Ausschnitt, diesmal aus "Game Of Thrones", bietet der aktive Subwoofer direkt ab Beginn ein subtiles tieffrequentes Fundament, sodass man den Bass sozusagen jede Sekunde "fühlt". Stets ist der Sub präsent, aber bei korrekter Einpegelung nicht zu dominant - das heißt, auch die anderen Komponenten können sich voll entfalten. Verschiedene, auch weniger massive Bassgefüge werden akkurat präsentiert. Wuchtig und exakt agiert der Reference Sub beim Music Score und beim Einschlag der Pfeile mit den großen Explosionen. Der Reference Center gliedert sich auch hier wieder hervorragend in die Front-Effektkulisse ein. Was uns auffällt, ist die sehr plastische Ausgestaltung der akustischen Anteile, die er übernimmt. Der Klang löst sich sehr gut vom Lautsprecher und verteilt sich korrekt ausbalanciert im Hörraum. Störende tonale Verfärbungen sind dem hochwertigen Center fremd, er agiert grundsätzlich akustisch ausgewogen, klar und natürlich.

Der dritte Ausschnitt kommt vom Film "In the Heart of the Sea", und auch hier haben wir praktisch nur Positives zu berichten: Direkt von Beginn gibt der Reference Subwoofer das hohe Maß an Action auf dem LFE-Kanal hervorragend wieder. Er spricht auch bei diesem Klangbeispiel sehr schnell an und kann sich auch hier wieder durch die exzellente Mischung aus Kraft und Präzision in Szene setzen. Die Endstufe mit 750 Watt Musikleistung zieht auch bei hohem Grundpegel gnadenlos durch, wenn zusätzliche Effekt-Spitzen auftreten, und 308 mm Membran, die aktiv angeschlossen ist, setzt alle Impulse direkt und gelassen um. Die Mischung aus der beachtlichen Membrangröße und dem offensichtlich großen Hub sorgt für eine Maßstäbe setzende Belastbarkeit. Auch bei großer Lautstärke ist der aktive Subwoofer noch in der Lage, verschiedene, parallel stattfindende tieffrequente Ereignisse auseinander zu differenzieren. Die Differenzierung gelingt auch dem Center erstaunlich gut, der auch für größere Hörräume noch absolut ausreichende Abmessungen besitzt, wie wir es schon zu Beginn unserer Höreindrücke geschrieben haben. Erst dann, wenn wir wirklich über Lokalitäten reden, die mehr als 40 Quadratmeter messen, und dort mit hohem Pegel dauerhaft gearbeitet wird, bringt man den Reference Center an seine Belastungsgrenze. Da Canton auch wirklich große Reference-Boxen wie die Reference 1 und die Reference 2 im Programm führt, wäre es vielleicht eine Überlegung wert, noch einen größeren Reference-Center der Preisklasse um 6.000 EUR/Stück ins Programm aufzunehmen.

Erstes Fazit

Reference Center

Reference Sub

Canton bietet in der Reference-Lautsprecherserie nicht nur verschiedene edle Standlautsprecher sowie ein akustisch exzellentes Paar Regallautsprecher, sondern in Form von Reference Center und Reference Sub auch die richtigen Komponenten für den Aufbau eines Mehrkanal-Setups. Beide Modelle überzeugen in den Testreihen bereits optisch. Die Verarbeitungs- und Materialqualität ist hervorragend, und dasselbe gilt auch für die technische Umsetzung. Hochentwickelte Chassis und moderne Technologien zeichnen sowohl den Reference Sub als auch den Referende Center aus. Für das bereits erwähnte hochwertige Finish und die aufwändige Technik können die Preise für beide Komponenten ohne Zweifel als äußerst fair bezeichnet werden. Klanglich werden sehr hohe Ansprüche souverän erfüllt. Der Reference Sub punktet mit seinem überragenden Tiefgang, dem hohen Maß an Präzision und dem exzellenten Nachdruck. Der Reference Center liefert eine nahtlose Eingliederung in die Front-Klangkulisse sowie einen plastischen und dynamischen Sound.

Preview und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 25. März 2025