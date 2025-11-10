Mitteldeutsche HiFi-Tage: Live-Fotos von der KEF Coda W für 899 EUR Setpreis

10.11.2025 (Carsten Rampacher)

Kef Hegel Mdht 2025 Coda W Front Einzeln

Im Rahmen der Mitteldeutschen HiFi-Tage hatten wir die Möglichkeit, endlich Live-Bilder vom neuen Bluetooth-Lautsprecherensemble Coda W für 899 EUR zu schießen. Das kabellose Lautsprecherset (gut, Netzkabel werden noch benötigt, ansonsten stört aber keine Kabelverbindung zwischen den Boxen) ist in fünf eleganten Farben lieferbar, unsere Modelle auf den Bildern waren in Moss Green gehalten, das Paar Coda W in der Vorführung in Nickel Grey.

Hier geht es zum Coda W-System direkt bei KEF

Merkmale des Coda W-Sets beinhalten einen Uni-Q-Treiber der 12. Generation, Bluetooth 5.4 aptX Adaptive, aptX Lossless, die KEF-eigene Music Integrity Engine, einen praktischen Phono-Eingang für den Betrieb zusammen mit einem Plattenspieler (Phono MM) sowie einen USB Typ C-Eingang, einen AUX-Eingang und einen Subwoofer-Ausgang.

Kef Hegel Mdht 2025 Coda W Front Rueck

Coda W, Vorder- und Rückseite (Rückseite vom Master-Lautsprecher)

Kef Hegel Mdht 2025 Coda W Anschluesse

Anschlüsse sind reichlich vorhanden, auch HDMI und ein Subwoofer Pre-Out gehören dazu

Kef Hegel Mdht 2025 Coda W Front Oben

Uni-Q-Treiber

Kef Hegel Mdht 2025 Coda W Bedienelemente

Bedienelemente oben

Die Systemleistung liegt bei ordentlichen 200 Watt, beide Lautsprecher verfügen über jeweils eigene Verstärker. Klanglich waren wir und auch die Zuhörer auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen sehr beeindruckt von der enormen Leistungsfähigkeit der Coda W-Lautsprecher. Enorm kraftvoll, zugleich aber auch feinsinnig und detailreich, nahmen sie sich jeder Wiedergabe-Herausforderung an. 

Kef Hegel Mdht 2025 Aufbau Gesamt Coda Ls50meta Ls60

Vorführung bei KEF

Kef Hegel Mdht 2025 Coda W Ls50meta Ls70

KEFs exklusive Lautsprecher-Konzepte: Coda W (links), LS50 Meta (passiv, Mitte) und LS60 (aktiv, rechts)

Kef Hegel Mdht 2025 H150 At Plattenspieler 2

Hegel H150

Zudem führte KEF noch mit dem von uns getesteten, äußerst performanten Hegel H150, einem brandneuen Streaming-Verstärker für 2.995 EUR (wahlweise in weiß oder schwarz lieferbar) an der KEF LS50 Meta vor. Auch die vollaktive System-Kombination  LS60 stand bereit. 

Hier noch die Links zu den Produkten und den Tests:

