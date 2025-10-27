TEST: Hegel H150 - moderner, edler Streamingvollverstärker aus Norwegen

Der Hegel H150, erst vor kurzem präsentierter Streaming-Vollverstärker, hat aus Norwegen den Weg ins beschauliche Oberfranken in unsere Redaktionsräume gefunden. Es handelt sich beim Testgerät um einen All-In One Streaming-Vollverstärker, der in einer weißen oder schwarzen Farbvariante für einen Kaufpreis von 2.995 EUR im ausgewählten Fachhandel erhältlich ist. Der Vollverstärker aus dem Hause Hegel verfügt über die moderne Streaming-Plattform und die passende Steuerungs-App (Hegel Control) wie auch die Spitzenmodelle H400 und H600 und bietet darüber hinaus einen leistungsstarken integrierten MM-Phono-Vorverstärker. Zum ersten Mal in einem Hegel All-In-One-Verstärker ist auch einen USB-Laufwerkseingang vorhanden, über den man eine Solid-State- oder herkömmliche Festplatte direkt an den Verstärker anschließen kann.

Der Hegel H150 bietet Unterstützung für eine Vielzahl von Streaming-Möglichkeiten: Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Google Cast™ Apple AirPlay und UPnP sind integriert. Die Liste wird ständig erweitert, und automatische Firmware-Updates halten den H150 auf dem neuesten Stand, sobald neue Dienste verfügbar sind.

Liebevoll hat der H150 von Hegel den Spitznamen „Prodigy“ (Wunderkind) erhalten, da er zwar eher ein Einstiegsmodell zur Hegel-Welt darstellt, aber eine Leistung und Vielseitigkeit bietet, die normalerweise weitaus teureren Modellen vorbehalten ist - so die Norweger. Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem hochentwickelten Verstärkermodul ist der H150 eine vollumfängliche All-in-One-Musiklösung. Er fügt sich nahtlos in viele Hörräume ein und kann zahlreiche Lautsprecher souverän ansteuern.

Sauber einlassen in die Aluminiumfrontplatte, das mittig platzierte OLED-Display

Der Hegel H150 ist ein Verstärker im klassischen HiFi-Rastermaß. Durch die kompakten Abmessungen von 43 cm Breite, einer Höhe von 8 cm und einer Tiefe von 35 cm lässt er sich problemlos auf oder in den meisten Regalen und HiFi-Racks unterbringen. Verarbeitungstechnisch punktet der Streaming-Vollverstärker mit einer äußert robusten Konstruktion. Diese umfasst eine massive, präzisionsgefräste Aluminiumfrontplatte und Bedienregler sowie eine Stahlabdeckung mit Lüftungsöffnungen. Die Detailverarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben und unsaubere Übergange oder scharfe Kanten sind an unserem Testsample nicht feststellbar.

Ein zentral untergebrachtes OLED-Display bietet aus der Entfernung eine ausgezeichnete Darstellungsschärfe und kann je nach Umgebung gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden.

Aluminium-Drehregler für die Eingangswahl

Wie wir bereits erwähnt haben, verfügt der H150 über einige Bedienelemente auf der Frontplatte, auf die wir kurz eingehen möchten. Links platziert, neben dem Display, sitzt ein Drehregler für die Eingangswahl. Der Aluminium-Drehknopf besitzt eine feine Rasterung und lässt sich dadurch hervorragend dosieren.

Rechts neben dem hochauflösenden OLED-Display ist der Drehregler für eine Anpassung der Lautstärke untergebracht, der ebenfalls aus Alu hergestellt ist. Dieser Regler besitzt ebenfalls eine geschmeidige Rasterung. Daneben sitzt noch der Kopfhörerausgang für die kabelgebundene Verbindung zu einem Headphone.

Lautstärkeregulierung

Die Kopfhörerbuchse im Detail

Im Lieferumfang enthalten ist ein hochwertiger anmutender Signalgeber

Im Lieferumfang des Hegel H150 befindet sich eine hochwertig anmutende Fernbedienung. Die Unterseite des Signalgebers ist aus Kunststoff hergestellt und die Oberseite, ist mit einer Aluminiumplatte veredelt. Die Remote liegt gut in der Hand und der Nutzer hat dadurch schnellen Zugriff auf die Wiedergabesteuerung, die Eingangswahl und vieles mehr.

