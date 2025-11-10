Mitteldeutsche HiFi-Tage: clearaudio compass sorgt für Furore

In unserem Testbericht konnte er begeistern - und auch das Publikum der Mitteldeutschen HiFi-Tage, die gestern in Leipzig zu Ende gingen, war sehr erfreut über die Neuheit der fränkischen Analog-Manufaktur. Der wahlweise in silbern oder schwarz lieferbare manuelle Plattenspieler präsentiert sich in feinster Verarbeitungsqualität und liegt mit einem Kaufpreis von 1.295 EUR absolut im Rahmen.

Wer den compass besitzt, hat die Musik definitiv gefunden

Und fürs investierte Geld gibt es einen äußerst hochwertigen Aufbau, denn ein exaktes Lager in Verbindung mit einem präzise gefertigten Plattenteller-Verbund mit Subteller ist die Basis für exzellente Klangqualität. Die Premium-Technik wird dann in ein elegantes Gehäuse gesteckt.

Detail Tonarm hinten

Hier geht es zum compass bei clearaudio

Fürs exakte Abtasten der Platten kommt eine kleinere Variante des beliebten clearaudio T1-Tonarms zum Zug. Alle für die Klangqualität entscheidenden Bauteile baut clearaudio in der Erlangener Manufaktur tatsächlich von Hand: Tonarm, Tonabnehmer, Lager sowie Subteller. Die finale Montage der Plattenspieler inklusive dem zugelieferten MDF-Chassis erledigt einPartnerunternehmen in der Tschechischen Republik.

Von oben sieht der compass auch blendend aus

Der compass weist mit dem brandneuen N1 MM-Tonabnehmer von clearaudio verfügt über eine eine massive Stahlplatte. Sie wird auf der Gehäuseunterseite montiert und verleiht dem 8 kg wiegenden Plattenspieler Stabilität. Die auf zwei Edelstahl-Gelenken befestigte Acrylhaube ist abnehmbar. Durch einen Kippschalter auf der Geräteunterseite stellt man den compass auf die gewünschte Drehzahl (33 1/3 oder 45) ein, zeitgleich beginnt die Rotation des Plattentellers.

Premium-Qualität aus Erlangen

Den Antrieb übernimmt ein entkoppelter und extrem laufruhiger Motor (12 Volt) in Verbindung mit einem geschliffenen Flachriemen. Über den aus Aluminium gefertigten Hebel wird der Tonarm präzise in Position gebracht. Entkopplungselemente in den höhenverstellbaren Füßen sichern eine kompromisslose Laufruhe des gesamten Systems.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. November 2025