Im Detail: Die Rückseite des Hegel H150

Wenden wir uns nun der Rückseite des Streaming-Vollverstärkers aus dem Hause Hegel zu. Wir beginnen unsere Erläuterungen der Anschlusssektion von links nach rechts. Im linken Teil des Streaming-Vollverstärkers finden wir die analogen Anschlüsse. Der H150 besitzt einen unsymmetrischen analogen Cinch-Eingang sowie einen symmetrischen XLR-Analogeingang. Besonderes Merkmal ist der hochwertige Moving-Magnet-Phonoeingang des Hegel H150, der jeden guten MM-Plattenspieler mit Details und einer Dynamik ergänzt, die normalerweise speziellen Phono-Vorverstärkern vorbehalten sind. Der Verstärker verfügt außerdem über einen einen variablen Line-Pegel-Ausgang, möchte man eine externe Endstufe verwenden.

Mit dem Hegel H150 können aber auch externe digitale Quellen ganz einfach verbunden werden. Hier stehen zwei optische Eingänge (einer davon für TV gedacht), ein koaxialer Eingang, ein USB-B Anschluss und ein Netzwerkanschluss zur Verfügung und diese sorgen dafür, dass Fernseher, Streamer und Spielekonsolen bis hin zu Laptops problemlos mit dem Hegel H150 kommunizieren können. Über eine USB-A Buchse kann man einen Flash-Speicher oder eine externe Festplatte anschließen (und sogar ein Smartphone oder einen Laptop aufladen), wobei die Verwaltung der eigenen Mediathek über die Hegel Control App erfolgt. Ein koaxialer Digitalausgang kann Signale von den digitalen Eingängen an aktive Lautsprecher, ein zweites System oder einen externen DAC weiterleiten. Besonders interessent ist hier die DAC Loop Funktion in Verbindung mit Hegels D50 DAC. So kann man die digitale Stufe aufrüsten, ohne die Funktionalität des H150 zu beeinträchtigen.

Im Inneren des H150 befindet sich aber bereits ein sehr leistungsfähiger, mit Liebe zum Detail entwickelter, vierstufiger Digital-Analog-Wandler (DAC). Inspiriert vom renommierten Viking-CD-Player nutzt er Hegels große Expertise auf diesem Gebiet, um sowohl aus angeschlossenen digitalen Quellen als auch aus dem internen Streaming-Bereich einen satten, detailreichen Sound zu erzielen.

Anschlusssektion, Teil 1

Die hochwertigen Lautsprecheranschlussterminals im Detail

Hier die digitalen Eingänge in der Übersicht

Der Innere Aufbau des Hegel H150

Nachdem wir den massiven Gehäusedeckel entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte und die Kernkompetenz des Hegel H150 frei. Die Nennleistung des H150 erscheint mit 2 x 75 W auf den ersten Blick etwas mager, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen, wie später unsere Klangwertung zeigen wird. Der H150 verfügt über ein spezielles Class-AB-Verstärkerdesign mit der patentierten SoundEngine 2-Technologie von Hegel, die einen enormen Dämpfungsfaktor von 2000 und einen stabilen Betrieb bis zu einer Last von 2 Ohm gewährleistet.

Mehr zur SoundEngine in unserem Hegel Firmenportrait

Die SoundEngine 2 fokussiert sich auf die Erhaltung musikalischer Details und Dynamik, gepaart mit hervorragender Klarheit und bietet ein fesselndes und lebensechtes Hörerlebnis, so verspricht es der Hersteller. Dazu später mehr in unserer Klangwertung. Der norwegische Stereoverstärker wird von einem großen, rauscharmen Ringkerntransformator und Hochgeschwindigkeitskondensatoren gespeist, die sofortigen Strom liefern und dem H150 die Kraft und Durchschlagskraft verleihen, um auch anspruchsvolle Lautsprecher bedienen zu können.

Der üppige Ringkerntransformator im Detail

Die Hochgeschwindigkeitskondensatoren

Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper sorgt für eine anständige thermische Entlastung

Das sorgfältig aufgebaute Platinenlayout in der Detailansicht

